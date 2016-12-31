Илья Гулькаров | Рафаэль и Его Картина «Форнарина»

Некоторое время тому назад телеканал «Россия К» посвятил передачу «Искусственный Отбор» трём гигантам эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлю. В этой передаче демонстрировалась также знаменитая картина Рафаэля «Ла Форнарина». Когда я смотрел на картину, то был поражён искусству художника передать изображение глаз этой женщины. Я долго её разглядывал, остановив передачу, и думал о том, как можно написать на холсте такие глаза – яркие, глубокие, тёмные, неповторимые и даже они мне показались живыми. Не случайно глаза называют зеркалом души – они говорили о том, что перед вами нежная чувствительная душа, она казалась чистой девушкой с ангельским лицом. Ничего подобного я раньше не видел. Естественно, мне захотелось больше узнать об этой картине, самой Фонарине и возможной связи между ней и Рафаэлем, так как её называли тайной любовью художника.

Имя Рафаэля безусловно хорошо известно самому широкому кругу читателей. Вместе с Леонардо да Винчи и Микеланджело он был одним из самых знаменитых представителей эпохи Возрождения. Их называли также титанами той эпохи. Живописец и архитектор Рафаэль был первым из великих, певцом женской красоты и мастером мадонн. Это был период расцвета искусства, период, когда создавались хорошо известные мировые шедевры – «Тайная Вечеря», «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Портрет Папы Юлия II», «Преображение», «Портрет Аньоло и Мадонны Дони», «Сикстинская Мадонна», «Святое Семейство», «Мадонна со щеглёнком», «Триумф Галатеи», она считается лучшей картиной Рафаэля, «Обручение Девы Марии», картина удивительной красоты, мудрости и грусти, знаменитая роспись «Сикстинская Капелла», скульптура «Давид» Микеланджело, архитектура Собора Святого Петра в Риме (Ватикан), строительство которого возглавил Рафаэль в 1514 г., и многое-многое другое. Музеи Ватикана были основаны в 1506 г. папой Юлием II. Мысль Достоевского о том, что «Красота спасёт мир» была навеяна впечатлениями от знаменитых картин Рафаэля.

Рафаэль родился в 1483 г. в Урбино, Италия. Он умер в возрасте всего 37 лет в 1520 г. Возможно, причиной его смерти стало воспаление лёгких, так как у него был сильный жар. Пушкин, как известно, был убит на дуэли в возрасте также 37 лет, а Моцарт умер в 35 лет и имеется много версий причин его смерти, включая отравление. Рафаэль был похоронен в Римском пантеоне, где имеется любопытная надпись: «Здесь покоится тот Рафаэль, при жизни которого великая природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть».

Интересно, что имя Рафаэль имеет еврейское происхождение, означающее «God has healed” (Бог исцелил).

Ранняя работа Рафаэля называлась «Мадонна с Младенцем», когда он был ещё учеником Перуджино. Он создал огромную галерею женщин – мадонн, включая его знаменитую «Сикстинскую Мадонну», поэтому его называли мастером мадонн. Во многих его картинах мы видим черты Форнарины, в которую он был влюблён – он не мог завершить свою картину Галатея, если рядом с ним не было Форнарины. Она была дочерью пекаря (форнаро – пекарня, форнарина – булочник) булочника Франческо Лути из Сиены. На самом деле её имя было Маргарита Лути. Есть версия и о том, что Форнарина – это прозвище проститутки того времени Беатриче Феррарезе. О самом Рафаэле было множество сплетен – он вёл разгульный образ жизни, имел много беспорядочных сексуальных связей и был падким на женщин. Интересно, что после смерти Рафаэля, который обеспечил Форнарине безбедное существование, она ушла в монастырь, где провела остаток своей жизни. Джорджио Вазари писал в своей книге о нём: «Рафаэль написал портрет настолько прекрасный, что она была на нём вся живая». Точно такое же впечатление сложилось и у меня, когда я разглядывал картину, что, кстати, и послужило причиной моего интереса к этой картине и этой статьи. В этом, на мой взгляд, и состоит искусство гения – создать нечто такое, которое больше никто не может повторить. На картине «Форнарина» художник изобразил нежную чувствительную темноволосую женщину с обнажённой грудью. На браслете на руке и на кольце Форнарины он написал своё имя, намекая на тайный брак между ними. Картина воспевает красоту женского тела, что осуждалось в то время. Тогда же появились подобные эротичные картины, например. «Венера» Тициана.

Французский живописец и график Энгр Жан Огюст изобразил на своём полотне Рафаэля и Форнарину (1514 г.). Ему было тогда 30 лет, а ей 17. Он изобразил их в минуты любовных отношений, когда ещё не было её тайных встреч с банкиром Киджи или даже с учениками самого Рафаэля Санти.

Интересно попытаться понять, как гений создаёт свои произведения и каким образом он подчиняет себе умы миллионов людей. В жизни человечества время от времени появляются выдающиеся личности, которых мы называем гениями. Например, Эйнштейн, который полностью изменил наши представления о Вселенной, пространстве и времени; Моцарт, созданные им произведения были причиной назвать его, а не Бетховена, Баха или Шопена, самым выдающимся композитором за всю нашу историю; Шекспир, произведения которого не только интересны в наше время, но продолжают оставаться актуальными уже более четырёх веков. Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» признана самой выдающейся картиной, в которой художнику удалось показать божественное слияние двух начал – мужского и женского. Ещё одним ярким представителем эпохи Возрождения был прославленный живописец флорентийский мастер Сандро Ботичелли с его картиной «Рождение Венеры». Добавим «Страсти по Матфею» Баха, которое представляет собой божественное произведение и которое вы могли бы слушать каждый день. Таких примеров в нашей истории существует огромное множество. Гении видят явления во взаимодействии друг с другом и создают бессмертные произведения искусства. Они смотрят далеко вперёд, опережая эпоху на много веков. Гений – это талант в состоянии аффекта и он в состоянии подчинить себе множество людей. Гении невозможны без вдохновения или страсти. Интересная мысль о гениях принадлежит Наполеону: «Гениальные люди – это метеоры, призванные сгорать, чтобы осветить свой век». Для гения творение – это цель его жизни (Шопенгауэр); красота выше гения, потому что не требует понимания (О. Уайльд); гений – это терпение (Л. Толстой); прекрасное – это тайна, которую мы стремимся распознать. Но истинные тайны скрыты от нас и мы лишь пытаемся приблизиться к ним, так и не сумев раскрыть их природу. Если бы Рафаэль не создал ничего, кроме «Сикстинской Мадонны», «Триумф Галатеи» или “Форнарины», его имя осталось бы в веках.

Илья Гулькаров