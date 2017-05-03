Евгений Фарбер | Все те же грабли

Все те же грабли
Как много вертится вблизи ослов,
невежд, мерзавцев и паяцев,
но мне нужна лишь чистая любовь…
Я понял: можно торговаться.
***
Скажите, друзья, Бога ради,
зачем я, не зная покоя,
готовился к долгой осаде,
коль крепость сдаётся без боя?
***
Они сошлись у центра круга
и сразу же вослед сигналу
синхронно подняли забрала,
чтоб легче оплевать друг друга.
***
Спустились черти. Я им очень рад:
страстями одержимы мелкими,
они мостят мою дорогу в ад
бутылками с вином и девками.
***
Я по секрету, как пиит пииту,
скажу: талантлив ты, ядрёна мать!
Но чтоб проснуться знаменитым,
тебе побольше нужно спать…
***
Вот так всё будет развиваться:
придёт к народам счастье навсегда,
восторжествует в мире братство,
и тут же в кране кончится вода.
***
Сказала ты мне горько, что я трус,
что чувствами твоими лишь играю,
что никогда жениться не решусь…
Какая же ты умница, родная!
***
Ты в том, конечно же права, мой свет,
что чудеса случаются и с нами.
Согласен я: счастливый ты билет,
но выигрыш хотел бы взять деньгами.
***
Стрелой промчалось наше время, Бобик сдох,
другая нынче жизнь, совсем другие страсти:
мы в детстве знали по-немецки «хенде хох!»,
сегодня детки говорят «дас ист фантастиш!»
***
Здоровый дух в здоровом теле:
наперекор всему и всем
я всё равно дойду до цели.
И там спрошу себя: зачем?
***
Жизнь, превращённая в игру, легка,
и отдаваясь страсти настоящей,
мы, отыграв в любовь и дурака,
не замедляя ход, играем в ящик.
***
Ну как тут обойтись без горьких слов,
какая пошлая ошибка, Боже:
я сдуру разделил твою любовь,
а надо было бы её умножить.
***
Всё те же грабли, я в смятеньи…
Душа моя, ну что за чёрт:
открыты плечи, грудь, колени —
зачем ты открываешь рот?
***
Те, кто жуют овсянку, пожалев барана,
обязаны быть начеку, не расслабляться:
ведь ежели средь людоедов есть гурманы —
всё отдадут за мясо вегетарианца.
***
Нет никаких сомнений: геем был Люссак,
а Солнце — карлик по сравнению с Луной.
И не пытайтесь возражать: упрямый факт
на всё согласен, встретившись с моей женой.