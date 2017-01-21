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Игорь Фунт | Январь – сложный месяц

21.01.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой!»

Автор Игорь Фунт
Автор Игорь Фунт

Из серии «Патриоты жгут»

За день до традиционной предновогодней пресс-конференции Президент взял и повысил МРОТ на 300 рублей. Что, либералушки, съели, да, съели, да?! А я что говорил. Сила мы, сила! Вж-ж-ж-ж-ж… (Самолёт со звездой полетел.)

Из записок доктора Чехова

Откуда ж мне было знать, что, – удачно испугав пациента, – вместе с икотой у него вылечится ещё и запор.

«Голос»

– Ваш профессионализм прёт из всех щелей! – напутствовала Полина Гагарина одну из полуфиналисток проекта «Голос». После чего последняя ретировалась со сцены, прикрыв сквозящую профессионализмом щель рукой.

Из тюремного юмора

В 2017 нельзя делать 3 вещи:

– становиться символом Нового года;

– менять масть на красную;

– и не дай бог соединить первое со вторым!

Из серии «Проклятый СССР»

Лежат в постели Ленин и Крупская.

Ленин говорит:

– Наденька, ну давай йазочек.

– Володенька, ну поздно уже.

– Ну, Наденька, йодна́я…

– Спят уже все.

– Да мы тихонечко.

– Ладно, уговорил. Только тихо!

Они, шёпотом:

– Вставааай, проклятьем заклеймёёёённый, весь мир…

*

– Назовите синоним к слову демократия.

– Птеродактиль.

*

Бильжо… или Кто там ещё?

Как же всё просто: «Неуважение к прошлому есть признак дикости или варварства». Пушкин

На дне. Сто лет спустя

Полумрак.

Отец, охрипшим от непрестанного курева голосом:

– Что делаешь, сынок!

– Читаю.

– О, растёт уголовничек. Мать, посмотри на него: читает он, электричество изводит.

– Ну и чего?.. – не поняла уморённая вспотевшая мать. Согнувшись в три погибели стирающая в тазу, разогретом на слабом – еле-еле – газе.

– Вы счета за свет-газ видели?! Вырастили экстремиста. Дай сюда!

– Не дам.

– Дай книгу, тварь!

*

– Поклянитесь на суде говорить правду, только правду и ничего, кроме правды!!

– Клянусь, толстая противная женщина-судья с усами.

*

Патологоанатом умер, но всё равно поехал на работу.

*

– Господа, сколько раз я просил: если играете в Одессе на похоронах, то хотя бы лица делайте грустные. Лев Моисеевич, это вас в первую очередь касается! Почему вы в ладоши хлопали?

– Тарелки дома забыл!

*

– Вы курите?

– Да.

– А сколько времени?

– Полдевятого.

*

– Бабушка, а чего ты удалилась из «Одноклассников»?

– Одноклассники кончились.

– Так заведи себе аккаунт на «Фейсбуке».

– Внучек, мне восемьдесят восемь. Чтобы общаться с друзьями, мне нужны не «Одноклассники» и «Фейсбук», – а зеркало, блюдце и спиритический шар.

*

Правительство России отметило резкое падение уровня жизни населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу подавали только «Дом Периньон» и нормандских устриц.

*

– Кем вы приходитесь подсудимому Навальному?

– Фолловером.

*

– Как можно заиметь такое состояние?

– Обязательно нужен капитал. Хотя бы небольшой, стартовый.

– А как заиметь стартовый капитал?

– Обязательно нужен пистолет. Хотя бы небольшой, стартовый.

*

Если вы купили часы без коробки и документов, но браслет немного в крови, – они стопро настоящие.

*

– Здравствуй, Андрей, – грустно говорит девушка, – как у тебя на личном фронте с тех пор, как мы расстались?

– Не очень чессговоря. Готов уже с любой жабой переспать.

– Ква-ква! Ква-а-а…

*

– Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина, – и на тебе! – ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом…

– Не случилось, знаете ли, веера под рукой.

*

Мужик на телеге въезжает в село:

– Люди, я уголь привёз!

– Офигеть, он привёз, – шепчет лошадь.

*

– Вы зачем своего соседа убили? – спрашивает судья подсудимого.

– Да он совсем охренел! Я на рыбалке – он мою жену трахает. Я дома – он сети мои снимает.

*

Через много-много лет, вальяжно сидя у новогоднего камина, я вспомню об этих ничего не значащих проблемах. Волновавших меня в приснопамятном, далеко ушедшем 2016-м.

Едко усмехнусь и подумаю:

– Чёрт, а проблемы-то никуда не делись. Да ещё этот проклятый кредит на камин!

*

– По мне видно, что я вчера пил?

– Нет. По тебе видно, что ты вчера умер.

*

– А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло.

– Сами-то где жить будете?

*

Объявление в подъезде: «Сверлю бетон». И ниже телефон.

Ещё ниже приписка: «Наконец-то я тебя нашёл!!»

*

По-немецки «нах» (nаch) означает направление движения. По-русски то же самое, – но конкретнее, так сказать, – в метафизическом смысле.

*

– Простите ради бога, позвольте спросить. Что вы делаете сегодня ве…

– Согласна!

*

«Я бы хотел заняться нейронными сетями, но мозгов хватает только на социальные».

*

«Сегодня в голове очень много мыслей, запрещённых 282 статьёй УК РФ».

*

– Сколько пива выпиваете за день? – спрашивает кардиолог.

– Шесть бутылок.

– Как шесть? Я же только две разрешил!

– Ещё две санкционировал терапевт. Две – невролог. И к окулисту завтра…

*

– Папа, а что такое РПЦ?

– Яндекс-карты открой. Крестики видишь? Вот туда и надо нести деньги.

*

Увидел по телеку Софу Ротару, аж селёдкой поперхнулся. Пиво из носу. Растут где-то, значит, молодильные яблоки?

*

От пули террориста ль я умру
Иль от боярышника вкусного, родного –
Изменит мало это в расстановке сил
В стране моей, но в основном вовне.
Я знаю лично чуваков, что там
Просиживают попы в красных креслах.
Там генералы, коммерсы – все в хлам! –
В том смысле, что для ним хлам – это мы.

Фунт

*

Стоит гаишник, с утра злой, нервный, дёрганый. С женой поссорился, дочь опять двойку принесла из школы, на улице мороз ужасный… С похмелюги к тому же.

Смотрит, несётся на огромной скорости чёрный тонированный мерс.

Мент останавливает машину – и с ходу начинает орать в чуть приоткрывшееся окно:

– Ах ты ж, твою мать!.. Почему скоростной режим не соблюдаешь, несёшься по встречке-лять. Что, правила не для тебя придумали?! Документы сюда, быстро-на!!!

Оцепеневший водила протягивает ему документы. Которые гаишник сразу же рвёт. И тут же бросает их прямо в рожу, с криком:

– Марш за мной, козёл! – и, не оглядываясь, резко двигает к патрульной тачке.

Подошёл, развернулся, смотрит на номерные знаки Мерседеса, – с ужасом замечая правительственную серию «АМР».

Позеленевший, на полусогнутых подбегает к окну и начинает оправдываться:

– Ой, простите ради бога… Сам не знаю, что на меня нашло. С утра день не задался. А за права не переживайте, я вам новые сделаю, завтра же!

Бледный водила, вытирая пот со лба:

– Да хрен с ними, правами! Меня чуть инфаркт не хватил. Я ведь подумал, власть сменилась.

*

Боярышник – не что-нибудь. А скрепа.

*

«Вы верующий?» – «…Мыслящий».

Игорь Фунт

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