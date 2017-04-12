Евгений Фарбер | Словесные картинки

Нет, неведом мне творческий раж,

и стихи не пишу я, Бог с вами:

не умея держать карандаш,

я картинки рисую словами.

***

Впросак я попадаю вновь-

какие твари эти бабы!

Уж если не нужна любовь,

верните в целости хотя бы…

***

Бессонница…стихов отрава…

ты на канате… без страховки…

Потом к тебе приходит слава

и всё скупает по дешёвке.

***

Любовь, как говорили, оказалась зла:

он не простой козёл, а даже в кубе!

Не в том беда, что полюбила ты козла,

а в том беда, что он тебя не любит.

***

Не скрою: я изведал много дам,

но манишь только ты-как горизонт.

Я всё тебе, любимая, отдам:

уборку, стирку, глажку и ремонт.

***

Да, изменил…Пойми: любовь-мираж,

самец поймает бабу-и в берлогу…

Ты не простишь и руку не подашь?

Ну ладно, ладно, хорошо… А ногу?

***

Без пауз говоришь — и не устала,

трещишь, как пулемёт, часов, пожалуй, пять.

Вдруг тишина — неужто замолчала?

Наверное, ты что-то хочешь мне сказать…

***

Глаза твои-не высказать, как хороши,

красавица ты, чудо синеокое,

а мне, представь, плевать на глубину души-

достаточно, что декольте глубокое.

***

Порой и старичок герой-

уж вы, друзья, поверьте мне:

гормон уходит на покой

и спит, но пукает во сне…

***

Я не жалел красивых слов,

понравиться старался очень,

но ты не приняла любовь,

заметила: товар просрочен.

***

Я, чувствуя неодолимое стремление к прекрасному,

«Camus» и «Hennesy» предпочитаю пылкой страсти,

а фразу мудрую, что чувства неподвластны разуму,

я слышал лишь от тех, чей разум ни над чем не властен.

***

Нет сил… Мерзавцы правят бал…

Как гнусно, мерзко, пошло как…

Я б за свободу жизнь отдал,

но снова помешал коньяк.

***

Вот бы встретиться мне с дикой ведьмой:

вдруг полюбит она слушать бред мой?

Но вокруг только добрые феи,

и вся мудрость моя им до фени.

***

Не слушай циника — опасен он:

коварна пусть судьба, жестока, зла —

жизнь всё равно, сынок, прекрасный сон,

и тот, кто говорит: «Проснись!» — палач.

***

Пивка попей, заешь креветкой —

и повтори… Пора, сынок, понять,

что страсть глупа: стреляет метко,

но цели не умеет выбирать.