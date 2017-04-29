Илья Абель | Российский европеец Алексей Балмасов

Живопись Алексея Балмасова, известного художника из Сибири, с удивительной естественностью соединяет в себе особенности национального менталитета — широту души, свободу в восприятии реальности, праздничность, грустинку и философичность — и мультикультурность, например, освоенное и прочувствованное лично, но без копирования ради моды восприятие жизни, свойственное импрессионистам и их последователям во Франции (как мне кажется, Сезанна), и в России — так называемая ленинградская школа довоенного времени.

Премдетом изображения у Алексея Балмасова может быть и плита с кастрюлей выкипевшего борща, или открытое фортепиаено с нотами на подставке, ню, бутылка водки с неприхотливой закуской, как и великолепные натюрморты, а то и покосившиеся от времени сараи в серии провинциальных пейзажей.

То есть, все, переданное художником на холсте, воспроизведено с вниманием, с вчувствованием в увиденное, без сарказма и обличения. Искусство Алексея Балмасова — торжественное в основе своей, в том смысле, что передает все и вся как прекрасное, достойное внимания и приятия. Даже тогда, когда колорит его картин холодноват и экономен в палитре, в них чувствуется внешний свет, как будто из-за картины, со стороны направлен на изображенное поток света, что дает возможность лучше разглядеть написанное художником. Он передает, как правило, общее впечатление, не зацикливаясь на детальной проработке вещи или объекта, ему важнее передать именно впечатление от того, что в данный момент ему показалось интересным, достойным отдельной и самодостаточной картины. Но все они выстраиваются в ряд жизненных ситуаций, поскольку интересен не только содержательный аспект любой из картин Алексея Балмасова, а и их не подтекст даже, который явен и прочитывается при внимательном просмотре его работ, а контекст, та аура бытия, запечатлению которой и посвящены его картины.

В них нет прилизанности, тончайшей выписанности малых голландцев или старательной достоверности того же Сезанна. Повторим, достоинство написанного Алексеем Балмасовым именно в том, что его живопись — мужская, сильная и стильная, но не брутальная, а лиричная и, более того, интеллигентная, может быть, интеллектуальная. В нет нет завершенности нонконформистов, знакомых по так называемой «лианозовской школы», вроде Оскара Рабина и других. Это живопись полноты ощущения себя среди людей, в своем времени, в России, без замкнутости на чем-то одном, идеологически верном, но скучном в прямолинейном патриотизме.

Алексей Балмасов исключительно русский художник по характеру мышления, по тому, как знает и передает то, что ему близко и знакомо. При том, что каждая его картина, будучи в чем-то частью продолжающегося не один год цикла, самостоятельна и невероятно хороша именно тем, что повторяет то редкое и самобытное восприятие окружающего, которое можно кому-то сымитировать, наверное, но невозможно с такой убедительностью, с таким совершенством, с подобной изысканностью и кажущейся со стороны легкостью возобновлять снова и снова, как это делает Алексей Балмасов.

Его не смущает ничего из прозаического, поскольку для него прозаичен не сюжет, а неумение, неспособность его сделать истинно живописным. Не приукрашивая ничего, а только выявляя его концепт, его подспудную и наглядно переданную суть, правдиво, честно и так, что обыденное действенно и внятно становится достойным произведением искусства, в чем убеждает каждая из очередных, а также предыдущих работ Алексея Балмасова. В них радует и то, что найдя собственную манеру, развивая ее в новой вещи, художник что-то добавляет в уже найденное и освоенное им же, сохраняя как оригинальность письма, так и новации в рамках того, что свойственно его живописи, как артефакту.

Добавим несколько фактов из его биографии. Алексей Балмасов родом из Перми, учился в Красноярском государственном художественном институте на факультете станковой живописи, который закончил в 1996 году. Из самых значимых персональных выставок называет те, что проходили в разные годы в Томском и Новосибирском художественных музеях. Как сам написал, занимался крупноформатной графикой — офортом и ксилографией.

Теперешние живописные работы, чаще всего натюрморты пишет в смешанной технике — бумага, акрил, алкидная эмаль, масло.

По житейским обстоятельствам живет под Пермью, заботясь о самом близком человеке. Его продолжают звать на выставки, но Алексей Балмасов сосредоточился сейчас на станковой живописи, репродукции которой выкладывает на своей странице в фэйсбуке.

От себя добавлю, что даже в кратком общении с художником по интернету, убедился, что Алексей Балмасов — человек, открытый общению, доброжелательный, точный и приветливый. Собственно говоря, все перечисленное есть в его живописи, в чем есть возможность убедиться непосредственно и достаточно просто.

Еще хотелось бы отдельно отметить оптимизм его работ, в чем также проявляется особенность национального характера, та мера надбытийности, некоторой мечтательности, что кажется невероятной прагматичным европейцам и американцем.

Таким образом, уверенно можно утверждать то, что Алексей Балмасов подлинно российский художник, современный, со свежим и душевным мировосприятием, настоящий мастер живописи, в которой его личность выразилась достоверно, ясно и ярко до невероятия и совершенства.

Илья Абель