Glassdoor: Google и Ernst & Young больше не требуют наличия высшего образования при приёме на работу

По некоторым вакансиям.

Сервис для поиска работы Glassdoor составил список из 15 компаний, которые больше не требуют от соискателей наличия высшего образования.

В список вошли в том числе Google, Apple, IBM, консалтинговая компания Ernst & Young, сеть отелей Hilton, Starbucks и другие.

Google готова принять на работу без высшего образования менеджеров по продукту, разработчиков, рекрутеров и исследователей. В EY открыты вакансии консультанта по рискам, менеджера по управлению клиентским опытом, аудитора, налогового специалиста и прочих.

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