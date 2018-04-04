Галина Феликсон | Монолог

И сказал Моше Богу: «Зачем сделал Ты зло рабу твоему,.. что возлагаешь бремя всего народа этого на меня?»

БЕМИДБАР, 11:11

О, Господи! Взгляни на Твой Народ!

В чём избранность его – не понимаю.

Вот, огрызаясь, сбился волчьей стаей.

Вот жалким стадом нехотя бредёт.

Есть захотел – назад свернуть желает.

Насытившись, он пляшет и поёт.

Прости, Всевышний, это не Народ –

Толпа неукротимая и злая.

Из тех ушедших – старцев нет в живых,

А молодёжь изрядно постарела.

И только я влачу больное тело.

Но объясни, куда веду я их,

В пути рождённых? Вот они, Творец,

Не знающие отчего порога.

Они взрослеют, старятся в дороге

И в жёлтых дюнах обретут конец.

На эти лица, Господи, взгляни!

Ни мысли, ни надежды, ни желаний.

Я так устал средь жалоб и стенаний

Растрачивать безрадостные дни.

Я не гожусь в вожди – я слабый, старый.

Но Твой Завет отчаянно храня,

Иду по кругу. Только из меня

Неважный пастырь для слепой отары.

Песком сквозь время наша жизнь течёт,

Отсчитывая месяцы и годы.

Стирает след бредущего народа

Скрипучего песка круговорот.

Мир стал для нас песочными часами.

Ты обещал нам Землю. Где она?

Горячей пыли рыжая волна

За нами, рядом с нами, перед нами.

А солнце жарит согнутые спины.

Творец Всесильный, что Ты натворил?

Однажды я умру, лишенный сил,

А люди разбегутся по пустыне,

Дрожа от страха, воя от тоски,

В безводном пекле выживут едва ли.

А Твой бесценный дар – Твои Скрижали

Поглотят раскалённые пески.

Ага, Ты говоришь – я полон сил,

Не старый, говоришь, и очень бодрый.

Тащить рабов к неведомой свободе

Хочу ли я – Ты у меня спросил?

Всесущий, помоги ответ найти:

Чем лучше рабства долгие скитанья,

Чем может дорожить бездомный странник,

Что он обрёл, утратил что в пути?

Взгляни на них ещё раз! Вот идут

Безрадостны, оборваны, угрюмы.

Их головы давно отвыкли думать.

Их руки не приучены к труду.

Так сократи наш путь! Чего Ты медлишь?

Земли обетованной лоскуток

Народу нужен, как воды глоток,

Как тень в жару и как еда к обеду.

Не отвечаешь… Значит, жизнь кляня,

Мы продолжаем свой поход жестокий

К иным местам без отдыха, без срока…

Но как же Твой Народ допёк меня!

Ну, ладно. Замолчу. Ещё немного

И я, возможно, разумом пойму

Из всех иных живущих почему

Народ упрямый приглянулся Богу.

Сейчас они Ковчег несут сквозь годы.

А дальше что? Предположить боюсь,

Какой на плечи им возложишь груз,

Чтоб оставались Избранным Народом?

Ты хочешь, чтоб вчерашние рабы

В огромный мир несли Твои Заветы?

Немало будет разных правд на свете.

Об этом, Бог мой, лучше знаешь Ты.

Как семена рассеяны по свету,

Гонимые, без дома, без Страны

Лишь мы Тебе останемся верны.

Но чем Ты нам воздашь за верность эту?