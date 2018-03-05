Евгений Фарбер | Путь к пониманию

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ

Когда тоска грызёт, съедает скука,

то лучший друг, который Богом дан,

всегда протянет дружескую руку

в твой широко распахнутый карман.

***

Безумная любовь… Душа твоя поёт…

Увы, но скоро ты поймёшь наверняка,

что чем красивее, нежнее, слаще плод,

тем привлекательнее он для червяка.

***

Умён ты, парень,- ну так что с того?

И ты сырьё для ресторана:

шашлык из умного барана

ничуть не хуже, чем из глупого.

***

Ты будешь сеять злобу всюду,

искать и находить врагов

до тех пор, не поймёшь покуда:

ты сам кузнец своих оков.

***

Путь к пониманию совсем не труден,

ведь истина, как водится, проста:

когда ты слышишь: «Будь благоразумен!»,

то это значит: «Негодяем стань».

***

Хоть выпивший слегка, хоть пьяный в драбадан, ты

запомни, чтоб в грязи не оказаться невначай:

тем больше ненавидим ты официантом,

сынок, чем больше денег ты даёшь ему на чай.

***

Душа должна раскрыться в песне звонкой,

должны быть помыслы возвышенно чисты,

как ангельски невинный взор ребёнка:

служенье Бахусу не терпит суеты.

***

Дерзал, творил, любил я, но, увы,

надежды в Лету снесены потопом:

пытаясь прыгнуть выше головы,

забыл, что приземляются на жопу.

***

«Весь мир — театр»

(Шекспир)

Божественный высокий дар

врать позволяет гениально,

но мир — театрик, не театр.

Такой себе, провинциальный…

ВЕСНА

Расцвет природы, красок буйство —

когда любуешься закатом,

такие наплывают чувства,

что их не выразить и матом…

***

Ничто и никогда их не проймёт,

работа, водка — вот и день прошёл,

а если не безмолствует народ,

не сомневайтесь: начался футбол.

***

Готовы всем пожертвовать, мечту стараясь воплотить,

но ежели успехом увенчается старание,

то светит нам нам жестокая борьба за сон и аппетит,

и бесконечная игра в любовь на выбывание.

***

Устали, хочется вернуться к довоенным снам —

и наступает перемирие в войне полов:

когда на всё ради любви согласна женщина,

мужчина ради женщины согласен на любовь.

***

Не забывай, сынок, идя сражаться

и бесшабашностью своей гордясь:

да, верно, танки грязи не боятся,

но ведь и танков не боится грязь.