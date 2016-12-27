Журнал «Форбс» назвал 20 самых читаемых книг года на русском языке

По данным российской версии журнала «Форбс», в 2016 году россияне купили двое больше книг, чем в 2015-м. Чем это вызвано, журналисты не объясняют.

При этом самые продаваемые литературные новинки – продолжения уже существующих серий. На первом месте по числу продаж находится новая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» – роман в двух частях.

На втором месте находится произведение Грегори Дэвида Робертса «Шанатарам-2. Тень горы» – продолжение белетризированной автобиографии современного авантюриста.

Вторая книга английской писательницы Джоджо Мойес под названием «После тебя» – на третьем месте по популярности.

Четвертое место в рейтинге занимает детектив Татьяны Устиновой «Вселенский заговор».

Пятое – новая книга известной английской видеоблогерши Зои Carr «Девушка online: в турне» про девушку, ведущую анонимный блог.

На шестом месте – роман Виктора Пелевина «Новый Мафусаил, или Крайняя битва чекистов с масонами». В романе рассказывается о трех поколениях дворянской семьи Можайских, каждое из которых по-своему служило родине.

На седьмом месте – новый детектив Роберта Гэлбрейта «На службе зла», рассказывающий про очередное дело Корморона Страйка.

Восьмое место по продажам заняло новое произведение Евгения Водолазкина, которого на Западе уже успели окрестить «русским Умберто Эко», книга называется «Авиатор».

На девятом – Даниэл Киз с психологическим романом «Пятая Салли».

На десятом – роман молодого азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Расскажи мне о море».

Во вторую двадцатку входят: «Клеймо» Сесилии Ахерн, «Покорность» Мишеля Уэльбека, «Катушка синих ниток» Энн Тайлер, «Зулали» Наринэ Абгарян, «Лонтано» Жан-Кристофа Гранже, «Ночное кино» Мариши Песл, «Тобол. Много званых» Алексея Иванова, «Мальчик на вершине горы» Джона Бойна, «Маленький друг» Донны Тартт, «Безгрешность» Джонатана Франзена.

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