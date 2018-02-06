Евгений Фарбер | Выбор

Какие чудные мгновенья
дарил волшебный наш роман!
Ты мой источник вдохновенья,
и потому я графоман.
***
Какое же, чёрт побери, коварство —
так злобно посмеяться надо мной!
Похоже, смех хорошее лекарство,
когда болеет кто-нибудь другой.
***
Не стоит доверять пустым словам,
пытаться даже смысл найти в клише.
Не надо говорить «шерше ля фам»,
поскольку фам сама тебя шерше.
***
Защиты нет от дурака,
порой не вывезет кривая,
но жизнь настолько коротка,
что надоесть не успевает.
***
По твоему лицу я всё прочёл
(не Ньютона бином, ей-Богу!):
ты не рискнёшь подставить мне плечо,
но без проблем подставишь ногу.
***
Уразумев, что не подняться выше,
мне средним пальцем сделав чёткий знак,
похоже, в вечность отъезжает крыша.
Попробую спасти хотя б чердак.
***
В какой бы переделке ни был,
не падай только духом, дорогой,
и помни, что всегда есть выбор…
Ну, скажем, между пулей и петлёй.
***
Мне по душе простые вещи,
спокоен сон мой, в норме вес,
и я прекрасно знаю женщин —
как знал поэзию Дантес.
***
Во вкусах происходит перемена,
поправки вносит возраст непреклонно,
и я всё чаще слушаю Шопена,
всё реже вспоминаю Мендельсона.
***
Как говорится, се ля ви,
у всех нас общая беда:
коль вспыхнет вдруг пожар любви,
мозги сгорят в нём без следа.
***
Хоть наша жизнь несносна и груба,
встречаются, пускай и раз из ста,
ещё гармония и красота…
К примеру, пуля в самом центре лба.
***
Увы, но совершенный я простак,
и чтоб подставил я тебе плечо,
ты должен вовремя подать мне знак.
Какой? Да денежный, какой ещё…
***
Признанья не добиться в этом мире,
он примитивен, груб, умишком хил:
я утверждал, что дважды два — четыре,
но юмор мой никто не оценил.
***
ТРИБУН
Напор и страсть, горят глаза,
а голос — мёртвые проснутся.
О, как умеет он сказать!
Как не умеет он заткнуться….
***
Как тяжко жить, небесный отче!
Тоска грызёт меня опять,
и не могу с собой покончить:
ведь прежде надо бы начать…