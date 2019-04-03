Google закрыла соцсеть Google+ для обычных пользователей

2 апреля соцсеть Google+, как и ожидалось, прекратила работу для обычных пользователей. Доступ к ней сохранили только корпоративные пользователи с подпиской на сервис G Suite.

«После закрытия Google+ другие наши сервисы, такие как Gmail, Google Фото, Диск и YouTube, останутся доступны. Аккаунт, который вы используете для входа в эти сервисы, также будет работать. Обратите внимание, что резервные копии фотографий и видео, сохраненные в Google Фото, не будут удалены», – говорится в сообщении, опубликованном на странице входа в соцсеть.

В компании уточнили, что процесс удаления контента пользователей Google+ займет несколько месяцев. В течение этого времени опубликованные ранее данные могут быть доступны. Желающие скачать загруженный ранее контент или отдельно удалить этот профиль могут сделать это в соответствующих разделах сайта.

Напомним, в начале октября прошлого года Google объявила о намерении закрыть соцсеть Google+ к августу 2019 года из-за низкой популярности среди пользователей. Тогда же в компании сообщили о найденной уязвимости в API сервиса, из-за которой данные 500 тыс. пользователей Google+ несколько лет находились в открытом доступе для сторонних разработчиков независимо от настроек приватности профилей.

В декабре компания сообщила, что Google+ закроется не в августе, а в апреле. Причиной ускорения процесса закрытия Google+ для рядовых пользователей стало обнаружение новой уязвимости, которая поставила под угрозу утечки данные 52,5 млн пользователей.

Как пояснили в компании, из-за уязвимости, просуществовавшей с 7 по 13 ноября, к разработчикам могли попасть имена пользователей, их адреса электронной почты, сведения о возрасте и роде занятий. При этом расследование, проведенное специалистами, не выявило признаков того, что кто-то успел воспользоваться уязвимостью для кражи данных. Тем не менее, Google направила уведомления затронутым пользователям и корпоративным клиентам.

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