Евгений Фарбер | Лицом к лицу — лица не увидать (перечитывая классику)

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Спесива честь, ничтожна слава —
и ловко, с помощью ножа,
мой дядя самых честных правил:
бесчестным правка не нужна.
***
Язык говяжий заливной
желудок твой врасплох застиг.
Ну что ты ходишь сам не свой?
Ты вырви, грешный мой, язык.
***
Да брось, старик, мозги не пудри,
не рви рубаху на груди…
Ну ладно, ты здесь самый мудрый,
благословил-и в гроб сходи.
***
Всю лирику с сатирой вместе-
к чертям: вождю слагаю оду!
Воспрял поэт, невольник чести:
он, наконец, обрёл свободу.
***
Увы, но я старею с каждым днём:
вот предо мной красавица нагая,
но понимаю это лишь умом,
и больше уж ничем не понимаю.
***
Мужчина гораздо сильнее:
герой, не покорный судьбе,
коня на скаку отымеет,
напьётся в горящей избе.
***
Сынок, хочу предупредить заранее-
не стоит проверять разлукой чувства женщин:
большое видится на расстоянии,
при этом кажется, увы, гораздо меньшим.
***
Пойми, сынок, полезно иногда
от человека быть на расстоянии коротком:
лицом к лицу лица не увидать,
однако рыло проступает совершенно чётко.
***
Всё пропил, погуляв на славу,
нынче гол я и тощ, как глист-
мне осталась одна забава:
пальцы в рот и весёлый свист…
***
Любовью был я напрасно пьян:
ушла, как в туман Андромеда,
не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав.
***
Уходят прочь за годом год —
в стране родной всё то же:
рабочий тащит пулемёт —
все тащат кто что может.
***
Страну пустили по ветру, пропили,
что, если вдуматься, совсем не странно:
нам разум дал стальные руки-крылья,
но сам, как был, остался деревянным.
***
Шаги, звонок… Я как в тумане,
а взгляд жены вгоняет в дрожь.
Любовь нечаянно нагрянет,
когда её совсем не ждёшь…
***
Покажется, быть может, странным,
но должен, братцы, вам сказать:
когда глаза как два тумана,
я резко жму на тормоза.
***
Сегодня вспоминается с трудом,
как был я сыт перловой кашей,
но чётко помню «Смирно!» и «Кругом!»-
команды молодости нашей…