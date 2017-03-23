Евгений Фарбер | Четверостишия

Коротко об авторе
Родился в Каменном Броде (Житомирская область), вырос в Житомире, учился в Ленинграде и Киеве, старею в Хадере (Израиль)… Эту увлекательную биографию допишет кто-нибудь другой. Он пока занят более срочными делами, и я, честно говоря, не хочу его отвлекать, поэтому коротаю время ожидания, развлекая себя и вас.
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
***
От творческих мук мне спасения нет,
страданьям жестоким не видно конца:
во мне, не раскрывшись, вдруг умер поэт
и там же, внутри, разлагается, гад.
***
Пророчества врагов покрылись пылью,
мы фигу показали паразитам,
сдержали слово, сделав сказку былью:
остались у разбитого корыта.
***
Цена твоим усилиям – едва ли грош,
но указать могу надёжный путь я:
меня ведь голыми руками не возьмёшь –
ты попытайся лучше голой грудью.
***
Не ждал любви – и гонишь прочь. Да ну,
ей-Богу, зря, себе дороже:
судьбу, конечно, мог бы обмануть,
но женщина тебя заложит.
***
Я тихий, но могу быть очень грубым
от знания: к победе путь тернист.
Врагу без страха покажу я зубы –
и побежит он, если не дантист.
***
Тоска в душе, померкло солнце:
врач запретил, следит и совесть,
но подкуплю её я, то есть,
налью ей сто – авось, заткнётся…
***
Пришпоренные, резво мчатся кони,
враг отстаёт, слабеет – воля так близка…
Как ни гони, любовь тебя догонит,
но иногда лишь для того, чтоб дать пинка.
***
Страстей былых шальная круговерть
стихает у конечной станции…
Любовь, конечно, побеждает смерть,
но лишь на спринтерской дистанции.
***
От творческих мук мне спасения нет,
страданьям жестоким не видно конца:
во мне, не раскрывшись, вдруг умер поэт
и там же, внутри, разлагается, гад.
***
Я с неба для тебя звезду добуду,
почищу зубы и накрою стол –
короче, совершу любое чудо!
Потом, когда закончится футбол.
***
Давай не будем торговаться:
за честь готов я в гроб,
меня не купишь за рупь-двадцать!
Добавь полтинник, жлоб…
***
Поэт, ты, если что не так,
сиди тихонько, помни, кто ты:
ведь у Валуева кулак
сильней, увы, чем «Фауст» Гёте.
***
Любимая, решим без шума:
ты вся талант, сомнений нет,
уж коль смогла меня придумать –
придумай для меня обед.
***
Уж если ты не глянулся судьбе,
она сумеет быть жестокой, свет мой,
и безграничная любовь к себе
останется навеки безответной.
***
Взгляд нежный, томный, с поволокой –
и сердце рвётся из груди,
но я философ одинокий:
проходит всё – и ты иди…
***
Чужих страстей и судеб бремя
с души уставшей сбрось, пиит,
и убивай-ка лучше время:
оно тебя не пощадит.
Евгений Фарбер