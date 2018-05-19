Евгений Фарбер | О рыбаке и рыбке

Самоуверенность не привела б к слезам,
ещё не ясно, как там выпадет монета,
и если ты врагу не по зубам,
возможно, он воспользуется пистолетом.
***
Сынок, ты не в себе: так много слов
лепечешь воспалённо, горячо…
Что говоришь? Безумная любовь?
А разве есть какая-то ещё?
***
Хотя и оптимист, а просто сам не свой:
хандрю, болею, плохо сплю — дела ни к чёрту,
но говорю я о себе «полуживой»,
а был бы пессимист, сказал бы «полумёртвый».
***
Из-за жены я в рамках узких:
о водке и мечтать не смей!
О, как бы я хотел стать русским,
чтобы споил меня еврей!
***
Душа изныла: в мире столько зла!
А я так прост, молитвы кротки:
мне бы любви немного и тепла,
и чтобы вдоволь было водки…
***
Шальное дитя подворотен и улиц,
незнанье не прячу от взглядов косых:
коль мне не придётся изведать вкус устриц,
то лучше бы мне и не слышать о них.
***
Нерасторопен был я в жизненной игре —
конечно, с возрастом пришла расплата,
и я дряхлею в пыльной грязной конуре,
как мысли в голове у депутата.
***
Первейшим будешь из ослов,
когда ты, вежливость любя,
промолвишь с чувством:»Будь здоров!»
тем, кто чихает на тебя.
***
«Интеллигенция-не мозг нации, а говно»
(Ленин)
Всё это сказано давным-давно,
и нет уж тех, кто на него в обиде.
«Интеллигенция не мозг – говно».
Мне очень жаль, что он свой мозг не видел…
***
Мне только захотелось, и я запил,
разбил соседям и прохожим морды,
в портьеру высморкался, плюнул на пол…
Что может быть прекраснее свободы!
***
Ни шороха, ни звука — тихо, словно все уснули,
стремительно, как на дрожжах, растут окурков груды.
Нет сил терпеть зловещее затишье перед бурей —
и грянул бой! Жестокий, беспощадный бой посуды…
***
Не переделать мне себя,
не обуздать лихую прыть:
смешно, но очень жизнь любя,
ищу я, с кем ей изменить.
***
Всё ставя на кон поединка азартного,
игрок ни один в диком раже не понял:
хоть ехать удобнее в спальном вагоне,
но он, вот смешно, не быстрее плацкартного.
***
Она твоя… Что может быть победы слаще?
Не радуйся напрасно воплощенью снов,
пойми, сынок, рыбак тогда лишь настоящий,
когда выбрасывает в речку весь улов.
***
Ты честно выиграл жестокий бой —
триумф был полным, и заслужен он.
Но всё ж, гордясь победой над собой,
задумайся: а кто же побеждён?