Илья Абель | Ему пока не стыдно

У режиссера и актера Тиграна Кеосаяна за прошедшие несколько лет произошли кардинальные изменения в творческой и личной жизни. Во-первых, он развелся с актрисой Аленой Хмельницкой, матерью двух общих детей. И женился на авторитетной журналистке Маргарите Симоньян, снова стал отцом. Перемены в личной жизни сказались и на его телевизионной деятельности. Если в иные, и не столь давние времена он вел на тогда одном из лучших телеканалов, REN TV, ежевечернюю передачу, где артистично и достаточно заинтересованно говорил о насущных проблемах нашего социума. Всегда это было интересно, в меру остро, объективно и публицистично. Теперь на телеканале НТВ, который известен уже давно как прайм-тайм для фильмов про полицейских, желтую информацию о звездах и разоблачительных материалов о тех, кто в оппозиции к российской власти, он ведет вечернюю передачу выходного дня «Международная пилорама». Она состоит из роликов, которые Тигран Кеосаян комментирует, интервью с творческими людьми. В анонсе передачи, который размещен на сайте НТВ, ведущий ее признается, что стал замечать, что говорить любит с телевизором. Потому и ему стало интересно вести подобную как бы юмористическую передачу.

Тут сразу же вспоминается Сергей Светлаков, который с Михаилом Галустяном в главных ролях, участвовал в выпусках передачи «Наша Rossia», где смешное было не то, что ниже пояса, но как говорят теперь молодые люди — ниже плинтуса. Там челябинский пролетарий в исполнении Светлакова разговаривал с телевизором. Смех тут был прямолинейный, натужный и глумливый, если вообще это было комично.

Нечто подобное у Кеосаяна с его «Международной пилорамой». Там есть сугубо киношная заставка. Он, Тигран Кеосаян, размахивает электропилой, как герои известных ужастиков, которые я, к счастью, не видел, и в экстазе разрезает пополам уменьшенный до размера большого арбуза земной шар.

Тут хотелось бы сказать несколько слов о традиции и наследстве. Отец Тиграна, Эдмонд Кеосаян, в СССР был достаточно известным режиссером, в том числе, и национального кино. Для зрителей моего поколения он запомнился прежде всего трилогией про неуловимых мстителей, которая была снята с драйвом, динамикой, погонями, юмором и патетикой, поскольку посвященной была Гражданской войне в России. Так сказать, революционная романтика в лицах и событиях с долей экшна. В фильмах все показывалось прямолинейно и несколько утрированно, естественно, правильно с идеологической точки зрения, когда в борьбе за советскую власть красные всегда противостояли белым, и, вне всяких сомнений, хитростью, находчивостью, смелостью превосходили своих противников. И потому всегда побеждали. Это все подавалось зрелищно, красиво, с интригой, с хорошей игрой актеров, что искупало некоторую поверхностность сценария. Короче говоря, кино про неуловимых стало нашим ответом фильмам про индейцев с югославом Гойко Митичем в главной роли. Несомненно, такое кино воспитывало в зрителях, прежде всего, юных, правильное и долгосрочное понимание патриотизма, навязывало штампы про недавнее прошлое государство в эффектной и увлекательной подаче.

Тигран Кеосаян снимал свои фильмы тоже умело, ярко и снова — несколько прямолинейно. Например, это заметно по кино «Президент и его внучка», где Олег Табаков играл человека, похожего на Бориса Ельцина, а весь сюжет держался на том, что в роддоме у женщины, родившей девочек-близнецов, забрали одного ребенка и записали под именем дочери президента. В какой-то момент девочек перепутали, тайна раскрылась частично, а зрители увидели почти рождественскую историю.

Другим запоминающимся фильмом режиссера можно назвать «Ландыш серебристый». В нем Александр Цекало, бывший муж Лолиты, продюсер Первого канала, и Юрий Стоянов, участник телепередачи «Городок» с Ильей Олейниковым, встретились в глубинке с девушкой (Олеся Железняк, теперь — прима в «Ленкоме» у Захарова), которая захотела петь на эстраде и убежала с ними в Москву, в то время как они поссорились с той, кого раскручивали и сделали «звездой» (Алена Хмельницкая). Валерий Гаркалин исполнял там роль композитора, так что даже из перечисления актеров «Ландыша серебристого» видно, что фильм получился сентиментальным, что в манере Кеосаяна-младшего, но при этом смотрибельным, отлично поставленным и снятым. На основе этого фильма сделали телевизионное продолжение. И оно вышло явно слабее первоначального обращения к теме современной российской эстрады.

Два слова стоит сказать о Маргарите Симоньян. Она — настоящий журналист, преданный своему призванию, сделала отличную карьеру в профессии, начав с работы в провинции и поднявшись до работы в президентском пуле, а далее — до руководства компанией «Раша Тудей», вещающей на Запад. При том, что в ней служат носители языка, зарубежные журналисты. Один штрих: представительство пропагандистского канала в Израиле находится в палестинском анклаве, из-за чего время от времени оказывается буквально на линии огня, выступая, скажем так, с не совсем объективной позицией в противостоянии палестинцев и израильтян, по мнению последних.

