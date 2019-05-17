Где используется листовой металл?

Листовой металл является самым распространенным и востребованным видом черного металлопроката. Благодаря своим техническим характеристикам и образцовым эксплуатационным качествам, металлические листы нашли широкое применение в различных сферах деятельности человека. Листовой металл, с одинаковым успехом, используется как в качестве готового к применению материала, так и в качестве универсальной заготовки для изготовления фасонного и трубного металлопроката, различных деталей и металлоизделий.

Торговый дом Мир, на протяжении многих лет, реализует листовое железо из низколегированной стали https://group-mir.com.ua/listovoj-prokat. Этот вид стального проката ценится, среди потребителей, за его высокую прочность, износостойкость, доступную цену, устойчивость к повреждениям и перепадам температур.

Лист металла сохраняет все преимущества, присущие черному металлопрокату и, кроме того, обладает повышенной степенью гибкости и упругости. Можно с уверенностью сказать, что сфера использования стального листа не имеет границ.

Каждый вид листового металла имеет различную толщину, уровень плоскостности, точность прокатки, характер кромки и способность к вытяжке. От этих характеристик зависит сфера его применения.

Область применения листового металла

Листовой металл применяется во всех отраслях промышленности и сферах деятельности человека, начиная с кухонного инвентаря и бытовых приборов и заканчивая производством современных самолетов и деталей для баллистических ракет.