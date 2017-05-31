Евгений Фарбер | Мысль измены не простила

Мысль измены не простила

Крикливой стала очень, безобразной —

без лишних разговоров дал по шее,

и злая совесть, выругавшись грязно,

ушла искать клиента послабее.

***

Суровый суд воздал по вере,

народ восторгом обуян:

приговорён я к высшей мере!

Палач Амур достал колчан.

***

Старательно работай, с огоньком,

когда другому роешь яму:

ведь если выроешь неглубоко,

потом не оберёшься сраму.

***

Гуляли, я дарил цветы,

беспечен был, не ждал подвоха…

— Люблю тебя! — сказала ты,

и понял я, что дело плохо.

***

Влюбился я назло годам,

но, Бог ты мой, какая жалость:

лишь только волю чувствам дал-

они мгновенно разбежались…

***

В брильянт вдруг превратился грош,

враги твои дрожат и гнутся…

Но как бы ни был сон хорош,

ты мужество найди проснуться.

***

Причудливый судьбы изгиб-

и нет надежды на покой:

мой враг трагически погиб,

меня оставив сиротой.

***

Решившись, наконец, в миг роковой,

чтоб не жалеть потом весь век свой,

я бросился в любовь, как в смертный бой.

И обратил Амура в бегство.

***

Твоя любовь или твои проклятья-

мне выбирать. Пока что нем, как рыба.

Вот чёрт, не знаю даже, что сказать, я.

Не торопи, так сразу и не выбрать…

***

Икона, гений красоты, фантом,

навеки украшенье пьедестала…

Но счастье Анны Керн ещё и в том,

что писем Пушкина она не знала.

***

Чтоб дом был полон счастья и покоя,

не поленюсь я повторить опять:

ты постарайся тоже не понять

того, что я по глупости не понял.

***

Любовь-награда из наград,

но ведь тебе уже не двадцать:

как только страсти закипят-

они мгновенно испарятся.

***

Прошу, Господь, избавь меня от рая,

покоя, благодати, красоты,

поскольку, душу чистую встречая,

я сразу вижу: и мозги чисты.

***

Уверен был: где б ни носило

её, вернётся жить в просторный дом,

но мысль измены не простила,

и я навек остался дураком.

***

Не жди, сынок, не будет чуда,

не береги ни день, ни год,

ведь жизнь, по сути, Божья ссуда,

и этот ростовщик своё возьмёт.