Гороскоп путешественника: ваш звездный прогноз на 2019 год

Символ 2019 года — Желтая Земляная Свинья — сулит Овнам, Скорпионам, Козерогам и другим знакам зодиака яркие путешествия. Смотрите, куда вам поехать в отпуск, по астрологическому прогнозу.

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Овен: выделите главное

21 марта — 20 апреля

Если уж вы что задумали, то выполните обязательно. Если уж во что-то поверили, то увлечете своим энтузиазмом всех вокруг. А если уж кого полюбили, то запросто свернете ради этого человека горы. Вашей целеустремленности могли бы позавидовать даже альпинисты.

Что ждет Овна в 2019 году:

В этом году фокус для Овнов сместится с карьеры на личную жизнь и семью. Переоценка ценностей будет проходить на фоне материального благополучия, так что рай в шалаше строить не придется. Путешествия в 2019-м тоже изменятся: лучше всего на Овнах скажутся поездки в романтические места и спокойный отдых в санаториях. После такого особо нечем прихвастнуть перед друзьями, зато чувствуешь себя другим человеком. Овны потихонечку перестанут делать то, чего от них ожидают другие, будут меньше кому-то что-то доказывать, наконец прислушаются к себе — и откроют дивный новый мир.

Куда поехать Овну в 2019 году:

Взгляните свежим взглядом на места, куда вы не хотели ехать из-за их популярности. Ну и что, что на Пхукете или в Риме уже все были — вы-то привезете оттуда свои впечатления, и они не будут похожи ни на чьи больше. К тому же даже в самое туристическое место можно отправиться в несезон и снять сливки без толп отдыхающих.

В 2019 году с внутренним настроем будут рифмоваться теплые и близкие направления — Крым, Черногория, Хорватия, Грузия. Позвольте себе подпитаться солнцем и радушием местных и переключите скорость в режим slow living — это когда без беготни, снобизма, расписанного по минутам плана и грандиозных достижений на каждом шагу. Очень может быть, что это и будет вашим главным достижением и лучшей вещью, которую вы сделаете для себя и любимых людей за весь год.

Телец: добавьте спонтанности

21 апреля — 21 мая

Кто не рискует, тот не пьет шампанского — это не про вас: вы любите все предусмотреть и только потом, если все получится, вознаградить себя бокальчиком. Если для других мелкие неприятности — разновидность приключения, для вас — недоработка в процессе организации. Вы упрямы, независимы и знаете, что вам нужно, будь то гамак на райском острове или огромный кусок пиццы в час ночи.

Что ждет Тельца в 2019 году:

Звезды не советуют Тельцам отправляться куда-то в одиночестве в этом году: чтобы путешествие получилось приятным, отпуск лучше проводить с друзьями или семьей. 2019-й будет годом новых важных знакомств, только надо постараться никому не одалживать деньги, не раздавать серьезных обещаний и не брать на себя слишком много. Если не строить наполеоновские планы, то и Ватерлоо не случится — и год выйдет удачным и в карьере, и в любви, и в дружбе.

Куда поехать Тельцу в 2019 году:

В этом мире не все зависит от вас — вот и хорошо! Ведь это значит, что прекрасные вещи могут случаться, даже если вы их не планировали. Самое время немножко ослабить удила и пустить жизнь на самотек хотя бы на пару дней. Попробуйте приехать в новую страну без плана и чек-листов, а там делать что хочется — например, качаться на качелях над джунглями Убуда на Бали, нырять в подводное царство Красного моря или подниматься над Каппадокией на воздушном шаре.

Еще ощущение беззаботных каникул из детства можно вернуть, если поселиться в глэмпинге. Это тот же кемпинг на природе, только без походных лишений, причем классные варианты глэмпинга есть даже рядом с Москвой. Например, в палаточном отеле «Гуляй-город» на берегу Оки здорово отдыхать всей семьей, а в хипстерском лагере «Лес и море» в сосновом бору хорошо вдвоем. Для тех, кто давно хотел побывать на Алтае, но опасался мошкары и аскетичных условий, открылся «Чепош Парк». Мошек и комаров там нет вообще, зато есть уютные бунгало, живописные озера, пещеры, водопады и заповедник с зубрами.

