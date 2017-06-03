Игорь Цесарский | Перочинный ножик, ножик перочинный

Из цикла «Из цикла «Привал на обочине». Эпизод сорок третий

Не знаю, как вам, а мне Папа Римский Иоанн Павел Второй (ИП2) как-то не очень.

– А чего? – спросите. – Чем он тебе не угодил?

И действительно, был он благочестив и милосерден, турка, который его чуть было жизни не лишил, простил и в тюрьме навестил, коммунистов на дух не переваривал…

Все так.

В конце концов, бывали Папы с совсем другим послужным списком.

Правда, знакомый сербский священник из прихода, который в 5 минутах езды от нашего дома, в приватной беседе просветил меня, что именно Папа заварил на Балканах всю «эту кашу», войну то бишь, и что потеря Косово на его совести. Может, священник знал что-то, о чем я и не подозревал, и потому оставлю это утверждение на его совести.

Придется, конечно, признаться, что у меня к Папе собственные претензии. Ну не то, чтобы претензии… Они значительно меньше, чем у тех, кто сталкивался с некоторыми его шаловливыми единоверцами.

И все же.

В 2001-м уже не близком году мы с женой впервые очутились с тургруппой в Вечном городе! Впечатлений, конечно, полон рот! Куда ни глянь – то памятник культуры, архитектуры, в общем, гения человеческого… На развалинах Колизея мне даже померещилось, что с минуты на минуту здесь и сейчас соберутся и рассядутся, согласно купленным билетам, патриции и плебс. На арену выйдут гладиаторы, один из которых будет поразительно похож на мужественного Кирка Дугласа. И заблестят клинки их коротких мечей, и прорежутся суровые морщины на бесстрашных лицах.

Но вместо гладиаторов перед глазами возникла стайка китайских туристов. Мелких, но решительных. Они прошли сквозь нас, щебеча и не обращая внимания на то, что этот кусочек земного пространства в данный момент занят. Пришлось убирать плечи и слегка развернуть жену, дабы избежать столкновения. Вот и гадай, кто предпочтительней – грозные бесстрашные гладиаторы или китайские бесцеремонные туристы…

– Мао на вас нет! – сказал я им вслед и сжал в кармане перочинный ножик Made in China, купленный днем ранее в какой-то сувенирной лавке.

Это был нож моей мечты. Детской, разумеется. Перламутровый корпус, больше десятка всяких лезвий, пилок, открывалок. В жизни всё случается поздно или не вовремя. Опоздал я с покупкой ножичка лет на тридцать. Но купил – не удержался! И цена была вполне себе!

Оставив Колизей на попечение китайцев, мы с согруппниками отправились в Ватикан. Нас возил повсюду автобус, чтобы мы могли как можно больше увидеть в Риме за пару дней, так как дальше нас ждали другие города, названия которых волнуют мой слух и поныне – Венеция, Флоренция, Монтекатини, Сорренто…

Ватикан в тот облачный, но не дождливый день, был подчеркнуто холоден и спокоен. Здесь даже пресловутые китайцы (как же без них?) чувствовали себя как нашкодившие псы, поджимающие уши в ожидании нешуточной хозяйской трепки. Они молча следили за указкой сопровождающего их экскурсовода. И казалось, ждали чудесного появления Папы. Но… День был ничем не примечательным и появления Папы в одном из окон, чтобы паства услышала того, кто, по ее мнению, ближе всех к Господу, не предвиделось.

У входа в собор Святого Петра нам предложили сдать в гардероб все ненужное и запретное. Сумочки мы оставили в автобусе, а вот ножик… Я забыл, что он в кармане. Пришлось его отдать, выдержав на себе пристальный взгляд охранника. Спрятав в кармане полученный взамен номерок, я поспешил за группой.

По залам Ватикана мы бродили, почти не слушая девушку-экскурсовода. Включались только при упоминании ею имен Микеланджело, Бернини, Рафаэля… Задирая голову смотрели мы на удивительные работы мастеров прошлого, будто бы бросивших вызов всем умельцам будущего, у которых в помощниках и компьютеры, и инструменты не в пример пятисотлетней, а то и большей давности. Дух вечности витал в этих величественных залах, заставляя забыть на время обо всем сиюминутном.

Два с половиной часа пролетели как две минуты, впечатавшись намертво в ту часть мозга, которая отвечает за память. Под впечатлением увиденного мы вышли из музея и, тихо переваривая увиденное, двинулись к месту, где нас ожидал автобус со скучающим водителем.

О ножике, о моем уже любимом ножике я вспомнил только поздним вечером, когда жена попросила порезать на дольки яблоко.

О Боже, ведь я тупо забыл его в гардеробной!

– Эх ты, раззява, – вздохнула жена. – Тебе лучше ничего не покупать по дороге…

«Прощай, мой любимый ножик», – с грустью подумал я и поплелся с яблоком в гостиничный холл…

Нам предстояло отбыть из Рима ранним утром, и шансы вернуть ножик равнялись нулю.

Даже не сомневайтесь, собственную забывчивость я свалил на ИП2. Нет-нет, да и припоминал я ему в Италии, а потом и у себя в Чикаго этот ножик.

– Гады, небось, нарезают ему сейчас колбасу моим ножичком и в ус не дуют! – ворчал я, живо представляя себе понтифика, наблюдающего за своим личным помощником, аккуратно шинкующим колбасу на расстеленной газете Ла Стампа.

Почему для этого необходим был именно мой перочинный ножик и газета вместо скатерти, я объяснить не мог. Да и не все иррациональное объяснимо.

Нет давно в живых ИП2, а мне сдается, что ножик перешел по наследству кому-то из Папиной челяди и им строгает сухую охотничью колбаску некий Петруччо из Виченцы. Если, конечно, ножик уцелел – китайское качество все-таки, сами знаете…

Игорь Цесарский