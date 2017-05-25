Галина Феликсон | День Иерусалима

ЕРУШАЛАИМ

Город – верблюд золотой –

Тихо прилёг на песок,

Неба прозрачный сапфир

Держит горбами.

Сотканный вечной мечтой

Жизни и веры исток,

Древний возвышенный мир

В прозаической драме.

Город – верблюд золотой —

Солнцем медовым облит,

На бездорожьях беды

Путникам снится.

Город пиров и постов,

Взрывов и тихих молитв

Бьётся в тенетах вражды

Пленною птицей.

Город, укрывшись стеной,

В битвах сражался, как мог.

Сколько веков утекло

Ливнем и зноем.

Город, склонясь головой

На раскалённый песок,

Дремлет, дыша тяжело –

Хочет покоя.

Город – верблюд золотой…

МОЛИТВА

Снова помолюсь

В хрупкой тишине

И зажгу свечу.

Прислонюсь душой

К тёсаных камней

Тёплому плечу.

Древняя Стена,

Сохрани для нас

Со Всевышним связь.

Плавится свеча

Восковой слезой,

Плачет не стыдясь.

Боже с высоты

Взор свой обрати

Вниз на краткий миг.

Мы к Тебе идём

Через взрывы, боль,

Через смерть и крик.

Добрые дожди,

Злаки и цветы

Дал Земле Святой.

Что же не даёшь

Щедрою рукой

Радость и покой?

Что же не даришь

Сыновьям своим

Благостную тишь?

Господи, прости,

Господи, храни,

Господи, услышь!

МОЛИТВА

Прости нам, Господи, прости,

Что мы душой несовершенны,

Что так ленивы и растленны,

Прости нам, Господи, прости.

Прости, что суетности ради

Мы покидаем отчий дом,

Что на пути своём преграды

Себе мы сами создаём.

Прости нам наше пустословье,

Слепую злость, дурную лесть.

И дай нам, Господи, здоровье,

Чтоб нашу глупость перенесть.

Прости нам, Господи, прости,

Что мы родной язык забыли,

Что нас опять, как горстку пыли,

Несёт по ложному пути.

Прости лукавство и интриги,

И что, не ведая о том,

Мы рабства ржавые вериги

В наследство внукам отдаём.

Прости, что мы живём без цели,

Что снисходительны к врагам,

Что даже в сердце не сумели

Построить нашей веры храм.



Прости нам, Господи, прости,

Что гласу разума не внемля,

Тобой дарованную Землю

Готовы по ветру пустить.

Прости! Ведь мы – твоё творенье.

Так возлюби заблудших нас.

Прости все наши прегрешенья

В который раз. В который раз…

ПЕСНИ СТУПЕНЕЙ

Неужели повторим свой путь изначальный –

Под ветрами брести по пустыне судьбы?

Да поможет нам прошлого опыт печальный:

Только вместе мы – люди, отдельно – рабы.

Сколько раз возвращались в Сион из чужбины

Через смерть, униженье и страх.

Неужели тоскуют зажившие спины

О хозяйских бичах?

За безверье и глупость неся наказанье,

Сколько раз мы лишались Страны!

Неужели опять предстоит нам изгнанье?

Защити и храни!

Укрепи нашу волю, и разум, и душу,

Чтоб сумели понять:

Б-гом данную Землю нельзя, как игрушку,

На иллюзию мира менять.

ПСАЛОМ 137

На реках Вавилона мы сидим.

Туманами над водами чужими

Плывёт наш плач о Иерусалиме.

А за спиной сражений черный дым.

И позади горячие пески,

Пустые, как бессильные стенанья.

Лишь наших скрипок тихое рыданье

Течёт по душам каплями тоски.

Враги хохочут, глядя нам в глаза:

– Пропойте победителям осанну!

Но где найти слова, чтоб рассказать,

Как их насмешки бередят нам раны?

И что сказать, когда проигран бой,

Когда нас за грехи Творец покинул,

Воздав за глупость тяжкою судьбой –

Мечтой о золотом Йерусалиме.

Коль я тебя забуду, город мой,

По странам и столетиям блуждая,

Да не владеть мне правою рукой,

Что держит меч, свободу защищая!

Пока душа и плоть моя жива,

В скитаньях меж народами иными

Пусть мой язык отринет все слова,

Запомнив лиш твоё святое имя!

Мы веруем: Творец простит грехи,

Вернёт нам город щедрою ладонью…

Рыдали наши скрипки о Сионе

На дальних берегах чужой реки.

Галина Феликсон