Евгений Фарбер | Ностальгия

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Раздули искру — было зябко,
и сразу ясной стала суть:
на воре загорелась шапка,
народам освещая путь.
***
Когда стареешь, горести другие
и сна тебя лишают, и покоя:
бесславно отступает ностальгия,
позиции сдавая геморрою.
***
— В дни тяжкие любовь ты призови,
не отвергай её спесиво:
что может быть прекраснее любви?
Конечно, ничего! — А пиво?
***
Когда тебе совсем невмочь,
тоска вползла и сердце гложет,
и ночь как ночь, и день как ночь —
кому-то в морду дай. Поможет.
***
— Пойми, без тыла путь к победе долог,
и славы фронту в одиночку не добыть! —
глубокомысленно изрёк проктолог,
а гинеколог не нашёл, что возразить.
***
— Я очень ловок, быстр, стреляю метко,
удачлив, не глупей других, поди…
Скажи, а ты б пошёл со мной в разведку?
— Конечно! Но вернулся бы один.
***
Помедли с критикой, постой,
не лезь со словом грубым:
ведь жёлудь, съеденный свиньёй,
уже не станет дубом.
***
Жаль, понимаешь лишь с годами,
поиздержавшись не на шутку:
удача — ветреная дама,
но всё-таки не проститутка.
***
Прекрасно в юности всё было:
когда судьба брала за шкирку,
в кулак мы собирали силы.
Как раз хватало на бутылку.
***
Ещё я не умён, хотя уже не молод —
мне потому, наверное, и нужно мало:
я в этот жуткий, душу леденящий холод
хочу одним с тобой укрыться одеялом.
***
Не жалуюсь я на судьбу свою,
ведь всё закономерно вроде:
на деньги я с презрением плюю —
они, обидевшись, уходят.
***
— Закуска классная, старик, и кстати, мы
под это дело выпьем. Наливай!
— Да, мой конёк-жаркое из зайчатины-
лукаво улыбнулся дед Мазай.
***
В унылой жизни лишь поэзия была отрадой,
я мучился, искал, потом, найдя, припал к истоку,
душою воспарив, творил — но никакого проку.
Зачем же я, чёрт побери, припал к истоку задом?!
***
Решителен, силён, натренирован,
я оказался к подвигу готов:
в твой плен попав, был связан честным словом,
но путы перегрыз — и был таков.
***
— Прости — умоляю, но снова
она непреклонна. Что ж, если
из песни не выкинуть слова,
придётся мне выкинуть песню.
Евгений Фарбер