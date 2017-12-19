Галина Феликсон | Шломо

Но оглянулся я на все дела

свои, что сделали руки мои

и на труды, что я совершил,

вот всё суета и погоня за ветром…

Коэлет 2:11

Трещит светильника огонь.

Летучими мышами тени

Беззвучно кружат над постелью,

По стенам пляшут. Замер дом.

Ночная птица за окном

Поёт протяжно и устало.

Но, поглощённый тишиной,

Звук пропадает в тьме ночной,

Как тают снежные кристаллы

Под первым солнечным лучом.

И снова мысли ни о чём

И обо всём мне душу гложут,

Текут прозрачным ручейком,

Струятся сквозняком по коже.

Плывут химерные виденья

Песков, камней, сухих долин,

Полей, садов – мои владенья.

Здесь на земле я господин.

Дворец шумит при свете дня

Толпой восторженной, крикливой,

Дарами щедрыми звеня,

Речам внимая терпеливо.

Но гаснет жаркое светило,

И оставляют все меня.

Тяжёлый груз моих печалей

Мне до утра не даст уснуть.

Я завершаю долгий путь.

Под солнцем всё начать сначала

Никто не волен. Властелин,

Вершитель судеб человечьих –

При лунном свете я один.

Проходит всё. Ничто не вечно.

Смешная царская судьба:

Взвалив ярмо забот на плечи,

Чем я счастливее раба?

И я был молод, смел, силён,

Любил пиры и песнопенья.

Ко мне средь шумного веселья

Хвала неслась со всех сторон,

Что не по возрасту умён.

Постиг я мудрости уроки,

Мир возлюбил, презрел войну

И не был злобным и жестоким,

Но укреплял, как мог, страну

И мелкие прощал пороки

Двору и дому своему.

А женщины – их было много:

Нежны, милы и хороши.

Они прошли моей дорогой,

Не опалив моей души.

Душа осталась недотрогой,

Всё той же девственницей строгой.

И понял я в тиши ночной

Под шорох хриплого дыханья,

Что все мы поздно или рано

Уйдём дорогою одной

Помимо нашего желанья.

Венец терновый мрачных дум

Не даст вздремнуть на мягком ложе.

Кто честь и славу приумножит?

В чьи руки земли попадут?

Кто, избежав сражений, сможет

Не принести в страну беду?

А если он – наследник мой

Во зле и глупости утонет,

Львам иудейским спину сломит?

Весь труд мой станет суетой,

За ветром тщетною погоней.

В суетных днях моё лицо

Увяло, как цветок без влаги.

На лбу, вдоль щёк – морщин овраги.

А на руке моей – кольцо,

Где старца мудрого резец

На все сомненья дал советы:

У всех начал один конец.

Проходит всё. Пройдёт и это.

Стал ясен мне простой секрет:

Премудрость, глупость – всё едино.

Зачем я столько трудных лет

Творил, старался? Ради сына?

Детей – без счёта. Сына нет!

А ветер с севера идёт,

Потом, кружась, несётся к югу.

И наша жизнь летит по кругу:

Вчера, сегодня, через год.

Утраты, скорбь и огорченья –

Повторит всё времён теченье.

Всё – суета, водоворот.

И всё, что будет, было где-то.

А за зимою снова лето

Откроет новым будням счёт.

Обломки храмовых колон

Среди разрушенных мгновений

Торчат, засыпаны песком,

Укрыты пеплом. Но потом

Свершится смена поколений.

Иной язык. Другие люди.

И новый храм. И новый дом.

Потомки предков позабудут.

Пустых мечтаний не остудит

Былых ошибок трезвый глас.

Но, к сожаленью, всё, что будет,

Уже свершалось много раз.

Покой душевный не найти.

За летом вслед наступит осень.

И нет ответов на вопросы,

И нам неведомы пути,

По коим суждено идти.

Но всё равно Всевышний спросит

За каждый шаг, за каждый день,

За нашу глупость, ложь и лень.

Расколет время мой кувшин,

Шнурок серебряный порвётся.

И я увижу дно колодца

Взамен сияющих вершин.

И золотая чаша вдруг

Со звоном выпадет из рук.

Я соберусь в последний путь,

Как все живущие, земные.

Но только капли дождевые

На очи мёртвые падут.

Вот жизни хрупкая ладья

Уйдёт с последнего причала

В холодны мир небытия,

Где нет конца и нет начала,

Где только Вечность, Бог и я…