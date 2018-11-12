Эти странные симптомы могут быть ранними признаками диабета

Диабет второго типа поразил почти 10% населения США, еще около 25% находятся в состоянии преддиабета, согласно данным ЦКЗ за 2017 год. Чаще всего диабет обнаруживают на стадии тяжелого заболевания. Чтобы помочь гражданам вовремя обратиться за лечением, медики перечислили «странные» симптомы, которые могут указывать на развитие болезни.

Напомним, что основными признаками сахарного диабета являются:

повышенная жажда и учащенное мочеиспускание в ночное время;

чрезмерная сухость кожи;

внезапная потеря веса;

судороги икроножных мышц;

нарушение зрения и

зуд кожи и слизистых.

Но стоит обратить внимание и на другие необычные симптомы, которые могут указывать, что вы попали в группу повышенного риска.

Локальное потемнение кожи на шее, похожее на грязь, может говорить о слабой устойчивости организма к инсулину.

Кольца темной кожи на сгибах суставов могут появиться как следствие ожирения или даже рака. Но размытые кольца скорее указывают на проблемы с сахаром.

Следует насторожиться, если у вас началась близорукость и надписи на уличных табличках кажутся размытыми и читаются с трудом.

Если вдруг раны начали плохо заживать, а кровь при царапинах и порезах долго не сворачивается, это может происходить из-за избытка сахара в крови.

При внезапном появлении этих симптомов стоит немедленно проверить уровень сахара и обратиться к врачу.

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