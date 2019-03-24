Горячий чай действительно увеличивает риск развития рака

Всемирная организация здравоохранения рекомендует подождать, пока утренняя чашка чая немного остынет, чтобы снизить риск развития рака пищевода.

До сих пор большинство исследований было довольно расплывчатым по поводу того, влияет ли температура напитка на развитие заболеваний. В конце концов, то, что обжигает одного человека, может быть идеальным другого. Однако новое исследование крупной международной команды показывает, что горячий чай — опасный напиток, поскольку он грозит появление онкологии.

Команда врачей обнаружила, что, как только температура напитка поднимается выше 60 градусов по Цельсию, возрастает риск рака пищеводы. Большинство из нас начнет испытывать дискомфорт, когда мы дотрагиваемся до поверхности, температура которой приближается к 50 градусам Цельсия. Так можно определять безопасную температуру и не пить слишком горячий напиток, говорят эксперты Американского онкологического общества.

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