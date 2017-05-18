Геннадий Прытков | Черненькая с белой грудкой

Когда-то у нас была собачка. Черненькая с беленькой грудкой.

– Возьмите, пожалуйста, щеночка! Мама не разрешает его нам в доме держать… Он очень хороший… Очень…

– Ира, тут две девочки щеночка нам принесли…

– Ну что ж. Принесли, так пусть войдет…

Черненькая с беленьким за считанные минуты пометила все, что можно и что нет. И прожила вместе с нами черненькая с беленьким – помесь чего-то с кем-то – восемнадцать лет. Клякса жуткая была драчунья. Особой ее нелюбовью пользовался бойцовский пес с пятого этажа. Впрочем, этот пес и Кляксу нашу не жаловал.

– Ну что? Выгуляли свою драчунью?

– Да. Можете смело выводить своего!

И как-то один раз не предусмотрели… Их встреча бойцовская состоялась… Клякса дралась до последнего, но бойцовский пес – на то и бойцовский… Мотал ее так, что я еле-еле смог ее выдрать из его пасти… Отшвырнул свою драчунью и встал между ними… Вот тут и допустил ошибку: Клякса пришла в себя и кинулась на бойца, стараясь ухватить его своими зубенками как можно побольнее.

– Вы его ногами по животу бейте… Бейте, не бойтесь!

Отбил я свою Кляксу и понес в ветеринарку.

– Это что у вас за метис такой?! Третье обезболивание со снотворным ввожу, а она все рыпается и никак не заснет…

Так и пришлось ей зубки, оставшиеся от страшного боя, тащить по-живому. Принес домой не живу – не мертву… Лег с Кляксой на груди и мгновенно заснул.

Проснулся – весь-весь мокрый… Лежит моя Клякса у меня на груди и смотрит прямо-прямо в мои глаза… И столько в них любви и благодарности… Столькоооо!!! И мне совершенно наплевать, что лежу я весь обсосанный ею с головы до ног… Главное – мы оба счастливо смотрим друг другу в глаза.

Прошло время… Черненькая с беленьким смертельно заболела.

– Только вы не уходите никуда… Вам будет легче, если я введу ей усыпляющее при вас… Все кончится быстро… Какие-то секунды.. – и усыпил.

Черненькая с беленьким взвигнула от укола и пошла, пошатываясь, к двери. Перед тем, как упасть, развернулась на меня. Наши глаза снова встретились… И столько в ее глазах было непонимания… Столькоооо: КАК ЖЕ ТАК? КАК?

ТЫ – и НЕ СПАС? КАК ТАК?

Геннадий Прытков