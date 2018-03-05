Евгений Фарбер | Путь к пониманию

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ
Когда тоска грызёт, съедает скука,
то лучший друг, который Богом дан,
всегда протянет дружескую руку
в твой широко распахнутый карман.
***
Безумная любовь… Душа твоя поёт…
Увы, но скоро ты поймёшь наверняка,
что чем красивее, нежнее, слаще плод,
тем привлекательнее он для червяка.
***
Умён ты, парень,- ну так что с того?
И ты сырьё для ресторана:
шашлык из умного барана
ничуть не хуже, чем из глупого.
***
Ты будешь сеять злобу всюду,
искать и находить врагов
до тех пор, не поймёшь покуда:
ты сам кузнец своих оков.
***
Путь к пониманию совсем не труден,
ведь истина, как водится, проста:
когда ты слышишь: «Будь благоразумен!»,
то это значит: «Негодяем стань».
***
Хоть выпивший слегка, хоть пьяный в драбадан, ты
запомни, чтоб в грязи не оказаться невначай:
тем больше ненавидим ты официантом,
сынок, чем больше денег ты даёшь ему на чай.
***
Душа должна раскрыться в песне звонкой,
должны быть помыслы возвышенно чисты,
как ангельски невинный взор ребёнка:
служенье Бахусу не терпит суеты.
***
Дерзал, творил, любил я, но, увы,
надежды в Лету снесены потопом:
пытаясь прыгнуть выше головы,
забыл, что приземляются на жопу.
***
«Весь мир — театр»
(Шекспир)
Божественный высокий дар
врать позволяет гениально,
но мир — театрик, не театр.
Такой себе, провинциальный…
ВЕСНА
Расцвет природы, красок буйство —
когда любуешься закатом,
такие наплывают чувства,
что их не выразить и матом…
***
Ничто и никогда их не проймёт,
работа, водка — вот и день прошёл,
а если не безмолствует народ,
не сомневайтесь: начался футбол.
***
Готовы всем пожертвовать, мечту стараясь воплотить,
но ежели успехом увенчается старание,
то светит нам нам жестокая борьба за сон и аппетит,
и бесконечная игра в любовь на выбывание.
***
Устали, хочется вернуться к довоенным снам —
и наступает перемирие в войне полов:
когда на всё ради любви согласна женщина,
мужчина ради женщины согласен на любовь.
***
Не забывай, сынок, идя сражаться
и бесшабашностью своей гордясь:
да, верно, танки грязи не боятся,
но ведь и танков не боится грязь.