Евгений Фарбер | Смех — навзрыд

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Как нежно, милая, твоё дыханье,
всегда ты излучаешь свет живой,
но Боже, как мне хочется порой
короткое устроить замыканье!
***
Образумило время соколиков,
и у каждого нынче есть ниша,
и не губит старушек Раскольников —
он им просто становится «крышей».
***
В карманах снова ветер свищет,
но не прибавилось забот:
ни сотни не нужны, ни тыщи —
Харон бесплатно довезёт.
***
Железный пресс, чугунный лоб, стальные мускулы — и вот
готов ты дискутировать о вечном, но при этом
запомни: даже веский аргумент, такой, как апперкот,
изящно и легко парируется пистолетом.
***
Он настоящий друг, не спорю,
и щедрый, Бог его храни:
всегда со мной разделит горе,
которое случится с ним.
***
Мир полностью покрылся плесенью —
когда уже мы немощны и стары,
нам совершенно не до песен, и
зовём безумству храбрых санитаров.
***
Давно сказал «прощай!» тоске,
а всё благодаря находке:
обжёгшись на горячем молоке,
пью только ледяную водку.
***
Любовь не может быть предметом торга.
Смирился я, не вышло ни черта:
ты слушала меня с немым восторгом,
но сыр не выпускала изо рта.
***
Пускай косноязычно, заикаясь,
с улыбкой идиотской, невпопад,
я всё-таки в любви тебе признаюсь:
благодаря признанью срок скостят.
***
Забыв нечаянно, что спешка
уместна лишь при ловле блох,
рванул я с места слишком резко —
мотор лишь фыркнул и заглох.
***
От страсти пламенной свечой сгорая,
остепенись однако же: как ни крути,
ты женщина хотя и молодая,
но всё ж не девочка лет сорока пяти…
***
Как Прометей, живу я — на разрыв аорты,
бесстрашно в жертву приношу себя друзьям,
и если деньги, правда, человека портят,
то пусть уж этим человеком буду я.
***
Дерзая, не жалея сил,
я верил, ждал —
и, наконец, мой час пробил!
Но не попал.
***
Не знаю ни гнева, ни страха,
ни мелочных глупых обид:
сынок, никогда я не плакал,
а только смеялся навзрыд.
***
Нет сил, дом пуст, печь стынет: не хватает дров,
и не могу от голода уснуть,
но жду, когда придёт горячая любовь
и принесёт пожрать чего-нибудь.