Евгений Фарбер | О рыбаке и рыбке

Самоуверенность не привела б к слезам,

ещё не ясно, как там выпадет монета,

и если ты врагу не по зубам,

возможно, он воспользуется пистолетом.

***

Сынок, ты не в себе: так много слов

лепечешь воспалённо, горячо…

Что говоришь? Безумная любовь?

А разве есть какая-то ещё?

***

Хотя и оптимист, а просто сам не свой:

хандрю, болею, плохо сплю — дела ни к чёрту,

но говорю я о себе «полуживой»,

а был бы пессимист, сказал бы «полумёртвый».

***

Из-за жены я в рамках узких:

о водке и мечтать не смей!

О, как бы я хотел стать русским,

чтобы споил меня еврей!

***

Душа изныла: в мире столько зла!

А я так прост, молитвы кротки:

мне бы любви немного и тепла,

и чтобы вдоволь было водки…

***

Шальное дитя подворотен и улиц,

незнанье не прячу от взглядов косых:

коль мне не придётся изведать вкус устриц,

то лучше бы мне и не слышать о них.

***

Нерасторопен был я в жизненной игре —

конечно, с возрастом пришла расплата,

и я дряхлею в пыльной грязной конуре,

как мысли в голове у депутата.

***

Первейшим будешь из ослов,

когда ты, вежливость любя,

промолвишь с чувством:»Будь здоров!»

тем, кто чихает на тебя.

***

«Интеллигенция-не мозг нации, а говно»

(Ленин)

Всё это сказано давным-давно,

и нет уж тех, кто на него в обиде.

«Интеллигенция не мозг – говно».

Мне очень жаль, что он свой мозг не видел…

***

Мне только захотелось, и я запил,

разбил соседям и прохожим морды,

в портьеру высморкался, плюнул на пол…

Что может быть прекраснее свободы!

***

Ни шороха, ни звука — тихо, словно все уснули,

стремительно, как на дрожжах, растут окурков груды.

Нет сил терпеть зловещее затишье перед бурей —

и грянул бой! Жестокий, беспощадный бой посуды…

***

Не переделать мне себя,

не обуздать лихую прыть:

смешно, но очень жизнь любя,

ищу я, с кем ей изменить.

***

Всё ставя на кон поединка азартного,

игрок ни один в диком раже не понял:

хоть ехать удобнее в спальном вагоне,

но он, вот смешно, не быстрее плацкартного.

***

Она твоя… Что может быть победы слаще?

Не радуйся напрасно воплощенью снов,

пойми, сынок, рыбак тогда лишь настоящий,

когда выбрасывает в речку весь улов.

***

Ты честно выиграл жестокий бой —

триумф был полным, и заслужен он.

Но всё ж, гордясь победой над собой,

задумайся: а кто же побеждён?