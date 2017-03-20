Ирина Мазура | «Если звезды зажигают…»

– Повезу тебя в Мицпе-Рамон, – вдруг заявил ребенок.

Воспротивилась:

– Это еще зачем?

– Во-первых, пора тебе выбираться из депрессии. А во-вторых, увидишь массу интересного.

Продолжаю упираться:

– Нет настроения. Да и что я там забыла?

– Много чего. Посмотришь уникальный земной карьер, с горными козлами встретимся. И самое главное – на звезды полюбуешься, знаешь, какое там ночью небо! Природная обсерватория…

– Козлов, – говорю, – мне и в жизни хватает. А небо и у нас есть…

Но если он чего решил, добьется обязательно. Поехали. В пути кляла себя за мягкотелость, очень всегда нервничаю, когда сын – за рулем, к тому же – чужой машины. Да и дорога оказалась длиннее, чем я ожидала. Нервно, но добрались.

Это я еще не знала, что меня ждет главное испытание – подъем на смотровую площадку. В принципе, не такой уж крутой, но в сумерках плохо вижу, что под ногами. Потом еще – лестница. Вот оно мне надо было, когда спокойно могла себе лежать на диване с книжкой?

Доползла, конечно, у сына на буксире. Устроились солнце провожать. Ну солнце. Ну закат. Обычный так себе закат, и не такие в России видела. В считанные минуты стало ни зги, и я, вместо того, чтобы наслаждаться мгновением, с ужасом представляла, как же мы спускаться в кромешной тьме будем. И что-то стало холодать. Не резко, а слоями. Как в море теплые и прохладные течения перемешиваются, так в Мицпе-Рамон – потоки воздуха. И такими же мягкими тихими волнами – обрывки фраз на английском и французском. Потом и голоса стихли. Как-то даже, не побоюсь этого слова, торжественно. В ожидании первой звезды.

Безмолвие нарушили тихие шаги по лестнице. По ступенькам поднимались мужчина с мальчиком лет десяти. Ребенок, больной ДЦП, медленно переставлял ноги. Папа помогал сыну, пристегнутому к плечам ремнями. Ромка мой бросился подстраховать:

– Помощь нужна?

– Нет, – ответил мужчина. – Бни (сын мой) сам поднимется.

Конечно, не сам. На буксире у главного в жизни взрослого. Но с ощущением, что сам. Сам преодолел крутую лестницу, сам поднялся к звездам. Первая – показалась на черном фоне ослепительной. Вторая, третья… Потом, звезды начали зажигаться десятками. Вспыхивали и отражались в одинаковых глазах отца и сына.

«Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…» А иногда – просто необходимо. Как малышу, получившему в подарок сказочное действо.

А козлов, кстати, мы так и не встретили. То есть видели, конечно, издалека, как рогатые скачут по склонам Михташ-Рамона. Но вот чтобы нос к носу с козлом столкнуться – этого не было. Оно – и к лучшему. Да и не смотрели мы все уже по сторонам.

В небо мы смотрели. Волшебное.

Ирина Мазура

Фотографии Романа Воропаева