Гибкая черепица: качественное покрытие на все времена

Несмотря на то, что современный рынок кровельных материалов предлагает широкий выбор вариантов, большинство строителей и просто владельцев частных домов останавливают свой выбор на битумной кровле. Гибкая черепица — это не только выгодная цена, но и качество, проверенное временем.

Что такое битумная черепица и где она применяется?

Преимущества битумной черепицы уже давно оценили в Европе и активно используют этот материал для крыш. Внешне мягкая кровля представляет собой плоский гибкий лист длиной около метра и шириной 33 см. С одной стороны заготовка имеет ровный край, а с другой – фигурный вырез. Разные производители могут предложить разные размеры, цветовые решения и формы своего кровельного материала.

Само название «черепица» носит условный характер и появилось из-за внешнего сходства с натуральной кровлей. Другое название такого покрытия – гонт или шинглас. В его основе лежит стеклоткань, которая с двух сторон пропитывается битумом. Для обеспечения дополнительной прочности с лицевой стороны материала наносится каменная крошка, окрашенная в определенный цвет, а также слой глазури, который предотвращает осыпание, и способствует самоочищению битумной кровли во время дождей. Нижний слой гонта имеет клейкую поверхность, которая обеспечивает простоту монтажа.

Битумная черепица является универсальным материалом и используется для:

кровли крыш частных домов;

покрытия промышленных и коммерческих зданий;

обустройства сложных кровель;

реконструкции крыш, при котором новое покрытие можно укладывать поверх старого.

Такая черепица подходит для любых крыш, наклон которых начинается от 12 градусов.

Характеристики битумной черепицы

Популярность гибкой кровли обусловлена ее высокими качественными характеристиками. К ним относят:

Прочность и долговечность. Материал от хорошего производителя служит десятки лет, выдерживая атмосферные воздействия. Эстетическая привлекательность. Кровля из битумной черепицы выглядит очень красиво, а разнообразие расцветок позволяет сделать любое здание уникальным. Хорошая звукоизоляция. Благодаря посыпке из каменного гранулята, гибкая кровля обеспечивает комфорт внутри здания во время дождя и града. Простота монтажа. Уложить битумную кровлю можно, даже не имея специальных навыков и сложных инструментов. Удобство эксплуатации. Гибкую черепицу не нужно подкрашивать или мыть.

Купить мягкую черепицу можно в интернет-магазине Верима, который осуществляет доставку по Киеву и регионам.