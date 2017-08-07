Евгений Фарбер | Лицом к лицу — лица не увидать (перечитывая классику)

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Спесива честь, ничтожна слава —

и ловко, с помощью ножа,

мой дядя самых честных правил:

бесчестным правка не нужна.

***

Язык говяжий заливной

желудок твой врасплох застиг.

Ну что ты ходишь сам не свой?

Ты вырви, грешный мой, язык.

***

Да брось, старик, мозги не пудри,

не рви рубаху на груди…

Ну ладно, ты здесь самый мудрый,

благословил-и в гроб сходи.

***

Всю лирику с сатирой вместе-

к чертям: вождю слагаю оду!

Воспрял поэт, невольник чести:

он, наконец, обрёл свободу.

***

Увы, но я старею с каждым днём:

вот предо мной красавица нагая,

но понимаю это лишь умом,

и больше уж ничем не понимаю.

***

Мужчина гораздо сильнее:

герой, не покорный судьбе,

коня на скаку отымеет,

напьётся в горящей избе.

***

Сынок, хочу предупредить заранее-

не стоит проверять разлукой чувства женщин:

большое видится на расстоянии,

при этом кажется, увы, гораздо меньшим.

***

Пойми, сынок, полезно иногда

от человека быть на расстоянии коротком:

лицом к лицу лица не увидать,

однако рыло проступает совершенно чётко.

***

Всё пропил, погуляв на славу,

нынче гол я и тощ, как глист-

мне осталась одна забава:

пальцы в рот и весёлый свист…

***

Любовью был я напрасно пьян:

ушла, как в туман Андромеда,

не повернув головы кочан

и чувств никаких не изведав.

***

Уходят прочь за годом год —

в стране родной всё то же:

рабочий тащит пулемёт —

все тащат кто что может.

***

Страну пустили по ветру, пропили,

что, если вдуматься, совсем не странно:

нам разум дал стальные руки-крылья,

но сам, как был, остался деревянным.

***

Шаги, звонок… Я как в тумане,

а взгляд жены вгоняет в дрожь.

Любовь нечаянно нагрянет,

когда её совсем не ждёшь…

***

Покажется, быть может, странным,

но должен, братцы, вам сказать:

когда глаза как два тумана,

я резко жму на тормоза.

***

Сегодня вспоминается с трудом,

как был я сыт перловой кашей,

но чётко помню «Смирно!» и «Кругом!»-

команды молодости нашей…