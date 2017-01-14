Игорь Фунт. И нету войн и распрей. Есть только уважуха и респект!

Записки вятского лоха. Январь, 2017

Неинтеллигентно…, или Не шути с Рождеством

Уже четвёртый день звонят из библиотеки типа у тебя должок. Дескать, неси уже просроченные книги и забирай новые. Мы всё приготовили. Типа давай, быстрей, иначе у-у-у-у-х, порвём как грелка тузика!

Ну не сказать же им, что мне некогда – в праздничные-то святочные дни. Несолидно право.

И ведь истину не выдашь: каждый раз, собираясь и, в принципе, двигая уже в б-ку, я натыкаюсь на шинок. И там остаюсь каждый раз до позднего вечера. Неинтеллигентно как-то.

Добрый читатель произнесёт, мол, ты сходи сначала в б-ку, а потом ползи в свою забегаловку.

«Как ты это зришь, добрый читатель?» – хочется тихонько спросить, культурно икнув в овчинный ворот медвежьего размером тулупа.

Ну представь меня, вятского лоха, похожего минимум на рождественского чорта из «Близ Диканек»; максимум – на усатого знахаря Пацюка с летающими варениками, оттуда же; с грудой книг и с умным видом – где? В шинке!!

Об истоках русского плагиаторства. От Толстого до Мединского

После того как семидесятилетний Лев Николаевич в конце 1890-х напечатал трактат «Что такое искусство?», молодой символист Брюсов, недавний декадент, – притом чрезвычайный толстовский антагонист, – возмущённо воскликнул:

– Идеи Толстого полностью совпадают с моими!

Отчего первое время поэт впал в непреодолимое отчаянье: «Слямзили, сплагиатили идею!» – хотел неистово строчить письма в редакцию, буянить, бунтовать, протестовать. (Слава богу, до суда дело не докатилось.)

Дошёл до того, что призывал официально признать его, Брюсова, предшественником толстовской концепции искусства как «средства общения»:

– Как вы себе это представляете? – недоумевали в издательствах и литературных коллективах. Толстой, дескать, наше всё.

– А судьи кто?! – злорадствовал Брюсов.

За той курьёзной «плагиаторской» антитезой таится несомненная эстетическая близость всех, в общем-то, новых «несогласных» нарождающегося XX в. – к исконно классической традиции. Невзирая на лица, противостояние и конфронтацию реализма с модернизмом.

Здесь, думается, и кроется исходная точка в решении ключевых тенденций порубежного (19 – 20 вв.) литературного процесса. Касаемо его основной стилистической сути и судеб многочисленных направлений. И «плагиаторства» в частности: от обильного, – уже в дальнейшем, – ахматовского интертекста до анализа собственно постмодернизма Ф. Джеймисоном конца века двадцатого.

Что, конечно же, никоим разом не отменяет элементарно преступную «халатность» нынешнего министра культуры РФ: «А судьи кто?» – смеётся над нами Грибоедов из глубины двухсотлетней давности.

Фунфырики-боярышники

Случайно ткнул на ТВ-канал National Geographic.

2033 год. Продолжается покорение Марса. Художественно-документальное исследование о скором будущем. Проекты, изыскания, доказательства, опровержения, любовь… Тьфу ты, леший! Чур меня.

Вернулся на ТВ-«Россию». О, наша тема!

2016-й. За два дня до выступления любимого Президента в стране массово гибнут люди от спиртосодержащих «боярышников», лосьонов от перхоти и ванно-чистящих средств.

Медведев негодующе кипешует, слабо грозясь жиденьким кулаком кому-то там за экраном. Забыл, наверно, что народ лопает дармовое фуфло с десяток лет как минимум. И дохнет, и отравляется, и мрёт, – сотнями отправляясь в лучший мир. И расфуфыренные магнаты-короли «фунфыриков» сидят у него, Медведева, под боком. В Правительстве и Думе при нём.

Лажа эта льётся за воротник прямо-таки в пандемических, производственных масштабах. Впрочем, подобно оголтелому вранью «за улучшение», водопадом льющемуся оттуда, из-за думско-праздничного золотистого экрана с зарплатами в пол-лимона. Впрочем, как и наркота, орудующая в РФ в средневековых масштабах Чёрной смерти – времён нашествия великой Чумы.

