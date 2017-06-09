Елена Тамаркина | Смех оборвался вдруг…

Коротко об авторе
Елена ТАМАРКИНА-Мардер родилась в Oмске. Окончила факультет ин.яз Омского пединститута им. Горького. Работала в школе и университете, редактировала тексты в НИИ. Репатриировалась в 1991 году. Переводит стихи с английского, немецкого и иврита. Автор сборников стихов «Tale Quale» (2002) и «Жёлтые кружева» (2009). Живет в Бат-Яме.
***
Смех оборвался вдруг, хрустальный,
Повиснув эхом в тишине.
И замер взгляд на чём-то дальнем,
Заметном только мне.
Август, 1994
***
Вокруг – толпа. – О, не судите!
Ведь до любви, как до сумы –
Один лишь шаг… Но держат нити
Судьбы…
Август, 1994
***
Мне грезилось, что ты окольцевал
Лассо незримым преданную душу,
И гордо под луною гарцевал…
От горя море превратилось в сушу.
Мне грезилось: ты в золотую клеть
Свою добычу кроткую доставил,
Не поленился на ночь запереть
И сторожа к ней верного приставил.
Мне грезилось, что наступил рассвет –
И опустела клетка золотая.
Тебе достался лишь незримый след
Той пленницы, чей образ тут растаял.
2003
Офелия
…Разве мне моя гордость нужна?
Разве мне моя гордость важна?!.
Я, Офелия, нынче бреду –
И пою, и смеюсь я в бреду…
Бледным пальцам шипы не страшны…
Всем страдальцам – счастливые сны!..
Вот вам роза – её лепестки
Не уколют вам вашей руки:
Я её приручила давно…
Моё сердце – шипами полно…
Вот – собачка, ручная вполне. –
Съела душу больную во мне…
Музыканты, подайте вина!..
Эта музыка просто пьяна!…
— Ну куда вы летите, слова?..
Возвращайся назад, голова!…
-Что смеетесь вы там, в уголке?…
Спит любовь моя в сонной реке…
Я её разбужу! Там, на дне –
Мой любимый… Тоскует по мне…
Всё отдано. И даже право
Любить тебя издалека…
2007
***
Не бывает старой лжи. –
Не стареет ложь с годами.
Смертоносные ножи
Не шутя воюют с нами.
2008
***
Ну вот! Попробуй разберись,
Душа, чего тебе угодно:
То – птицей ввысь, то – камнем вниз
с вершины башни многосводной.
Себе ты места не найдёшь
и тычешься слепым кутёнком…
А тело – что ж? А тело – в дрожь!
И – вдрызг! И рвётся там, где тонко!
Декабрь, 2010
***
А воздух сух, как ломкий сук,
И – перехватывает горло.
И я процеживаю звук
Сквозь сито дня и ночи чёрной.
***
Обрубили платану пальцы…
Еще с ночи день не задался.
Утро было – как сон кошмарный,
Выхожу, а платан – безрукий,
Безголовый и безответный… –
Как сегодня мы с ним похожи!
***
Я довольствуюсь малым –
И в капле одной
Вижу целое море
Средь суши земной;
И в слезинке, упавшей
С щеки старика,
Вижу давнее горе
И гибель сынка.
2014
***
Влюблённость проходит –
любовь остаётся.
И пусть по-иному,
но всё же – поётся!
А тучи всё ниже,
как перед дождём.
Но мы-то всё ближе,
когда мы вдвоём…
Январь, 2014
***
Сама себе я розы подарю,
сама себя я мысленно поздравлю…
Я завернусь от холода в зарю
и – бандеролью ценною отправлю
свою былую, прошлой жизни, суть
назад – туда, откуда не вернуть…
Январь 2016
***
Незаметно делается жизнь,
Протекает тихо час за часом:
То – кричит тихонечко: проснись!
То вдруг шепчет в ухо громогласно.
Март 2016