Галина Феликсон | Стихи

Об авторе

Галина Феликсон – поэт, публицист. Член Международной Академии литературы и искусств Украины. Член Международной Академии межкультурного сотрудничества Румынии фонда Пауля Полидора. Член израильского литературного объединения «Порыв» в г. Бат-Ям. Лауреат международной литературной премии имени Григория Сковороды. Лауреат конкурса «Платиновый Дюк» имени Де Ришелье.

Родилась и ранее жила в Одессе. С 2001г. – в Израиле.

В Израиле вышли несколько сборников стихотворений. Подборки стихотворений печатались в украинских журналах: «Хортиця» №4 2014г., «Літературний Чернігів» №1 2015г., публиковались в сетевых журналах «Семь искусств», «Мастерская», «Старина» Евгения Берковича, в ежегодном альманахе «Бат-Ямбы» в Израиле. Статьи и рассказы публикуются в израильской газете «Секрет», в сетевом журнале «Исрагео» и в канадском альманахе «Порт-Фолио», выходящих на русском языке.

ДАВИД

На изломе ночи летней

Под плащом укрывшись тёмным,

Я, Давид – старик столетний,

Покидаю город сонный.

Над стеной Ерушалайма

Распластался месяц медный.

По сожжённым зноем травам

Отправляюсь в путь последний.

В сером мареве пустыни

Гаснут звёзды, словно свечи.

Сам себе судья я ныне,

Сам истец и сам ответчик.

Пальцы памяти впервые

Расплетают аккуратно

Перепутанную гриву

Дней, ушедших безвозвратно.

Ткало время паутину,

Бег минут слагая в годы.

И сливалась воедино

Жизнь моя с судьбой народа.

Царь, пастух, певец и воин,

То лукав, то откровенен,

Пел, любил, сражался, строил,

Знал победы, знал измены.

Всё прошло. И только боли,

Только немощь в настоящем.

Боевой клинок тяжёлый

Не поднять рукой дрожащей.

Жизни груз согнул мне плечи.

Чувства спят под пеплом скуки.

Но от старости не лечат

Молодых наложниц руки.

Был я праведным и грешным.

Старца кто теперь осудит?

Все деянья жизни прежней,

Уходя, оставлю людям.

И покуда тихо в доме,

Стража сон десятый видит,

Я у ночи на изломе

Покидаю Град Давидов.

Вот присяду на рассвете

У ручья на тёплый камень.

Поиграет жаркий ветер

Поредевшими кудрями.

Этот тихий час печальный

Смерть прервёт ладонью грубой.

Допоют псалом прощальный

Холодеющие губы.

Прошуршат слова неслышно,

Слух людской не потревожив,

Но услышит их Всевышний

И простит меня, быть может.

ПСАЛОМ О ВИНОГРАДЕ

Виноградник чудесный Всевышний взрастил,

Дал в избытке тепла, дал воды.

Налетел ураган, всю лозу погубил,

По дорогам рассеял плоды.

Через грязь деревень, через пыль городов

Хрупкий ком виноградин сухих

Уносили ветра в мир чужих холодов,

В мир привычек и нравов чужих.

Но не зря виноградник Всевышний взрастил:

На чужбинах, лишенных тепла,

Сквозь твердыню камней, новых полная сил,

Золотая лоза проросла

И рубили её. И в чадящих кострах

Рассыпалась листвы бирюза.

Но, как Феникс, живая сквозь пепел и прах

Прорывалась упрямо лоза.

Снова ветки упругие ветер качал,

Шелестел изумрудный наряд.

Виноградник чудесный Всевышний создал,

Чтобы был на Земле виноград

ПСАЛОМ 1

Слаб человек: бредёт путём кривым,

Увяз в греховных мыслях и деяньях,

Сидит у нечестивых на собраньях,

Неправедных речей глотая дым.

Слаб человек презревший путь прямой.

Его молитвы суетны и лживы,

Его слова бездушны и спесивы,

И веры нет в душе его больной.

Но праведник, как древо у воды,

Шатёр души раскинул кроной пышной.

Его дорогу освятил Всевышний,

И сладки людям дел его плоды.

