Факты об эпилепсии, которые полезно знать каждому

Эпилепсия – четвёртое по распространённости неврологическое заболевание, так что вполне вероятно, что и у вас есть страдающий от него знакомый

Учёные до сих пор не могут с уверенностью сказать, какие именно причины вызывают эпилепсию. Иногда это самостоятельное расстройство, в других случаях оно провоцируется сопутствующими заболеваниями. К сожалению, эпилепсия не излечима полностью, однако при помощи современных медикаментов больной может жить относительно спокойно. Эпилепсия – четвёртое по распространённости неврологическое заболевание, так что вполне вероятно, что и у вас есть страдающий от него знакомый.

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Эпилепсия — четвёртое по распространённости неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися, беспричинными судорогами. Общее название объединяет целый спектр расстройств, отличающихся типами судорог.

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Лишь три процента больных эпилепсией реагируют на мерцающий свет. Этот тип заболевания носит название фотосенситивная эпилепсия.

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Греческий философ Гиппократ (460-337 до н.э.) впервые предположил, что источник эпилепсии кроется в человеческом мозге.

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У одних людей приступы случаются в период бодрствования, тогда как другие испытывают их во время сна.

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Судороги не всегда принимают форму конвульсий. Некоторые люди могут просто выглядеть отстранёнными или бесцельно брести, не зная куда.

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Женщинам порой труднее переносить заболевание. Гормональные изменения во время беременности могут сделать проявления более тяжёлыми, и в то же время купирующие препараты могут вредить ребёнку.

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В большинстве случаев конкретная причина судорог абсолютно неизвестна, хотя иногда эпилепсия может быть связана с травмой головы или с наследственностью.

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Эпилепсия может стать причиной смерти. По статистике, один из тысячи больных эпилепсией каждый год умирает от «синдрома внезапной смертности при эпилепсии», или СВСЭП.

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Эпилепсия может являться самостоятельным заболеванием или проявляться в комплексе с другими влияющими на мозг расстройствами, например, церебральным параличом.

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Эпилепсия встречается не так уж редко. В США проживают около 3,4 млн человек с этим заболеванием

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Полное излечение от эпилепсии невозможно, но правильно подобранные препараты способны существенно помочь пациенту.

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В большинстве своём, люди, страдающие эпилепсией, вполне способны работать и вести обычную жизнь, за исключением особо тяжёлых случаев.

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Эпилепсия может развиться у кого угодно, невзирая на возраст и анамнез. Она одинаково часто встречается как у стариков, так и у детей.

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Эпилепсия не заразна. Вы не можете подхватить её или передать кому-то.

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Не стоит пытаться удержать человека во время приступа, этим вы можете нанести ему ещё большие травмы. Судороги обычно проходят сами, занимая от нескольких секунд до нескольких минут. Просто уберите подальше опасные объекты и следуйте основным правилам оказания первой помощи.

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Никогда не пытайтесь во время судорог засунуть что-то человеку в рот. Поверните его на бок и организуйте поддержку для головы.

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Существует весьма распространённое заблуждение, что во время припадка человек может заглотить язык. Оно настолько же неверно, насколько популярно. На самом деле это физически невозможно.

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Первым препаратом для лечения эпилепсии стал изобретённый в 1922 году фенобарбитал. В настоящее время доступно более 25 различных типов медикаментов.

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У подавляющего большинства детей, испытавших судороги, приступ будет единичным и никогда не перерастёт в эпилепсию.

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Случается и так, что человек может неожиданно перестать испытывать судороги. Это называется спонтанная ремиссия.

Евгения Яковлева

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