Близнецы: не раскачивайте лодку

22 мая — 21 июня

Вы — дух противоречия: сегодня мечтаете о жарких пляжах Таиланда, завтра выбираете билеты в зимнюю Венецию, чтобы вдыхать запах мерзнущих водорослей и перечитывать «Набережную неисцелимых» за бокалом итальянского вина. С вами ничего нельзя загадывать наперед, зато на любую ситуацию вы можете посмотреть с разных сторон и скучно в вашей компании не бывает.

Что ждет Близнецов в 2019 году:

Чтобы 2019 год не подложил Близнецам свинью, им нужно избегать крайностей в личной жизни и конфликтов на работе: не стоит заводить служебные романы, плести интриги и подсиживать коллег — это выйдет боком. Если не провоцировать ни себя, ни других, год пройдет на редкость благополучно и гармонично. Творческим личностям их хобби начнут приносить материальные бонусы, а в целом Близнецы найдут то самое душевное равновесие, при котором все спорится и самые невероятные задумки воплощаются в жизнь.

Куда поехать Близнецам в 2019 году:

Искать равновесие удобнее всего в гамаке под пальмами где-нибудь на Мальдивах или Сейшелах. А если баунти-отдых для вас слишком сладок, отправляйтесь в Таиланд: эта страна состоит не только из роскошных пляжей, сочных фруктов и Вечеринок Полной Луны — другие ее стороны можно изучать всю жизнь и ни разу не заскучать.

Полезным для души будет и отдых на озерах и реках Карелии или Абхазии. Адреналиновый рафтинг или спокойные водные прогулки на лодочках и катерах — решать вам. Главное — научиться поддерживать себя на плаву в шторм и получать удовольствие от штиля.

Рак: откройте новые горизонты

22 июня — 22 июля

Вы эмоциональная натура, но скрываете чувства, как ракушка жемчужину. А если кто-то вас все-таки заденет, тут же норовите залечь на дно. Поэтому вам ближе соло-путешествия: пока другие ругаются из-за невкусного завтрака и потеют в очередях к достопримечательностям, вы получаете удовольствие, в одиночку гуляя по старинным улицам и представляя, как они выглядели сто лет назад.

Что ждет Рака в 2019 году:

В этом году Раки, по своему обыкновению, будут стремиться к уединению. Но любой выход из зоны комфорта окупится сторицей. Самые важные события года будут связаны с поездками в новые места: тамошние знакомства приведут к интересным проектам, повышению по службе или плодотворному сотрудничеству, которое ощутимо изменит качество жизни к лучшему. Под Новый год 2019-2020 Рак окинет взглядом свой круг общения и список занятий — и будет очень приятно удивлен.

Куда поехать Раку в 2019 году:

Составьте список вещей, которые всегда хотелось попробовать, и мест, где было бы здорово побывать, если бы не… — и отбросьте все «не». Запишитесь на курсы французского, присоединитесь к групповой поездке в индийский ретрит или купите абонемент в спортзал. Вы удивитесь, насколько легко вписать в свое плотное расписание маленькое приключение или регулярные занятия, если они приносят радость. И общение, оказывается, может не высасывать соки, а наполнять энергией: надо только найти людей, с которыми у тебя общие интересы.

Пусть путешествия в 2019-м рождаются из ваших хобби. Прошли трехмесячный курс французского языка — вознаградите себя выходными в Париже: первый круассан с кофе, заказанный на французском, самый вкусный! Понравилось на пробном уроке йоги — погрузитесь в эту практику глубже в Гоа или на Бали. Увлеклись бегом — запишитесь на марафон в Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Неважно, какая там дистанция — 5 км или 42 км, пробежите вы ее или пройдете, главное — ощутить себя частью чего-то огромного и крутого и снова поверить в хороших людей.

Лев: вознаградите себя

23 июля — 23 августа

Вы с ходу становитесь душой любой компании, самые классные идеи — обычно ваши, да и чувство юмора у вас неповторимое. Немудрено, что людям так нравится с вами дружить, спорить, путешествовать, жить и работать. Хищный азарт быть лучшим во всем и не упустить ничего интересного — это круто, но почти никто не знает, что иногда он доводит вас до морального истощения.

