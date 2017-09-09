Евгений Фарбер | Ностальгия

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Раздули искру — было зябко,

и сразу ясной стала суть:

на воре загорелась шапка,

народам освещая путь.

***

Когда стареешь, горести другие

и сна тебя лишают, и покоя:

бесславно отступает ностальгия,

позиции сдавая геморрою.

***

— В дни тяжкие любовь ты призови,

не отвергай её спесиво:

что может быть прекраснее любви?

Конечно, ничего! — А пиво?

***

Когда тебе совсем невмочь,

тоска вползла и сердце гложет,

и ночь как ночь, и день как ночь —

кому-то в морду дай. Поможет.

***

— Пойми, без тыла путь к победе долог,

и славы фронту в одиночку не добыть! —

глубокомысленно изрёк проктолог,

а гинеколог не нашёл, что возразить.

***

— Я очень ловок, быстр, стреляю метко,

удачлив, не глупей других, поди…

Скажи, а ты б пошёл со мной в разведку?

— Конечно! Но вернулся бы один.

***

Помедли с критикой, постой,

не лезь со словом грубым:

ведь жёлудь, съеденный свиньёй,

уже не станет дубом.

***

Жаль, понимаешь лишь с годами,

поиздержавшись не на шутку:

удача — ветреная дама,

но всё-таки не проститутка.

***

Прекрасно в юности всё было:

когда судьба брала за шкирку,

в кулак мы собирали силы.

Как раз хватало на бутылку.

***

Ещё я не умён, хотя уже не молод —

мне потому, наверное, и нужно мало:

я в этот жуткий, душу леденящий холод

хочу одним с тобой укрыться одеялом.

***

Не жалуюсь я на судьбу свою,

ведь всё закономерно вроде:

на деньги я с презрением плюю —

они, обидевшись, уходят.

***

— Закуска классная, старик, и кстати, мы

под это дело выпьем. Наливай!

— Да, мой конёк-жаркое из зайчатины-

лукаво улыбнулся дед Мазай.

***

В унылой жизни лишь поэзия была отрадой,

я мучился, искал, потом, найдя, припал к истоку,

душою воспарив, творил — но никакого проку.

Зачем же я, чёрт побери, припал к истоку задом?!

***

Решителен, силён, натренирован,

я оказался к подвигу готов:

в твой плен попав, был связан честным словом,

но путы перегрыз — и был таков.

***

— Прости — умоляю, но снова

она непреклонна. Что ж, если

из песни не выкинуть слова,

придётся мне выкинуть песню.

Евгений Фарбер