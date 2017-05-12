Галина Феликсон | Игра. Венок сонетов

I

И пролилась печаль. И грянул гром.

И мир вокруг – холодный, грозный, скудный,

Дождливые нахмуренные будни.

Течёт туман прокисшим молоком.

Ни музыки, ни смеха не слыхать.

Лишь тишины распахнутые крылья

Провисли от усталого бессилья,

Глуша шагов и звуков благодать.

Промёрзший город замер в полусне,

Шурша сухой листвой под ветром стылым.

Камней обломки с шорохом унылым

Сползают по разрушенной стене.

Ломая прежних лет порядок сложный,

Смешались близь и даль, сместились звёзды.

II



Смешались близь и даль, сместились звёзды.

Что значит время для пустых сердец?

Похоже, что истории конец,

Когда затоплен мир крикливой ложью.

Перекроив событий ровный строй,

В который раз меняя суть явлений,

Очистившись от грязи, ловкий гений

Вознёсся над бушующей толпой.

Зажав знамёна в потных кулаках,

Пальбой и воплем воздух сотрясая,

Растопчет человеческая стая

Вчерашних достижений хрупкий прах.

А кто-то о пощаде молит слёзно.

Что было слишком рано, стало поздно.



III



Что было слишком рано, стало поздно.

Уже на чернь не натянуть узду.

Рассудок у толпы на поводу

Себя утешит сказкой несерьёзной,

Придумает прекрасный идеал,

Создаст великолепные картины

И слепит из кровавой паутины

Для будущих героев пьедестал.

Давно прекраснодушия червяк

Разъел цивилизации основы.

Мир принимает за порядок новый

Стреляющий безумный кавардак.

Закон и совесть гибнут под ножом.

И некого спросить:

…………………. – А что потом?

IV



И некого спросить:

…………………. – А что потом?

Все заняты делёжкой благ и власти.

Когда кипят невиданные страсти,

Кому охота строить новый дом?

Ликуй, народ! Гуляй, душа и тело.

Земные блага обрети в борьбе.

Кто станет печься о чужой судьбе,

В бой роковой с врагом вступая смело?

А нет врага, создай его умело:

Круши, ломай, убей – лови момент.

Насилие – великий инструмент

Для достиженья недоступных целей.

Пусть плохо всё – нет худа без добра.

Исчезло «завтра», только есть «вчера».

V



Исчезло «завтра», только есть «вчера».

И разрывая всех традиций узы,

Сметая прочь границы и союзы,

Вступает в мир жестокая пора.

А мудрецы, пророки, добряки

В который раз в свои забились щели,

Однако просят ради высших целей:

Пусть будут несогласные мягки

И не дают отпора изуверам.

Хоть нынче те набедокурят всласть,

Но раздобыв желаемую власть,

Вмиг обретут хорошие манеры.

Грядущее узнает лишь Всевышний.

Земля кричит, но кто её услышит?

VI



Земля кричит, но кто её услышит,

Когда под жёстким натиском толпы

Трещат цивилизации столпы,

И беспредел достиг порогов высших.

Звенит зеркальное стекло витрин,

Под каблуком хрустя хрустальным градом.

Мятущейся толпе немного надо –

Бесчинствовать под смрад горящих шин.

Пылает всё, что только можно сжечь.

Гуляют мародёры и бандиты.

Исчезла человеческая речь.

От кулака и лома нет защиты.

Молитвы и мольбы всё тише, тише.

Бьёт чёрный дождь по обгорелым крышам.



VII



Бьёт чёрный дождь по обгорелым крышам,

И ветер на затоптанный пустырь

Сметает книжек рваные листы,

Играя ими, как котёнок мышью.

По площадям шатается народ

Победою и кровью окрылённый.

По всей Земле разбитой и сожжённой

Волна погромов не спеша ползёт.

Но доброхотам высшая награда:

Под низменных позывов суету

Логическую подвести черту,

Чтоб ублажить взбесившееся стадо.

И это всё (давно понять пора) –

Чужая непонятная игра.

VIII



Чужая непонятная игра

Несётся по Земле, презрев законы.

В немытой пятерне зажал корону

Бродяга без кола и без двора.

Но кто же дурака допустит к власти?

Не суетись, болезный, погоди.