Что ждет Льва в 2019 году:

Львы здорово поработали в прошлом году, поэтому в первой половине этого могут с полным правом пожинать плоды. Хозяйка года Желтая Свинья относится ко Львам с пиететом и наказывать за некоторую праздность не будет. Тем более что ко второй половине года Льву самому надоест расслабленный режим — и он с утроенной силой возьмется за карьеру и личную жизнь. В 2019 году многие Львы сменят работу на более интересную и высокооплачиваемую, а в любви будут верны и не склонны к мимолетным увлечениям.

Куда поехать Льву в 2019 году:

В начале года подарите себе поездку в далекую страну, о которой давно думали: Австралия, Перу или Япония подойдут идеально. С собой берите только тех, с кем вам было бы хорошо даже неделю сидеть в запертой однушке. В этом приключении попробуйте снять костюм массовика-затейника, чтобы насладиться новыми впечатлениями без тостов и прибауток и позволить миру развлекать вас.

В 2019-м вам захочется почаще выезжать на природу — не сопротивляйтесь этому желанию. Изумрудные пейзажи летней Грузии, синеокая Белоруссия и золотой осенний Алтай примут вас как самого дорогого гостя, даже если вы приедете просто подышать и помолчать.

Дева: прислушайтесь к голосу разума

24 августа — 23 сентября

Обычно вас мало что может вывести из себя: смысл нервничать, если вы всегда знаете, как все исправить. Вы умеете раскладывать все по полочкам, и к вам часто обращаются за советом. Принцип «хочешь сделать хорошо — сделай сам» превращает вас в идеального компаньона для любых путешествий. Но сами вы предпочитаете проводить отпуск с самыми близкими, которым не нужно ничего объяснять.

Что ждет Деву в 2019 году:

Если в прошлом году у многих Дев было ощущение, что жизнь вышла из-под контроля, то в этом они снова услышат голос разума и почувствуют себя собранно. 2019-й пройдет под знаком трудолюбия, сдержанности и продуманных решений. На первый план выйдет работа: именно с ней будут связаны самые важные события. Вплоть до того, что многие Девы встретят в офисе новую любовь, и служебный роман имеет все шансы перерасти в семью.

Куда поехать Деве в 2019 году:

Чтобы проветрить голову и ощутить невероятную четкость бытия, отправляйтесь в Швейцарию: смотреть на мир из окна «Ледникового экспресса», пробовать настоящее фондю, медитировать у Женевского озера и сверять часы с самим собой.

В этом году вы будете смотреть на жизненные передряги глазами архитектора. Вместо эскизов импрессионистов увидите схемы и чертежи, выверенные формы и чистые линии. Удовольствие доставит поездка в Ригу или Стокгольм, где можно окинуть взглядом городские крыши с высоты и ощутить, что все в порядке. А еще разглядеть перспективы помогут прогулки по Петербургу с его прямыми широкими проспектами и роскошными мостами.

Весы: разгрузите себя

24 сентября — 23 октября

Вас постоянно мотает из стороны в сторону: то вы по-суперменски решаете тысячу проблем за день, то неделю не можете заставить себя дойти до магазина. Поиск идеального баланса — ваша главная задача на каждый день, а любой выбор — что приготовить на ужин или куда поехать в отпуск — дается нелегко: надо же все взвесить.

Что ждет Весов в 2019 году:

В Год Земляной Свиньи звезды советуют Весам сосредоточиться на самочувствии. Речь не только о здоровье, но и о внутреннем равновесии. Весам не стоит ввязываться в конфликты, браться сразу за несколько масштабных дел и пытаться все успеть и всем понравиться. Лучше выбрать самое важное (и самых важных!), выполнить намеченное и как следует похвалить себя — например, отправиться в заслуженное путешествие.

Куда поехать Весам в 2019 году:

Учиться смаковать жизнь лучше у итальянцев. Среди тосканских пейзажей, в венецианских декорациях или на солнечных улицах Рима искусство сладкого ничегонеделания — дольче фар ниентэ — осваивается не по дням, а по часам.

Если хочется найти свое место силы на родине, отправляйтесь на Байкал. Недаром же остров Ольхон облюбовали шаманы. Чтобы заглянуть в себя, достаточно послушать тишину у буддийской Ступы Просветления с видом на глубокое и спокойное озеро.