Когда проходил на НТВ конкурс «Ты супер!», в котором в конкурсе соревновались ребята из детских домов и неполных семей, то ведущий и сопродюсер эфира постоянно напоминал, что кастинг в России и ближнем зарубежье проводила компания SPUTNIK.ru, прямое отношение к которой имеет как раз Маргарита Симоньян. Где-то по поводу участия Тиграна Кеосаяна в новом телепроекте, который называют сатирическим, написали, что изменения в его семейной жизни прямо отразились на творчестве. Возможно, не все так однозначно, но факт остается фактом. Теперь Тигран Кеосаян вроде бы весело обозревает телесюжеты прошедшей недели. Нечто подобное делают и резиденты «Камеди клаб» на ТНТ. Там юмор тоже аховый, но во всяком случае, сами участники передачи достаточно талантливы, чтобы даже пошлые вещи озвучивать и разыгрывать пусть не столь уверенно, как режиссер и актер из киношной династии, но, во всяком случае, более смешно и колоритно.

Надо сказать, что один из резидентов «Камеди клаб», Гарик Харламов несколько лет назад запустился на том же НТВ с юмористической передачей. Но она по уровню оказалась настолько слабой, что продолжения не имела, а в эфир ее выпускали, наверное, только для того, чтобы как-то оправдать те средства, которые на нее были затрачены. То есть, каналу НТВ юмористические передачи со всей очевидностью не удается. И вот призвали мастера, чтобы он смог собственным именем и артистизмом заполнить пустоту.

Надо сказать, что таковой она так и осталась, поскольку «Международная пилорама» все же передача ни для кого. Простодушный, доверчивый зритель НТВ, верящий слухам и сплетням, которые здесь тиражируются из недели в неделю, любящий фильмы про спецназовцев, которые, как продолжатели красных всегда побеждают белых или, вернее, звездно-полосатых, а полицейские так преданы службе, что перевёртыши, взяточники, предатели в их рядах, конечно, есть, но они так малочисленны и омерзительны, что не портят общий тренд показываемого на данном телеканале.

Комментарии, которыми Тигран Кеосаян сопровождает небольшие видеоролики, пошлое зубоскальство почти дворового уровня, всегда четко заданное по ориентирам идеологическим и с учетом восприимчивости аудитории НТВ. Тонкий юмор не проходит, и, как ни старается Кеосаян-младший во время эфира сохранять остатки интеллигентности, у него получается это плохо. Вернее, просто не складывается остроумное словесное представление телекартинки. Реприки-репризы его натужные, ирония отдает цинизмом и банальностью. Интервью, которыми он заканчивает каждую передачу, также демонстративно напористы по степени общения с очередным гостем, всегда с перегибом в воодушевление и легкую иронию, чего ведущий не выдерживает до конца, ему не хватает тут меры и вкуса. Как говорил Райкин в одном из монологов — резать так резать. Вот Тигран Кеосаян, образно говоря, но близко к сути передачи старательно и самодеятельно, что несколько странно для человека такого уровня владения профессией режиссера и актера, режет правду-матку про то, что есть зарубежная политика. То есть, перед нами некоторый ликбез, соотносимый, наверное, с «Окнами РОСТА» в исполнении Владимира Маяковского. Но, если пролетарский поэт был не только гениальным автором, с колоссальным чувством юмора, в хорошем смысле слова демагог и властитель дум, то Тигран Кеосаян только демагог и плохой агитатор, ведущий передачи, которая по качеству того, как она сделана, вряд ли имеет высокий рейтинг популярности. Но нужна телеканалу как юмористический выхлоп.

Случайно услышал реплику Дмитрия Быкова в радиоэфире популярной в России радиостанции в ночном канале. Он сказал тогда, что надо тележурналистам известного канала разрешить делать все, что они хотят, имея в виду, что это не журналистика, а нечто другое. И чтобы зрители знали и про первое, и про второе. Не называя телеканала, чтобы не попасть под судебное разбирательство о защите профессиональной чести и достоинства, Дмитрий Быков заметил, чтобы не было сомнений, тем, кто стал бы потом работать на этом канале, стоило бы быть одетыми в коричневые костюмы, чтобы то, что они выпускают в эфир и их внешний вид соответствовали внешне и по сути одно другому.

Поскольку и я, как и Остап Бендер у Ильфа и Петрова, чту закон и не считаю возможным привязывать слова Дмитрия Быкова к тому, что показывают в эфире определенного, конкретного канала.

Просто могу, ссылаясь исключительно на собственное мнение, остаться тем, для кого «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна на НТВ есть такая передача, которую невозможно смотреть от начала и до конца. И потому, что скучно. И потому, что стыдно из-за того, что удивительно способный, взрослый, перешагнувший полувековой возраст талантливый человек участвует в проекте, который ему должен бы быть неудобным, неприемлемым для него, поскольку за гранью нормы с любой точки зрения.

Но Тигран Кеосаян продолжает еженедельно вести «Международную пилораму». И, глядя на то, как он это делает, понимаешь, что его все устраивает, он не ломает себя, будучи органичным в роли телеведущего такого сомнительного шоу, она, подобная роль, ему по сердцу и по плечу. Возможно, даже ему нравится. И можно сказать, что лучше бы он снимал кино и сериалы, где есть и искусство, и манера, и стиль, где нет скабрезности и мерзких смешков, поскольку такое развитие его телекарьеры мало продвинет его репутацию среди коллег, не приведет, на мой субъективный взгляд, к большому успеху у зрителей, которые помнят его работы в кино и на телевидении. И потом придется доказывать, что это была только шутка комедианта. Шутка, в смысле участия в «Международной пилораме», а не то, что он говорит во время ее. Но, даже если это и шутка, то она затянулась, и, не являясь изначально смешной, как проба в новом качестве, в другом амплуа, уже выглядит настолько непривлекательно, что, кажется, дальше уже некуда. И давно пора бы прекратить ее разыгрывать из раза в раз просто из уважения к себе и зрителям, ведь репутация, все-таки, дороже всего, а потерять ее можно также легко, как участвовать в «Международной пилораме» на НТВ.

Илья Абель