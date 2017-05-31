Евгений Фарбер | Мысль измены не простила

Мысль измены не простила
Крикливой стала очень, безобразной —
без лишних разговоров дал по шее,
и злая совесть, выругавшись грязно,
ушла искать клиента послабее.
***
Суровый суд воздал по вере,
народ восторгом обуян:
приговорён я к высшей мере!
Палач Амур достал колчан.
***
Старательно работай, с огоньком,
когда другому роешь яму:
ведь если выроешь неглубоко,
потом не оберёшься сраму.
***
Гуляли, я дарил цветы,
беспечен был, не ждал подвоха…
— Люблю тебя! — сказала ты,
и понял я, что дело плохо.
***
Влюбился я назло годам,
но, Бог ты мой, какая жалость:
лишь только волю чувствам дал-
они мгновенно разбежались…
***
В брильянт вдруг превратился грош,
враги твои дрожат и гнутся…
Но как бы ни был сон хорош,
ты мужество найди проснуться.
***
Причудливый судьбы изгиб-
и нет надежды на покой:
мой враг трагически погиб,
меня оставив сиротой.
***
Решившись, наконец, в миг роковой,
чтоб не жалеть потом весь век свой,
я бросился в любовь, как в смертный бой.
И обратил Амура в бегство.
***
Твоя любовь или твои проклятья-
мне выбирать. Пока что нем, как рыба.
Вот чёрт, не знаю даже, что сказать, я.
Не торопи, так сразу и не выбрать…
***
Икона, гений красоты, фантом,
навеки украшенье пьедестала…
Но счастье Анны Керн ещё и в том,
что писем Пушкина она не знала.
***
Чтоб дом был полон счастья и покоя,
не поленюсь я повторить опять:
ты постарайся тоже не понять
того, что я по глупости не понял.
***
Любовь-награда из наград,
но ведь тебе уже не двадцать:
как только страсти закипят-
они мгновенно испарятся.
***
Прошу, Господь, избавь меня от рая,
покоя, благодати, красоты,
поскольку, душу чистую встречая,
я сразу вижу: и мозги чисты.
***
Уверен был: где б ни носило
её, вернётся жить в просторный дом,
но мысль измены не простила,
и я навек остался дураком.
***
Не жди, сынок, не будет чуда,
не береги ни день, ни год,
ведь жизнь, по сути, Божья ссуда,
и этот ростовщик своё возьмёт.