Скорпион: поверьте в сказку

24 октября — 22 ноября

Близкие и друзья знают: даже если внешне Скорпион спокоен, внутри у него всегда бушуют страсти. Скорпионы могут быть решительными, сумасбродными, требовательными, жесткими, а вот равнодушными или аморфными — никогда. Людям этого знака сложно пройти мимо малейшей несправедливости и для них нет ничего невозможного, если дело касается тех, кого они любят.

Что ждет Скорпиона в 2019 году:

Вы обожаете преподносить другим приятные сюрпризы, но в этом году Фортуна будет баловать чудесными неожиданностями вас. Придется учиться любить себя, пореже посыпать голову пеплом и поувереннее принимать подарки судьбы. Личные отношения выйдут на новый уровень, многих Скорпионов ждет пополнение в семье. Любые изменения — смена работы, переезд или путешествия — в итоге приведут к лучшему, даже если сначала вам так не покажется.

Куда поехать Скорпиону в 2019 году:

В 2019 году вы то и дело будете себя спрашивать: «Я что, в сказке?» Щипать себя не надо, лучше окунитесь в волшебный мир с головой: вы достаточно побыли взрослым, тревожным и ответственным в прошлом году. Купите билеты заранее, чтобы вышло подешевле, — и отправляйтесь в Новую Зеландию заглядывать в окна хоббичьих домиков, фоткать киви с клювом, знакомиться с племенем маори и пробовать торт Павлова, не считая калорий.

Если не готовы забираться в такую даль, в гостях у сказки можно побывать и в России. Например, в игрушечном Мышкине, средневековом Выборге или в Суздале с его резными наличниками, золотыми закатами над Каменкой и чаепитиями с самоваром.

Стрелец: фонтанируйте идеями

23 ноября — 21 декабря

Ваши стрелы постоянно нацелены сразу в несколько сторон. Для вас нормально одновременно слушать подкаст, работать и задумывать новое приключение. На месте вам не сидится: полусобранный рюкзак ждет своего часа, а приложение Скайсканера уже в телефоне. Вы всегда высказываете все, что думаете, напрямик — за это вас ценят друзья и опасаются официанты и гостиничный персонал. Зато с вами классно ходить на базары: торгуетесь вы просто виртуозно!

Что ждет Стрельца в 2019 году:

В 2019-м Стрельцы будут мастерски обходить ссоры и конфликты. Они с головой погрузятся в отношения с самыми близкими, но в быту не растворятся: год будет искриться романтическими сюрпризами и поездками в новые места. Жизненной энергии у Стрельцов будет столько, что они щедро поделятся ею с любимыми и друзьями, и еще останется на запуск нового крутого проекта на работе.

Куда поехать Стрельцу в 2019 году:

В этом году вас потянет смотреть на серебристые гейзеры и задумчивые вулканы Исландии. А если потянет вас, значит, любимым людям тоже придется ехать. Впрочем, когда вы посреди сугробов окунетесь в горячую Голубую лагуну и наяву увидите диковинные ледяные пещеры, все вам еще спасибо скажут.

А если ваша давняя мечта — побывать на Камчатке, 2019-й — удачный год, чтобы ее исполнить. Вас ждут Долина гейзеров, которую по праву назвали одним из Семи чудес России, космические сопки и бурые медведи, буднично рыбачащие в Курильском озере. Камчатка — дорогое удовольствие, но впечатления, которые вы здесь получите, гораздо дороже.

Козерог: не зарывайте талант в землю

22 декабря — 20 января

У вас всегда есть почва под ногами и вы не понимаете тех, кто витает в облаках. Близкие иногда сетуют на вашу приземленность, но в критических ситуациях все бегут к вам, весь у вас точно наготове план «Б». Про вас не скажешь, что вы легки на подъем, но путешествовать с вами легко: каким-то волшебным образом вам удается уместить в один компактный рюкзак палочки-выручалочки на все случаи жизни.

Что ждет Козерога в 2019 году:

В год Свиньи Козероги откроют в себе неожиданные таланты. Кто-то впервые в жизни ощутит тягу к кулинарии, другие начнут вязать и рисовать или обнаружат, что неплохо поют и быстро схватывают основы игры на гитаре. Если Козерог будет развивать свои умения, они очень скоро принесут важные знакомства и приведут к улучшению материального положения.

