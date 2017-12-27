Евгений Фарбер | Смех — навзрыд

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Как нежно, милая, твоё дыханье,

всегда ты излучаешь свет живой,

но Боже, как мне хочется порой

короткое устроить замыканье!

***

Образумило время соколиков,

и у каждого нынче есть ниша,

и не губит старушек Раскольников —

он им просто становится «крышей».

***

В карманах снова ветер свищет,

но не прибавилось забот:

ни сотни не нужны, ни тыщи —

Харон бесплатно довезёт.

***

Железный пресс, чугунный лоб, стальные мускулы — и вот

готов ты дискутировать о вечном, но при этом

запомни: даже веский аргумент, такой, как апперкот,

изящно и легко парируется пистолетом.

***

Он настоящий друг, не спорю,

и щедрый, Бог его храни:

всегда со мной разделит горе,

которое случится с ним.

***

Мир полностью покрылся плесенью —

когда уже мы немощны и стары,

нам совершенно не до песен, и

зовём безумству храбрых санитаров.

***

Давно сказал «прощай!» тоске,

а всё благодаря находке:

обжёгшись на горячем молоке,

пью только ледяную водку.

***

Любовь не может быть предметом торга.

Смирился я, не вышло ни черта:

ты слушала меня с немым восторгом,

но сыр не выпускала изо рта.

***

Пускай косноязычно, заикаясь,

с улыбкой идиотской, невпопад,

я всё-таки в любви тебе признаюсь:

благодаря признанью срок скостят.

***

Забыв нечаянно, что спешка

уместна лишь при ловле блох,

рванул я с места слишком резко —

мотор лишь фыркнул и заглох.

***

От страсти пламенной свечой сгорая,

остепенись однако же: как ни крути,

ты женщина хотя и молодая,

но всё ж не девочка лет сорока пяти…

***

Как Прометей, живу я — на разрыв аорты,

бесстрашно в жертву приношу себя друзьям,

и если деньги, правда, человека портят,

то пусть уж этим человеком буду я.

***

Дерзая, не жалея сил,

я верил, ждал —

и, наконец, мой час пробил!

Но не попал.

***

Не знаю ни гнева, ни страха,

ни мелочных глупых обид:

сынок, никогда я не плакал,

а только смеялся навзрыд.

***

Нет сил, дом пуст, печь стынет: не хватает дров,

и не могу от голода уснуть,

но жду, когда придёт горячая любовь

и принесёт пожрать чего-нибудь.