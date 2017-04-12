Евгений Фарбер | Словесные картинки

Нет, неведом мне творческий раж,
и стихи не пишу я, Бог с вами:
не умея держать карандаш,
я картинки рисую словами.
***
Впросак я попадаю вновь-
какие твари эти бабы!
Уж если не нужна любовь,
верните в целости хотя бы…
***
Бессонница…стихов отрава…
ты на канате… без страховки…
Потом к тебе приходит слава
и всё скупает по дешёвке.
***
Любовь, как говорили, оказалась зла:
он не простой козёл, а даже в кубе!
Не в том беда, что полюбила ты козла,
а в том беда, что он тебя не любит.
***
Не скрою: я изведал много дам,
но манишь только ты-как горизонт.
Я всё тебе, любимая, отдам:
уборку, стирку, глажку и ремонт.
***
Да, изменил…Пойми: любовь-мираж,
самец поймает бабу-и в берлогу…
Ты не простишь и руку не подашь?
Ну ладно, ладно, хорошо… А ногу?
***
Без пауз говоришь — и не устала,
трещишь, как пулемёт, часов, пожалуй, пять.
Вдруг тишина — неужто замолчала?
Наверное, ты что-то хочешь мне сказать…
***
Глаза твои-не высказать, как хороши,
красавица ты, чудо синеокое,
а мне, представь, плевать на глубину души-
достаточно, что декольте глубокое.
***
Порой и старичок герой-
уж вы, друзья, поверьте мне:
гормон уходит на покой
и спит, но пукает во сне…
***
Я не жалел красивых слов,
понравиться старался очень,
но ты не приняла любовь,
заметила: товар просрочен.
***
Я, чувствуя неодолимое стремление к прекрасному,
«Camus» и «Hennesy» предпочитаю пылкой страсти,
а фразу мудрую, что чувства неподвластны разуму,
я слышал лишь от тех, чей разум ни над чем не властен.
***
Нет сил… Мерзавцы правят бал…
Как гнусно, мерзко, пошло как…
Я б за свободу жизнь отдал,
но снова помешал коньяк.
***
Вот бы встретиться мне с дикой ведьмой:
вдруг полюбит она слушать бред мой?
Но вокруг только добрые феи,
и вся мудрость моя им до фени.
***
Не слушай циника — опасен он:
коварна пусть судьба, жестока, зла —
жизнь всё равно, сынок, прекрасный сон,
и тот, кто говорит: «Проснись!» — палач.
***
Пивка попей, заешь креветкой —
и повтори… Пора, сынок, понять,
что страсть глупа: стреляет метко,
но цели не умеет выбирать.