Куда поехать Козерогу в 2019 году:

Заботиться о других — это благородно, но и о себе забывать не надо. Попробуйте хоть раз в жизни провести отпуск там, куда тянет вас, а не там, где будет интересно детям или где хочется отдохнуть второй половинке. Впрочем, высок шанс, что вам, как всегда, удастся все совместить. Например, на острове Крит, где можно нежиться на пляжах, исследовать горные ущелья, учиться гончарному мастерству и изучать легенды и мифы Древней Греции без книжек.

Развивать свои таланты можно и на родине. В Кирове, например, учат делать дымковскую игрушку, а в Семенове — расписывать подносы и шкатулки хохломой. Если вам ближе кулинарное искусство, спланируйте гастрономический тур по России: в Казани научитесь делать гениальные эчпочмаки, в Бурятии — сочные буузы, на Кавказе — варенье из сосновых шишек, а в Калининграде — кенигсбергские клопсы.

Водолей: посмотрите вокруг

21 января — 18 февраля

Вы тонко чувствуете, много времени посвящаете саморазвитию, всегда стремитесь к духовному росту, но при этом частенько потакаете своим слабостям. Легко загораетесь и так же быстро остываете, поэтому многие задумки так и остаются нереализованными. Вы терпеть не можете банальности и охотно превращаете свою жизнь в калейдоскоп впечатлений.

Что ждет Водолея в 2019 году:

Начало года пройдет под знаком самокопаний, которые только углубятся в день рождения и сразу после него. Весной Водолеям будет полезно отвлечься от внутренней войны и посмотреть, как прекрасен этот мир. Если удастся сместить фокус и увидеть жизнь в новом свете, вторая половина года пройдет на редкость благополучно, а болезненная ранимость Водолеев сменится фантастической эмпатией, от которой проще станет всем.

Куда поехать Водолею в 2019 году:

Чтобы убедиться в том, что внешний мир куда интереснее и многограннее внутреннего, поезжайте в колоритные страны Латинской Америки. От отпуска в Мексике, Аргентине, Бразилии или на Кубе ощущение, что на вашу жизнь наложили цветной фильтр.

Если новых красок хочется, а далеко лететь — не очень, отправляйтесь в Италию. Самые яркие итальянские места — это остров Прочида в Неаполе, деревушка Манарола в Чинкве-Терре и островной квартал Венеции Бурано. В этих краях особенно легко верится в лучшее, а вам как раз немножко недостает этой веры, чтобы быть счастливым.

Рыбы: блесните чешуей

19 февраля — 20 марта

Вы любите пофантазировать, но свои способности оцениваете трезво. Всегда сумеете разрядить обстановку шуткой и к любым ошибкам и недостаткам относитесь с иронией. Занудой вас точно не назовешь, но при этом вы очень требовательны к себе и окружающим: как и Оскару Уайльду, вам вполне достаточно самого лучшего. Внимание к деталям помогает вам любой отпуск с легкостью превратить в незабываемое приключение.

Что ждет Рыб в 2019 году:

Если верить звездам, в этом году вы удивите не только других, но и себя. Идей будет хоть отбавляй — ну, у вас всегда так. Только теперь еще и энергия для их воплощения появится. Хозяйка года советует не транжирить деньги, а копить на мечту — тогда уже летом вы сможете позволить себе крупную покупку или путешествие, из-за которого впору самому себе позавидовать.

Куда поехать Рыбам в 2019 году:

Даже самые смелые фантазии сбываются, если потихоньку двигаться к мечте вопреки всему. В этом году вы проверите правдивость этой мантры на себе, наблюдая, как бьют хвостами киты, в Доминикане или завтракая с жирафами в Кении.

В России тоже есть места, в существование которых трудно поверить. Например, Командорские острова в Беринговом море на Дальнем Востоке. Вашими соседями здесь будут сивучи, морские львы, симпатичные нерпы, полосатые тюлени и огромные стаи тупиков и бакланов. В такой компании четко понимаешь, что рожденный выплывать из любых передряг иногда может и полетать в свое удовольствие, утопив все проблемы где-то там, под толщей океана.

Карина Байрамова

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