Оборот наркотиков, равно оборот «фунфыриков» иначе как «успешно реализуемой» госпрограммой объяснить нельзя. Ну немыслимо сотни тонн криминально-убийственного порошка и миллионы литров летального оружия – дьявольского метанола в цветастых махоньких бутылька́х – распространять по стране с бешеной скоростью без поддержки и крышевания с Охотного! Не поверю никогда.

От сумы…

В общем, вызвали сегодня по телефону в ментовку.

Причину не знаю, мог не ездить безусловно. Но ведь из-под земли достанут, ежели приспичит. Поехал…

Звоню жене типа двигаю в УБОП. Не держи, мол, зла – могу ведь и не вернуться. Ведь жись она такая – от сумы до тюрьмы… И надо ещё посмотреть, кто больше всех – окромя меня – анекдотов про власть понапечатал. Типа говорю, мало ли чего: вон, люди за невинные репосты на нары садятся. ВКонтакте, в ФБ.

Там и 282-я работает напропалую. И связь с террористами через подозрительные картинки. И с Ходорковским. Да и Макаревича давеча лайкнул сдуру. (Ну нафига!) Лайф обругал намедни за косноязычие ихнее несусветное. Карикатуру на Пескова запостил, блин, дурак. Путина со «Свободы» слямзил. (Художник Ёлкин! – я уже как бы на допросе.)

Ну, жена, не поминай лихом, подъехал… выхожу.

– Как же мне ключ-то от машины забрать? – крайне обеспокоенно спрашивает она.

Пронесло

75 лет назад, в разгар январских переломных сражений под Москвой с фашистской заразой ежедневный боевой листок вышел с опечаткой в слове «Сталинград»: выпала из матрицы буква «Г». Получилось «Сталин рад».

Спозаранку редактор газеты в мыле примчал в типографию.

И, чуть заикаясь и вытирая несвежим рукавом пот, низко в пол поклонился начальнику набора:

– Ну, П-петрович, спасибо, б-брат!

– Что приключилось, Виктор? – с недоумением воскликнул печатник.

– Нижайше благодарю, что не «Р» в передовице пропустил!! Век не забуду. Детям передам. Внукам…

Кто виноват

Вопрос товарищам колумнистам всех мастей. Которые с абсолютно честным взглядом (имеется в виду интеллектуальным) ищут ложь везде, где только можно.

Но не там, где надо:

«Скажи-ка, тов. колумнист, журналист, блогер, не суть.

Вот если у тебя беззастенчиво ворует министр обороны, сваливая косяки на подставную бабу. Если у тебя министр спорта чуть ли не из горла́ лопает мельдоний на пару с «неведающими» олимпийскими подопечными. Если у тебя мешками тащат бабки прямо со строящегося космодрома, и потом пачками с неба падают ракеты.

Если ты послал на войну корабль, а он не то что не дошёл, но с него ещё и самолётики боевые сваливаются по-доминошному. Ежели твоя «СуперПочта России» не работает принципиально, – натурально не хочет! – а начальник данного заведения всё увеличивает и увеличивает до неприличия себе $сверхпремии за «заслуги перед Отечеством».

Если ты поставил-водрузил на пост губернатора, и он, – как ты и велел, – тут же начинает весело дербанить подведомственную область. То ты, – лично ты, слышь, колумнист!! – эти безобразия допустивший и разрешивший и, сверх того, снимающий с них нехилые дивиденды, – кто?..»

Гибель Ту-154

Посмотрел и на «той» стороне фб. Где стоит невероятный гвалт, ругань и оскорбления друг друга в чём бы то ни было.

Посмотрел на «этой» стороне. Где взвешенно-спокойно обсуждаются подоплёка, причины – и с исторической, конспирологической, и с футурологической точек зрения.

Хочется отметить коммент, где говорится, мол, за столь системные(!) многочисленнейшие и многолетние нарушения и попущения абсолютно во всех сферах социальной деятельности кое-кто, вообще-то, – в нормальной стране разумеется, – обязан подать в отставку!! Беспрекословно.

Тут же вспомнилось, как в штатах один министр собственноручно написал отказную от должности за некий оскорбительный, – причём совсем уж не глобальной важности, – твит. За пару ничего не значащих слов.

