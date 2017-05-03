Евгений Фарбер | Все те же грабли

Все те же грабли

Как много вертится вблизи ослов,

невежд, мерзавцев и паяцев,

но мне нужна лишь чистая любовь…

Я понял: можно торговаться.

***

Скажите, друзья, Бога ради,

зачем я, не зная покоя,

готовился к долгой осаде,

коль крепость сдаётся без боя?

***

Они сошлись у центра круга

и сразу же вослед сигналу

синхронно подняли забрала,

чтоб легче оплевать друг друга.

***

Спустились черти. Я им очень рад:

страстями одержимы мелкими,

они мостят мою дорогу в ад

бутылками с вином и девками.

***

Я по секрету, как пиит пииту,

скажу: талантлив ты, ядрёна мать!

Но чтоб проснуться знаменитым,

тебе побольше нужно спать…

***

Вот так всё будет развиваться:

придёт к народам счастье навсегда,

восторжествует в мире братство,

и тут же в кране кончится вода.

***

Сказала ты мне горько, что я трус,

что чувствами твоими лишь играю,

что никогда жениться не решусь…

Какая же ты умница, родная!

***

Ты в том, конечно же права, мой свет,

что чудеса случаются и с нами.

Согласен я: счастливый ты билет,

но выигрыш хотел бы взять деньгами.

***

Стрелой промчалось наше время, Бобик сдох,

другая нынче жизнь, совсем другие страсти:

мы в детстве знали по-немецки «хенде хох!»,

сегодня детки говорят «дас ист фантастиш!»

***

Здоровый дух в здоровом теле:

наперекор всему и всем

я всё равно дойду до цели.

И там спрошу себя: зачем?

***

Жизнь, превращённая в игру, легка,

и отдаваясь страсти настоящей,

мы, отыграв в любовь и дурака,

не замедляя ход, играем в ящик.

***

Ну как тут обойтись без горьких слов,

какая пошлая ошибка, Боже:

я сдуру разделил твою любовь,

а надо было бы её умножить.

***

Всё те же грабли, я в смятеньи…

Душа моя, ну что за чёрт:

открыты плечи, грудь, колени —

зачем ты открываешь рот?

***

Те, кто жуют овсянку, пожалев барана,

обязаны быть начеку, не расслабляться:

ведь ежели средь людоедов есть гурманы —

всё отдадут за мясо вегетарианца.

***

Нет никаких сомнений: геем был Люссак,

а Солнце — карлик по сравнению с Луной.

И не пытайтесь возражать: упрямый факт

на всё согласен, встретившись с моей женой.