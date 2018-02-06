Евгений Фарбер | Выбор

Какие чудные мгновенья

дарил волшебный наш роман!

Ты мой источник вдохновенья,

и потому я графоман.

***

Какое же, чёрт побери, коварство —

так злобно посмеяться надо мной!

Похоже, смех хорошее лекарство,

когда болеет кто-нибудь другой.

***

Не стоит доверять пустым словам,

пытаться даже смысл найти в клише.

Не надо говорить «шерше ля фам»,

поскольку фам сама тебя шерше.

***

Защиты нет от дурака,

порой не вывезет кривая,

но жизнь настолько коротка,

что надоесть не успевает.

***

По твоему лицу я всё прочёл

(не Ньютона бином, ей-Богу!):

ты не рискнёшь подставить мне плечо,

но без проблем подставишь ногу.

***

Уразумев, что не подняться выше,

мне средним пальцем сделав чёткий знак,

похоже, в вечность отъезжает крыша.

Попробую спасти хотя б чердак.

***

В какой бы переделке ни был,

не падай только духом, дорогой,

и помни, что всегда есть выбор…

Ну, скажем, между пулей и петлёй.

***

Мне по душе простые вещи,

спокоен сон мой, в норме вес,

и я прекрасно знаю женщин —

как знал поэзию Дантес.

***

Во вкусах происходит перемена,

поправки вносит возраст непреклонно,

и я всё чаще слушаю Шопена,

всё реже вспоминаю Мендельсона.

***

Как говорится, се ля ви,

у всех нас общая беда:

коль вспыхнет вдруг пожар любви,

мозги сгорят в нём без следа.

***

Хоть наша жизнь несносна и груба,

встречаются, пускай и раз из ста,

ещё гармония и красота…

К примеру, пуля в самом центре лба.

***

Увы, но совершенный я простак,

и чтоб подставил я тебе плечо,

ты должен вовремя подать мне знак.

Какой? Да денежный, какой ещё…

***

Признанья не добиться в этом мире,

он примитивен, груб, умишком хил:

я утверждал, что дважды два — четыре,

но юмор мой никто не оценил.

***

ТРИБУН

Напор и страсть, горят глаза,

а голос — мёртвые проснутся.

О, как умеет он сказать!

Как не умеет он заткнуться….

***

Как тяжко жить, небесный отче!

Тоска грызёт меня опять,

и не могу с собой покончить:

ведь прежде надо бы начать…