Святочное еврейское счастье

Азербайджанцы, прибалты, казахи, прокуроры и прокрусты. Прокура́торы и «сосули» (слово официально разрешено одной невменяемой чинушей). Бюрократы, – проворовавшиеся и ещё нет, – отсосавшие у власти (от разрешённого «сосули») и ещё собирающиеся.

Дэнээровцы, элэнэровцы, вэсэушники, тягучая вата и кипучая конопляная спесь, смесь.

Дрыщи-спортсмены, животы-кубики, алкаши-йоги. Старость в хлам, инвалид, еле-еле, шаг за шагом: «Не поскользнись, дед, дорогой, аккуратней!»

Малыш – прибор сантиметр. Подросток – тоже сантиметр. (13 лет, пора бы.) Танцор диско – там «серьёзно» с прибором, ого-го!

Тут все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин – в простой неказистой парной. В русской Бане с большой буквы, с освящённой крещенской водой в габаритной деревянной кадке.

И нет, чуваки, никаких войн и распрей. Тривиально нету, понимаете?!

Есть уважуха и респект: «Пожалуйста, проходите», – «Нет, только после». – «Ради бога, я за Вами», – «Любезный, не травите душу». – Всё под самобытным соусом тонкого, тончайшего армянского юмора, запахом татарско-турецких мантов и краснодарской чачи. У которой не существует аналогов в мире: «Иди сюда, садись и слушай, брат!» – «Подвинься…». – «Так вот, мой дед, потомственный казак…»

Гоголь рядом не валялся

Если на минуточку представить, что те из госслужащих, кто вдруг «случайно» попался – на взятках там, откатах etc., – лишь не вписавшиеся, чуть отклонившиеся от генеральной линии партии (ведь садят-то их точно такие же, только ещё хуже, ещё более законспирированные, «правильно» встроенные в режим), то становится не просто страшно. Становится по-гоголевски жутко.

Оттуда, из разукрашенно-новогодних думских палат веет жестоким холодом разрушения и мести. Багровой, серпасто-молоткастой жаждой запретов и кровопускания. Вампиризмом и мотоциклизмом. Двухъярусной ложью и трехъярусным рублёвско-черноморским обманом, превосходящими безумные интриги Камбиза с Нероном.

Тянет чудовищной жаждой бесконечной жизни кучки присосавшихся к трубе – за счёт не-жизни и не-счастья оставшегося, патологически неправильного, оболваненного телевизором большинства. С пущей и пущей силой убеждаемого в том, что во всём виноват Горбатый – со своей проклятой перестройкой и преступной капиталистической халатностью и потребкооперацией: «Я сказал, Горбатый!»…

К вопросу о путинских «фриках»

После предновогодней пресс-конференции в СМИ появилось мнение, мол, Президент разбавил невозможность – или явное нежелание – разговаривать на по-настоящему серьёзные темы (а их немало!) всяческого рода «фриками» наподобие ставшего уже знаменитым Владимира Мама́това из города Кирова… – «Вятский квас», помните?

Второй год подряд везунчику-Владимиру достаётся вожделенный микрофон, и зал, в целом, весело хохочет над, скажем честно, довольно остроумными, завёрнутыми в хохмическую обёртку вопросами журналиста.

Мало того, что всё это выглядит цирком (Володя вещал о «завоевании» торговой Вяткой ВДНХ – бог в помощь! – как говорится), – но всё это имеет довольно-таки солидный, если не сказать больше, коммерческий расчёт.

Добавлю, что после беседы Путина с Маматовым в 2015 г. непосредственно кировский завод «Вятич» отнюдь нехило увеличил обороты продаж своей продукции.

Тут и Китай, и Европа, и ближнее зарубежье. О внутреннем рынке вовсе умолчим – бренд «Вятский» разлетелся по стране со скоростью пули. И даже неприступная по первости система «Ашан» распахнула вятчанам двери!

То-то будет, когда купеческая Вятка «захватит» центральную выставочную площадку страны на улице Мира, под монументальной статуей «Хлеборобов» скульптора С.Орлова.

Да, и… чисто к слову.

Сам журналист получил за «божественно»-президентское благоденствие от по-вятски прижимистых пивных коммерсов… недорогой ноутбук.

Игорь Фунт