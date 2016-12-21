Где можно заказать террасные доски высокого качества с быстрой доставкой?

Если вам нужна террасная доска или другие стройматериалы по доступной цене с быстрой доставкой, зайдите на страницу http://www.budmagazin.com.ua/terasnaya-doska проверенного магазина Budmagazin. Наша компания уже несколько лет занимается строительством частных домов в прилегающих районах Киева. Сегодня это строительная область стремительно развивается, что стимулирует появление большего количества заказов. По этой причине в один момент у нас возникла острая необходимость в смене поставщика облицовочных материалов, так как прежний партнер не справлялся с соотношением требуемого объема и сроков. После продолжительного поиска, который не дал должного результата, мы решили узнать про поставщиков своих конкурентов. Хотя мы не первый год на рынке, есть много других организаций, которые работают дольше нас и «съели собаку» на подборе лучших партнеров. Так наша фирма вышла на компанию Budmagazin.

Изучив официальный сайт нового поставщика, мы решили совершить пробный заказ террасной доски. Перед оформлением заявки и оплатой решили связаться с консультантом, чтобы он посоветовал тип облицовки для строительства террасы нашего очередного проекта. Специалист, который очень быстро ответил на звонок, рассказал про отличия между разными марками доски, и даже углубился в плюсы и минусы каждого используемого в производстве компонента. Диалог получился емким и информативным, что показало высокий уровень подготовки сотрудников магазина.

Выбрав подходящие строительные материалы в Budmagazin, мы оформили заказ за пару минут прямо на сайте и оплатили быструю доставку, так как (как я уже говорил) проект нужно было закончить в сжатые сроки. Новый поставщик не подвел: доски в нужном количестве поступили раньше, чем через 24 часа после оплаты (как и обещал консультант). Также стоит отметить высокое качество продукции: каждая доска была ровной без сколов или другого брака, хотя предыдущему партнеру часто приходилось отправлять часть материала обратно из-за различных внешних недостатков. На весь купленный товар мы получили гарантию от производителя, поэтому не беспокоились за быстрый износ облицовки.

С тех пор наша строительная компания ведет тесное сотрудничество с Budmagazin, так как магазин имеет всегда большой выбор стройматериала, который постоянно пополняется новинками. Также радуют доступные цены и хорошие скидки постоянным клиентам или на большие объемы товара. И главное, нет ограничений на объем или частоту заказов, которые поступают точно в срок.