Галина Феликсон | День Иерусалима

ЕРУШАЛАИМ
Город – верблюд золотой –
Тихо прилёг на песок,
Неба прозрачный сапфир
Держит горбами.
Сотканный вечной мечтой
Жизни и веры исток,
Древний возвышенный мир
В прозаической драме.
Город – верблюд золотой —
Солнцем медовым облит,
На бездорожьях беды
Путникам снится.
Город пиров и постов,
Взрывов и тихих молитв
Бьётся в тенетах вражды
Пленною птицей.
Город, укрывшись стеной,
В битвах сражался, как мог.
Сколько веков утекло
Ливнем и зноем.
Город, склонясь головой
На раскалённый песок,
Дремлет, дыша тяжело –
Хочет покоя.
Город – верблюд золотой…
МОЛИТВА
Снова помолюсь
В хрупкой тишине
И зажгу свечу.
Прислонюсь душой
К тёсаных камней
Тёплому плечу.
Древняя Стена,
Сохрани для нас
Со Всевышним связь.
Плавится свеча
Восковой слезой,
Плачет не стыдясь.
Боже с высоты
Взор свой обрати
Вниз на краткий миг.
Мы к Тебе идём
Через взрывы, боль,
Через смерть и крик.
Добрые дожди,
Злаки и цветы
Дал Земле Святой.
Что же не даёшь
Щедрою рукой
Радость и покой?
Что же не даришь
Сыновьям своим
Благостную тишь?
Господи, прости,
Господи, храни,
Господи, услышь!
МОЛИТВА
Прости нам, Господи, прости,
Что мы душой несовершенны,
Что так ленивы и растленны,
Прости нам, Господи, прости.
Прости, что суетности ради
Мы покидаем отчий дом,
Что на пути своём преграды
Себе мы сами создаём.
Прости нам наше пустословье,
Слепую злость, дурную лесть.
И дай нам, Господи, здоровье,
Чтоб нашу глупость перенесть.
Прости нам, Господи, прости,
Что мы родной язык забыли,
Что нас опять, как горстку пыли,
Несёт по ложному пути.
Прости лукавство и интриги,
И что, не ведая о том,
Мы рабства ржавые вериги
В наследство внукам отдаём.
Прости, что мы живём без цели,
Что снисходительны к врагам,
Что даже в сердце не сумели
Построить нашей веры храм.
Прости нам, Господи, прости,
Что гласу разума не внемля,
Тобой дарованную Землю
Готовы по ветру пустить.
Прости! Ведь мы – твоё творенье.
Так возлюби заблудших нас.
Прости все наши прегрешенья
В который раз. В который раз…
ПЕСНИ СТУПЕНЕЙ
Неужели повторим свой путь изначальный –
Под ветрами брести по пустыне судьбы?
Да поможет нам прошлого опыт печальный:
Только вместе мы – люди, отдельно – рабы.
Сколько раз возвращались в Сион из чужбины
Через смерть, униженье и страх.
Неужели тоскуют зажившие спины
О хозяйских бичах?
За безверье и глупость неся наказанье,
Сколько раз мы лишались Страны!
Неужели опять предстоит нам изгнанье?
Защити и храни!
Укрепи нашу волю, и разум, и душу,
Чтоб сумели понять:
Б-гом данную Землю нельзя, как игрушку,
На иллюзию мира менять.
ПСАЛОМ 137
На реках Вавилона мы сидим.
Туманами над водами чужими
Плывёт наш плач о Иерусалиме.
А за спиной сражений черный дым.
И позади горячие пески,
Пустые, как бессильные стенанья.
Лишь наших скрипок тихое рыданье
Течёт по душам каплями тоски.
Враги хохочут, глядя нам в глаза:
– Пропойте победителям осанну!
Но где найти слова, чтоб рассказать,
Как их насмешки бередят нам раны?
И что сказать, когда проигран бой,
Когда нас за грехи Творец покинул,
Воздав за глупость тяжкою судьбой –
Мечтой о золотом Йерусалиме.
Коль я тебя забуду, город мой,
По странам и столетиям блуждая,
Да не владеть мне правою рукой,
Что держит меч, свободу защищая!
Пока душа и плоть моя жива,
В скитаньях меж народами иными
Пусть мой язык отринет все слова,
Запомнив лиш твоё святое имя!
Мы веруем: Творец простит грехи,
Вернёт нам город щедрою ладонью…
Рыдали наши скрипки о Сионе
На дальних берегах чужой реки.
Галина Феликсон