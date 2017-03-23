Евгений Фарбер | Четверостишия

Коротко об авторе

Родился в Каменном Броде (Житомирская область), вырос в Житомире, учился в Ленинграде и Киеве, старею в Хадере (Израиль)… Эту увлекательную биографию допишет кто-нибудь другой. Он пока занят более срочными делами, и я, честно говоря, не хочу его отвлекать, поэтому коротаю время ожидания, развлекая себя и вас.

ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

***

От творческих мук мне спасения нет,

страданьям жестоким не видно конца:

во мне, не раскрывшись, вдруг умер поэт

и там же, внутри, разлагается, гад.

***

Пророчества врагов покрылись пылью,

мы фигу показали паразитам,

сдержали слово, сделав сказку былью:

остались у разбитого корыта.

***

Цена твоим усилиям – едва ли грош,

но указать могу надёжный путь я:

меня ведь голыми руками не возьмёшь –

ты попытайся лучше голой грудью.

***

Не ждал любви – и гонишь прочь. Да ну,

ей-Богу, зря, себе дороже:

судьбу, конечно, мог бы обмануть,

но женщина тебя заложит.

***

Я тихий, но могу быть очень грубым

от знания: к победе путь тернист.

Врагу без страха покажу я зубы –

и побежит он, если не дантист.

***

Тоска в душе, померкло солнце:

врач запретил, следит и совесть,

но подкуплю её я, то есть,

налью ей сто – авось, заткнётся…

***

Пришпоренные, резво мчатся кони,

враг отстаёт, слабеет – воля так близка…

Как ни гони, любовь тебя догонит,

но иногда лишь для того, чтоб дать пинка.

***

Страстей былых шальная круговерть

стихает у конечной станции…

Любовь, конечно, побеждает смерть,

но лишь на спринтерской дистанции.

***

От творческих мук мне спасения нет,

страданьям жестоким не видно конца:

во мне, не раскрывшись, вдруг умер поэт

и там же, внутри, разлагается, гад.

***

Я с неба для тебя звезду добуду,

почищу зубы и накрою стол –

короче, совершу любое чудо!

Потом, когда закончится футбол.

***

Давай не будем торговаться:

за честь готов я в гроб,

меня не купишь за рупь-двадцать!

Добавь полтинник, жлоб…

***

Поэт, ты, если что не так,

сиди тихонько, помни, кто ты:

ведь у Валуева кулак

сильней, увы, чем «Фауст» Гёте.

***

Любимая, решим без шума:

ты вся талант, сомнений нет,

уж коль смогла меня придумать –

придумай для меня обед.

***

Уж если ты не глянулся судьбе,

она сумеет быть жестокой, свет мой,

и безграничная любовь к себе

останется навеки безответной.

***

Взгляд нежный, томный, с поволокой –

и сердце рвётся из груди,

но я философ одинокий:

проходит всё – и ты иди…

***

Чужих страстей и судеб бремя

с души уставшей сбрось, пиит,

и убивай-ка лучше время:

оно тебя не пощадит.

Евгений Фарбер