Евгений Бутенко | Об изобразительном искусстве и своем творчестве

Евгений Бутенко. Биография Евгений Бутенко. Биография Родился в 1979 году в Кишинёве. Учился на филологическом факультете Славянского университета. Работал как художник-график. Первая персональная выставка — в Кишинёве, в 2001 году, в галерее «Арт-аорта» , называлась «Круг памяти Ботичелли», где был представлен цикл «Графический дневник». Писал стихи, прозу, занимался экспериментальной музыкой. Работал курьером, охранником, гидом-переводчиком, грузчиком , разнорабочим на заводе. В 2008 году переезжает в Санкт-Петербург. В 2010 году перебирается с семьёй в посёлок Осьмино Петербургской области, где работал на ферме скотником,(убирал навоз за коровами). Здесь, в 2012 году, снова начал рисовать, писать тексты и записывать музыку. Воспитывает четверых детей. ИЗБРАННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ : 2014 — «МАВЗОЛЕЙ МОЗГА И ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА» , «Арт — Наив» (Москва) 2016 -«ЖИЗНЬ, ЗАСНЯТАЯ НА ПЫЛЕСОС «, «14/45» (Санкт- Петербург) 2016 — «ЗАРОДЫШ ПЕЙЗАЖА И ФОТОРОБОТ НАТЮРМОРТА» «Lampa studio» (арт-центр «Пушкинская 10») 2016 — «ГУМАНОИД АЛЁШЕНЬКА НА ИГЛЕ ГРОМООТВОДА» «Арт-Наив» (Москва) 2016 -«СТЕНГАЗЕТЫ ДЛЯ ЗАБРОШЕННЫХ ГОЛОВ «, ггалерея «ДВЕРЬ»( арт-центре на Пушкинской 10) Работы также дважды экспонировались во Франции и находятся в частных собраниях в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Амстердаме, в Германии, Великобритании (музей The Museum of Everything) и в США.

Мысли об изобразительном искусстве

1

Самое загадочное словосочетание это «умение рисовать.»

Что оно означает мне решительно непонятно.

Любой предмет или явление, изображённые человеком, это тоже загадочное явление, ибо они напрямую зависят от того, что каждый отдельно взятый человек считает реальностью.

В этом отношении реалистами были все — от древних людей, рисовавших на стенах пещер, или художников-передвижников до абстракционистов или концептуалистов.

Маргиналы, аутсайдеры, социопаты, нищие, бомжи, алкоголики и наркоманы, психопаты, неуравновешенные, неудачники — всегда были, есть и будут той питательной средой, из которой произрастает искусство.

Собственно, настоящее, подлинное искусство только от них и для них.

Человек искусства может при этом, например, жить в хорошем доме, внешне благопристойно себя вести и не нуждаться ни в чём материальном, но по сути он всегда пребудет именно таким и никаким другим.

(Если, безусловно, он человек искусства, а не человек каких-то других занятий.)

Художник это своего рода как тайновидец.

Он видит какие-то тайны, но не всегда их понимает, или хочет их понимать, или вообще ими хоть как-то интересоваться.

Научиться рисовать невозможно.

Учиться пять лет в академии только для того, чтобы потом рисовать как десять тысяч таких же как ты — что может быть более унылым?!

(Разве только слова «я серьёзно отношусь к творчеству» или там,-«я серьёзно отношусь к рисованию».)

Единственнным реально позитивным моментом бытия художника является отказ от общепринятой логики, понимания разума, лепрозория бытовых смыслов и всего этого среднестатистического скудоумия в пользу всецелого осознания того, что в жизни общества и твоей всё настолько плохо, что хуже уже некуда.

Именно это осознание и есть творческий импульс, который заставит вас выйти на войну с самим собой и заняться искусством.

2

Наиболее унизительное состояние для человека это взросление.

Принимать взрослые, взвешенные решения, становиться полезным членом общества, ( что, как правило, значит жить с постоянной оглядкой на общественное мнение), стараться быть состоятельным, умным и весёлым, быть в курсе событий и так далее.

Искусство противопоставляет этому чистое понимание красоты.

Оно не зовёт к инфантилизму, а отвращает от уродства.

3

Искусство никого не может сделать лучше.

У него совершенно иные задачи, ибо это процесс становления личности, индивидуальная внутренняя практика, а не самодостаточное явление.

Истинным произведением искусства является внутренний пейзаж человека, его душа, его «я», а эстетитечески значимый продукт остаётся понятием и явлением весьма туманным и преходящим.

Высказывание в виде, например, картины или объекта живёт отдельной от художника жизнью по своему завершению, и в глазах зрителей очень часто наполняется совсем другим смыслом.

О своем творчестве

Меня никогда не интересовал жанр либо стиль вообще, как явление. И вряд ли уже заинтересует. Жанры, направления и описания определённых стилей в искусстве созданы искусствоведами только для удобства. И не более. Чтобы просто различать определённый исторический этап и личностей его сопровождавших. Какой-то особенной семантической, мистической или потусторонней наполненностью стиль или жанр не обладает.

В 14 лет я окончательно понял, что искусство – это единственная вещь, которой стоит заниматься в этой жизни. Сейчас мне 38 лет, но чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том, что это правда. Просто тогда этот мир мне ещё только открылся, точнее начал открываться. Через репродукции картин, книги, музыку, фильмы и т.д.

Были очень разные периоды в моей жизни, например, с 2008-го по 2012-й я вообще не рисовал. Сейчас вот четвёртый год, как вернулся в дело. Больше всего повлияло на моё творчество простое осознание того, что без творчества я не могу осознавать себя как личность. Поверьте, это не просто слова, а очень глубокое, выстраданное переживание.

Картины Евгения Бутенко