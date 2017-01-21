Игорь Фунт | Январь – сложный месяц

«А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой!»
Из серии «Патриоты жгут»
За день до традиционной предновогодней пресс-конференции Президент взял и повысил МРОТ на 300 рублей. Что, либералушки, съели, да, съели, да?! А я что говорил. Сила мы, сила! Вж-ж-ж-ж-ж… (Самолёт со звездой полетел.)
Из записок доктора Чехова
Откуда ж мне было знать, что, – удачно испугав пациента, – вместе с икотой у него вылечится ещё и запор.
«Голос»
– Ваш профессионализм прёт из всех щелей! – напутствовала Полина Гагарина одну из полуфиналисток проекта «Голос». После чего последняя ретировалась со сцены, прикрыв сквозящую профессионализмом щель рукой.
Из тюремного юмора
В 2017 нельзя делать 3 вещи:
– становиться символом Нового года;
– менять масть на красную;
– и не дай бог соединить первое со вторым!
Из серии «Проклятый СССР»
Лежат в постели Ленин и Крупская.
Ленин говорит:
– Наденька, ну давай йазочек.
– Володенька, ну поздно уже.
– Ну, Наденька, йодна́я…
– Спят уже все.
– Да мы тихонечко.
– Ладно, уговорил. Только тихо!
Они, шёпотом:
– Вставааай, проклятьем заклеймёёёённый, весь мир…
*
– Назовите синоним к слову демократия.
– Птеродактиль.
*
Бильжо… или Кто там ещё?
Как же всё просто: «Неуважение к прошлому есть признак дикости или варварства». Пушкин
На дне. Сто лет спустя
Полумрак.
Отец, охрипшим от непрестанного курева голосом:
– Что делаешь, сынок!
– Читаю.
– О, растёт уголовничек. Мать, посмотри на него: читает он, электричество изводит.
– Ну и чего?.. – не поняла уморённая вспотевшая мать. Согнувшись в три погибели стирающая в тазу, разогретом на слабом – еле-еле – газе.
– Вы счета за свет-газ видели?! Вырастили экстремиста. Дай сюда!
– Не дам.
– Дай книгу, тварь!
*
– Поклянитесь на суде говорить правду, только правду и ничего, кроме правды!!
– Клянусь, толстая противная женщина-судья с усами.
*
Патологоанатом умер, но всё равно поехал на работу.
*
– Господа, сколько раз я просил: если играете в Одессе на похоронах, то хотя бы лица делайте грустные. Лев Моисеевич, это вас в первую очередь касается! Почему вы в ладоши хлопали?
– Тарелки дома забыл!
*
– Вы курите?
– Да.
– А сколько времени?
– Полдевятого.
*
– Бабушка, а чего ты удалилась из «Одноклассников»?
– Одноклассники кончились.
– Так заведи себе аккаунт на «Фейсбуке».
– Внучек, мне восемьдесят восемь. Чтобы общаться с друзьями, мне нужны не «Одноклассники» и «Фейсбук», – а зеркало, блюдце и спиритический шар.
*
Правительство России отметило резкое падение уровня жизни населения. Отмечали в узком кругу, скромно. К столу подавали только «Дом Периньон» и нормандских устриц.
*
– Кем вы приходитесь подсудимому Навальному?
– Фолловером.
*
– Как можно заиметь такое состояние?
– Обязательно нужен капитал. Хотя бы небольшой, стартовый.
– А как заиметь стартовый капитал?
– Обязательно нужен пистолет. Хотя бы небольшой, стартовый.
*
Если вы купили часы без коробки и документов, но браслет немного в крови, – они стопро настоящие.
*
– Здравствуй, Андрей, – грустно говорит девушка, – как у тебя на личном фронте с тех пор, как мы расстались?
– Не очень чессговоря. Готов уже с любой жабой переспать.
– Ква-ква! Ква-а-а…
*
– Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина, – и на тебе! – ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом…
– Не случилось, знаете ли, веера под рукой.
*
Мужик на телеге въезжает в село:
– Люди, я уголь привёз!
– Офигеть, он привёз, – шепчет лошадь.
*
– Вы зачем своего соседа убили? – спрашивает судья подсудимого.
– Да он совсем охренел! Я на рыбалке – он мою жену трахает. Я дома – он сети мои снимает.
*
Через много-много лет, вальяжно сидя у новогоднего камина, я вспомню об этих ничего не значащих проблемах. Волновавших меня в приснопамятном, далеко ушедшем 2016-м.
Едко усмехнусь и подумаю:
– Чёрт, а проблемы-то никуда не делись. Да ещё этот проклятый кредит на камин!
*
– По мне видно, что я вчера пил?
– Нет. По тебе видно, что ты вчера умер.
*
– А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло.
– Сами-то где жить будете?
*
Объявление в подъезде: «Сверлю бетон». И ниже телефон.
Ещё ниже приписка: «Наконец-то я тебя нашёл!!»
*
По-немецки «нах» (nаch) означает направление движения. По-русски то же самое, – но конкретнее, так сказать, – в метафизическом смысле.
*
– Простите ради бога, позвольте спросить. Что вы делаете сегодня ве…
– Согласна!
*
«Я бы хотел заняться нейронными сетями, но мозгов хватает только на социальные».
*
«Сегодня в голове очень много мыслей, запрещённых 282 статьёй УК РФ».
*
– Сколько пива выпиваете за день? – спрашивает кардиолог.
– Шесть бутылок.
– Как шесть? Я же только две разрешил!
– Ещё две санкционировал терапевт. Две – невролог. И к окулисту завтра…
*
– Папа, а что такое РПЦ?
– Яндекс-карты открой. Крестики видишь? Вот туда и надо нести деньги.
*
Увидел по телеку Софу Ротару, аж селёдкой поперхнулся. Пиво из носу. Растут где-то, значит, молодильные яблоки?
*
От пули террориста ль я умру
Иль от боярышника вкусного, родного –
Изменит мало это в расстановке сил
В стране моей, но в основном вовне.
Я знаю лично чуваков, что там
Просиживают попы в красных креслах.
Там генералы, коммерсы – все в хлам! –
В том смысле, что для ним хлам – это мы.
Фунт
*
Стоит гаишник, с утра злой, нервный, дёрганый. С женой поссорился, дочь опять двойку принесла из школы, на улице мороз ужасный… С похмелюги к тому же.
Смотрит, несётся на огромной скорости чёрный тонированный мерс.
Мент останавливает машину – и с ходу начинает орать в чуть приоткрывшееся окно:
– Ах ты ж, твою мать!.. Почему скоростной режим не соблюдаешь, несёшься по встречке-лять. Что, правила не для тебя придумали?! Документы сюда, быстро-на!!!
Оцепеневший водила протягивает ему документы. Которые гаишник сразу же рвёт. И тут же бросает их прямо в рожу, с криком:
– Марш за мной, козёл! – и, не оглядываясь, резко двигает к патрульной тачке.
Подошёл, развернулся, смотрит на номерные знаки Мерседеса, – с ужасом замечая правительственную серию «АМР».
Позеленевший, на полусогнутых подбегает к окну и начинает оправдываться:
– Ой, простите ради бога… Сам не знаю, что на меня нашло. С утра день не задался. А за права не переживайте, я вам новые сделаю, завтра же!
Бледный водила, вытирая пот со лба:
– Да хрен с ними, правами! Меня чуть инфаркт не хватил. Я ведь подумал, власть сменилась.
*
Боярышник – не что-нибудь. А скрепа.
*
«Вы верующий?» – «…Мыслящий».
Игорь Фунт