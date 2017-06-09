Елена Тамаркина | Смех оборвался вдруг…

Коротко об авторе

Елена ТАМАРКИНА-Мардер родилась в Oмске. Окончила факультет ин.яз Омского пединститута им. Горького. Работала в школе и университете, редактировала тексты в НИИ. Репатриировалась в 1991 году. Переводит стихи с английского, немецкого и иврита. Автор сборников стихов «Tale Quale» (2002) и «Жёлтые кружева» (2009). Живет в Бат-Яме.

***

Смех оборвался вдруг, хрустальный,

Повиснув эхом в тишине.

И замер взгляд на чём-то дальнем,

Заметном только мне.

Август, 1994

***

Вокруг – толпа. – О, не судите!

Ведь до любви, как до сумы –

Один лишь шаг… Но держат нити

Судьбы…

Август, 1994

***

Мне грезилось, что ты окольцевал

Лассо незримым преданную душу,

И гордо под луною гарцевал…

От горя море превратилось в сушу.

Мне грезилось: ты в золотую клеть

Свою добычу кроткую доставил,

Не поленился на ночь запереть

И сторожа к ней верного приставил.

Мне грезилось, что наступил рассвет –

И опустела клетка золотая.

Тебе достался лишь незримый след

Той пленницы, чей образ тут растаял.

2003

Офелия

…Разве мне моя гордость нужна?

Разве мне моя гордость важна?!.

Я, Офелия, нынче бреду –

И пою, и смеюсь я в бреду…

Бледным пальцам шипы не страшны…

Всем страдальцам – счастливые сны!..

Вот вам роза – её лепестки

Не уколют вам вашей руки:

Я её приручила давно…

Моё сердце – шипами полно…

Вот – собачка, ручная вполне. –

Съела душу больную во мне…

Музыканты, подайте вина!..

Эта музыка просто пьяна!…

— Ну куда вы летите, слова?..

Возвращайся назад, голова!…

-Что смеетесь вы там, в уголке?…

Спит любовь моя в сонной реке…

Я её разбужу! Там, на дне –

Мой любимый… Тоскует по мне…

Всё отдано. И даже право

Любить тебя издалека…

2007

***

Не бывает старой лжи. –

Не стареет ложь с годами.

Смертоносные ножи

Не шутя воюют с нами.

2008

***

Ну вот! Попробуй разберись,

Душа, чего тебе угодно:

То – птицей ввысь, то – камнем вниз

с вершины башни многосводной.

Себе ты места не найдёшь

и тычешься слепым кутёнком…

А тело – что ж? А тело – в дрожь!

И – вдрызг! И рвётся там, где тонко!

Декабрь, 2010

***

А воздух сух, как ломкий сук,

И – перехватывает горло.

И я процеживаю звук

Сквозь сито дня и ночи чёрной.

***

Обрубили платану пальцы…

Еще с ночи день не задался.

Утро было – как сон кошмарный,

Выхожу, а платан – безрукий,

Безголовый и безответный… –

Как сегодня мы с ним похожи!

***

Я довольствуюсь малым –

И в капле одной

Вижу целое море

Средь суши земной;

И в слезинке, упавшей

С щеки старика,

Вижу давнее горе

И гибель сынка.

2014

***

Влюблённость проходит –

любовь остаётся.

И пусть по-иному,

но всё же – поётся!

А тучи всё ниже,

как перед дождём.

Но мы-то всё ближе,

когда мы вдвоём…

Январь, 2014

***

Сама себе я розы подарю,

сама себя я мысленно поздравлю…

Я завернусь от холода в зарю

и – бандеролью ценною отправлю

свою былую, прошлой жизни, суть

назад – туда, откуда не вернуть…

Январь 2016

***

Незаметно делается жизнь,

Протекает тихо час за часом:

То – кричит тихонечко: проснись!

То вдруг шепчет в ухо громогласно.

Март 2016