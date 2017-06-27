Геннадий Прытков | Мои кировские гастроли

Галерея прогресса

Где только меня черти не носят, но на этот раз черт не ошибся и привел меня в кировский центр современного искусства Галерея Прогресса. В галерее меня встретил ее хозяин, который после пары наводящих вопросов понял, что я свой.

– Здесь у меня были многие галерейщики… Среди прочих и Марат… (фамилию не называет и только смотрит испытывающе).

– Он где теперь? В Черногории?

– Да, – улыбаясь, отвечает хозяин, отметив,что я также не назвал известной фамилии. – Пойдёмте, я вам покажу то, что люблю я.

И привел меня в небольшой зал, где выставлены работы кировского сюрреалиста-примитивиста Антона Щеглова.

– Какая интересная работа, – показываю я на одну из картин.

– У вас хороший вкус. Лично я очень люблю примитивистов – все просто, ясно. И в этой простоте – бездна юмора, ума…

– И печали, – продолжил я.

Тут я стал совершенно своим.

– Да… Не зря его англичане покупают… Идемте, я вам кое-что еще покажу.

Его «кое-что» продлилось часа три. Должен сказать, что в его галерее есть на что посмотреть… А на прощание хозяин галереи угостил меня чашечкой крепкого-крепкого кофе и рассказал трогательную историю о старом художнике, который, увидев в его галерее библиотеку искусств, произнес:

– Я вам хочу подарить для библиотеки очень ценную книгу. Только не удивляйтесь, я буду ее дарить в костюме и в галстуке. По случаю собранной вами библиотеки искусств… По нынешним временам – редкость… И это требует торжественности момента.

И подарил раритет 20-х годов прошлого века о художниках-супрематистах. В парадном костюме и галстуке…

Музей Васнецовых в Кирове

О состоянии культуры города можно смело судить по его отношению к художникам (Анна Вальцева).

Потрясающий музей Васнецовых в Кирове. Современное здание с просторными залами… Богатейшая коллекция живописи. Прекрасные Кончаловский, Ларионова, Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, Серов, Машков, Фешин, Кустодиев… Замечательная Голубкина…

В музее я (один!)… Толпы смотрительниц… Обязательные охранники…

Смотрительницы, как обычно, строго следят за тем, чтобы я не умудрился спереть чего-нибудь…

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