Слаб человек, бредущий за бедой.

Лишь сильный духом ищет путь иной!

ПСАЛОМ 23

Мой Бог! Покуда Ты со мной,

Моя душа нужды не знает.

Молитвы музыка простая

Летит над пажитью земной,

Чтобы возлечь на Твой порог

В чертогах щедрого простора,

Где Ты мой посох и опора

В сплетеньях жизненных дорог.

Смотри! Я по ступеням дней

Иду сквозь битвы и печали

Из тьмы долин в святые дали

Навстречу милости Твоей.

Во имя мира и любви,

Творец, мой путь благослови.

ПСАЛОМ 42

Как лань спешит к воле,

Душа стремится к Богу.

Ищу к Тебе дорогу

Всегда, везде.

Найду ли я в толпе,

Где песни, смех и праздник,

В веселье жизни праздной

Мой путь к Тебе?

Ведь я — лишь человек

Не чуждый прегрешений.

Страшат меня сомненья

И короток мой век.

Моя душа скорбит.

И разум мой смятенный

Опутывают тени

Пустых обид.

Утратил я покой,

С тоской взываю к небу.

Мне слёзы стали хлебом

Во тьме ночной.

Сильны мои враги.

Жизнь – поле вечной битвы.

Прими мои молитвы,

Спаси и помоги.

Услышь слова мои!

Как жаждущему влагу,

Дай мне святое благо

Твоей любви.

Пусть песнь моя летит

В высокие чертоги.

По праведной дороге

Легко идти.

ПСАЛОМ 137

На реках Вавилона мы сидим.

Туманами над водами чужими

Плывёт наш плач о Иерусалиме.

А за спиной сражений черный дым.

И позади горячие пески,

Пустые, как бессильные стенанья.

Лишь наших скрипок тихое рыданье

Течёт по душам каплями тоски.

Враги хохочут, глядя нам в глаза:

– Пропойте победителям осанну!

Но где найти слова, чтоб рассказать,

Как их насмешки бередят нам раны?

И что сказать, когда проигран бой,

Когда нас за грехи Творец покинул,

Воздав за глупость тяжкою судьбой –

Мечтой о золотом Йерусалиме.

Коль я тебя забуду, город мой,

По странам и столетиям блуждая,

Да не владеть мне правою рукой,

Что держит меч, свободу защищая!

Пока душа и плоть моя жива,

В скитаньях меж народами иными

Пусть мой язык отринет все слова,

Запомнив лиш твоё святое имя!

Мы веруем: Творец простит грехи,

Вернёт нам город щедрою ладонью…

Рыдали наши скрипки о Сионе

На дальних берегах чужой реки.

ПСАЛОМ 20

«Спаси Народ Свой и благослови наследие Своё

и паси их и возноси их вовеки…»

………………………………… Псалом Давида 20

Вот я стою перед Тобой – один

Со всеми недостатками моими,

Не смея даже вслух, мой Господин,

Произнести Твоё святое Имя.

Среди Вселенной, созданной Тобой,

Я – лишь песчинка на груди земной.

Мы все – пришельцы на Твоей Земле.

Мы – поселенцы, как отцы и деды.

Подобны тени наши дни во мгле,

И нет надежды…

Из праха выйдя, вновь уходим в прах

Кто равнодушно, кто согбён печалью.

Что сделаешь? Мы сами изначально

Своей судьбы вершили первый шаг.

Мой Бог! Несовершенен Твой Народ.

Слов шелуху толчём, как воду в ступке.

И вечно вертит нас водоворот

Безумных дел, ошибок и проступков,

Хрип жадности, сражений лязг и шум.

Нам не отмыть в молитвах бесконечных

Всю суету желаний быстротечных,

Что жгут нам сердце, притупляя ум,

Рождая злобу и лишая чести,

Корёжа и ломая естество.

Но слабый голос плача моего

К Твоим стопам пусть вознесётся песней.

Не нужно мне богатства и утех.

Прошу за всех!

Будь милосерден, смилуйся над нами —

Пусть будет жизнь щедра, а смерть легка.

Прости грехи. И пусть Твоя рука

Людей одарит радости плодами.