В урочный час появятся вожди –

Борцы за человеческое счастье,

Мошенники всех рангов и мастей,

Авантюристы с манией величья.

Народ поверит в слово и обличье.

Толпе плевать, кто первым крикнет:

…………………. …………………. – Бей!

Она в борьбе за мир и идеалы

Разрушила устои и морали.

IX



Разрушила устои и морали

Орущая заносчивая чернь.

Но разрушать легко, а строить лень.

И указаний нужных ей не дали.

И замерев на некоторый срок,

На краткий миг застыв от удивленья,

Воздав вождям хвалу и восхищенье,

Толпа должна переварить урок.

Тем временем лжецы и их потомки,

Благодаря народ за честный труд,

По трупам и камням на трон взойдут,

Поправ пятой истории обломки,

В величье погружаясь с головой,

Но разоряя мир привычный свой.

X



Но разоряя мир привычный свой,

Сияя в блеске дивных ипостасей,

Вожди забыли, что народ опасен,

Что временно величье над толпой.

Терпенье исчезает у людей.

И обрывая поводок закона,

Толпа сметёт высокие хоромы,

Захлёбываясь вечным криком:

…………………. …………………. – Бей!

Всё возвратится на свои круги.

Опять пожар осветит поднебесье.

Чернь ринется крушить и куролесить,

Перечисляя старые долги,

Ломая мир, порядок и покой,

Скудея обезличенной душой.

XI



Скудея обезличенной душой,

В который раз пытаясь что-то строить,

Стараются вчерашние герои

Возвысится над серою толпой.

И льётся слов сверкающий обман.

И крутит, обещаний не жалея,

Извечная пустая лотерея

Слепой судьбы гремящий барабан.

И ложные великие вожди

Исполнены желаний и отваги

Под вой фанфар идут чеканным шагом

Народов восхищённых впереди.

Но чуть держась на шатком пьедестале,

Кумиры вновь к ногам толпы упали.

XII



Кумиры вновь к ногам толпы упали.

Земля гудит, пылает и дрожит.

Под свистопляску воплей и обид

Сметает чернь былые идеалы.

Несётся буря, удержу не зная.

Машины жгут и головы летят.

Сперва толпа камнями бьёт солдат,

Потом солдаты по толпе стреляют.

Затем они, сольясь в один поток,

Пойдут громить врагов, крушить злодеев.

И человек, талантами скудея,

Впадёт в порок и тьму на долгий срок,

Добро и совесть загоняя в тень,

Жизнь обращая в мусор, прах и тлен.

XIII



Жизнь обращая в мусор, прах и тлен,

Вернутся первобытные морали,

Хотя конца подобного не ждали

Любители великих перемен.

Мир привела желанная победа

В пещерный смрад пылающих костров,

Где каждый индивид всегда готов

За кость из супа удавить соседа.

Что знают одичавшие потомки?

Минувшее для них – легенда, сон.

Всё их наследство от былых времён –

Осколки стёкол да машин обломки.

Разбрасывая камни старых стен,

Что может разум обрести взамен?

XIV



Что может разум обрести взамен

Тех малостей, что утешали прежде?

Когда погаснут миражи надежды,

Тоска уводит мысли в долгий плен.

Но не бывает вечной пустота.

Её заполнят лица и событья,

Возникнут и вопросы и открытья,

И всё начнётся с чистого листа.

Война, победа, власть, накал страстей,

Полёт науки, счастья ожиданье,

Иллюзий крах, отчаянья, терзанья

И над толпой знакомый выкрик:

…………………. …………………. – Бей!

Сомкнулось время огненным кольцом.

И пролилась печаль, и грянул гром.

XV



И пролилась печаль, и грянул гром.

Смешались близь и даль. Сместились звёзды.

Что было слишком рано, стало поздно.

И некого спросить:

…………………. – А что потом?

Исчезло «завтра», только есть «вчера».

Земля кричит, но кто её услышит?

Бьёт чёрный дождь по обгорелым крышам.

Чужая непонятная игра

Разрушила устои и морали.

Но разоряя мир привычный свой,

Скудея обезличенной душой,

Кумиры вновь к ногам толпы упали.

Жизнь обращая в мусор, прах и тлен,

Что может разум обрести взамен?