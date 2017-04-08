Всемирный поэтический фестиваль «Эмигрантская лира – 2017» объявил о начале приёма конкурсных работ

На сайте «Эмигрантская лира» опубликовано положение о поэтических конкурсах «Эмигрантский вектор» и «Неоставленная страна», конкурсе поэтов-переводчиков «Свеча толмача» и конкурсе эссеистов «Восток и Запад в современной русской поэзии. К 300-летию пребывания Петра Первого в Бельгии», проводящихся в преддверии Девятого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира – 2017».

Новшество этого года – конкурс одного стихотворения на тему «Восток и Запад. К 300-летию пребывания Петра Первого в Бельгии».

Открытые финалы конкурсов пройдут в рамках фестиваля «Эмигрантская лира-2017», который состоится с 12 по 17 августа 2017 года в Брюсселе (12/08), Льеже (13-16/08) и Париже (17/08).

Программа фестиваля.

Конкурсные работы всех финалистов будут опубликованы в книге «Эмигрантская лира-2017» (Бельгия).

К участию в фестивальных конкурсах приглашаются все поэты, переводчики и эссеисты, независимо от местожительства. Одна из главных целей ассоциации «Эмигрантская лира» заключается в консолидации поэтов русской поэтической диаспоры (в том числе живущих в странах-бывших республиках СССР) и «поэтической метрополии».

Конкурсные работы принимаются по адресу lira.festivalkonkurs@mail.ru

В состав финального жюри конкурсов вошли Вальдемар Вебер (Аугсбург, Германия), Андрей Грицман (Нью-Йорк, США), Олег Дозморов (Лондон, Великобритания), Александр Мельник (Льеж, Бельгия – председатель жюри),Татьяна Перцева (Хельсинки, Финляндия), Александр Радашкевич (Париж, Франция), Марина Гарбер (Лас-Вегас, США), Даниил Чкония (Кёльн, Германия). Возможны небольшие изменения и дополнения.

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!