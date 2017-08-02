Геннадий Прытков | У Пастернака

В пермский край стоит приехать хотя бы ради Всеволодо-Вильвы, ради Дома Пастернака.

– Поехали, – сказала Варвара. – Только я не знаю, где это. Доберемся до Всеволодо-Вильвы, там спросим. Улица Свободы, говорите? Там всего-то одна улица. Я и не знала, что она улица Свободы.

Через час с небольшим мы были на этой самой улице. Дом Пастернака нам и не пришлось долго отыскивать.

– Вот он, наверняка… единственный цветной во всей Вильве, – сказала Варвара, притормозив у цветного дома.

Любопытство буквально сжирало. Что здесь делал Борис Леонидович в свои 26?

Потихонечку разобрались, что к чему… И чувство благодарности к Збарскому не покидало нас до конца посещения нами цветного дома, затерявшегося где-то в глуши пермского края… Уберегли тогда, в 1916-ом, Збарские великого Поэта от бед Первой мировой войны. Спасли.

– Вы не представляете, что здесь было до этого… Долго была больница, потом какие-то детские кружки, потом долгое время дом брошен вообще… Все сгнило… И только благодаря вот этой женщине, что ведет сейчас экскурсию (небольшая группа туристов появилась в доме к этому времени), вы видите все, что видите. Она учитель русского языка и литературы. Целью своей жизни поставила возродить этот дом… Дошла до губернатора края.. Бывшего губернатора… И возродила.

Молодой человек, возможно, поэт, а возможно, просто житель поселка прислушался к тихому голосу женщины, которая продолжала рассказывать поредевшей группе туристов о полугодовом визите Бориса Пастернака в ее Всеволодо-Вильву.

Молодой человек повернул голову в сторону экскурсовода и через секунду взглянул на нас. В эту минуту он любил нас, экскурсовода и дом… Дом Пастернака.

– Немножечко подождем, ладно? Дядя Вася сейчас мешок картошки принесет и поедем, – сказала Варвара.

– Подождем, конечно.

Уезжать не хотелось, но минут через пять появился дядя Вася с картошкой и мы уселись в машину. Дядя Вася взглянул в окно:

– Ну как вам у нашего Пастернака? Понравилось?

– Очень.

– Ну, приезжайте еще. А картошечки нашей, деревенской, не нужно случаем? Нет? Ну, приезжайте еще…

Мы готовы были расцеловать и дядю Васю, и Варвару, и все-все вокруг…

– Давай я вас сыму на фоне дома НАШЕГО Пастернака, – сказала нам шедшая мимо жительница поселка.