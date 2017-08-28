Елена Тамаркина | Какого цвета жизнь моя

***

Полуденного солнца

пылающий язык

сквозь узкое оконце

в мой тихий дом проник.

Проник в мои владенья

и всё воспламенил,

и жжёт воображенье,

и требует чернил.

А белый лист, покорно

лежащий под рукой,

готов к работе чёрной,

чтоб дать душе покой.

СКАЧИ

Скачи,

……….. скачи,

………….. скачи,

………………. скачи –

но не гляди

………………. назад!

Ты – хохочи!

………….. Ты плачь,

………………. кричи –

но не гляди

………………. назад!

Гони коня

…………. во весь опор,

покуда хватит

………………. сил.

И сердцем

……………. пей

……… степной простор,

покуда хватит

………………. сил…

Скачи,

……….. скачи,

…………… скачи,

………………. скачи

прочь

……… от своей тоски!

Кричи

………. и смейся,

………………. хохочи! –

Прочь

……… от своей тоски!

Прочь навсегда –

………………. от неудач,

теснения

………………. в груди…

Во весь опор

………… несёшься вскачь… –

А что там,

………………. впереди?..

***

Где-то в горле толпятся строки –

амфибрахий, анапест, ямб…

Оплатила сполна уроки

долговых ожиданья ям.

Задолжали друг другу правду –

пожалели друг друга мы.

Отчего же твою браваду

пью всей кожей апрельской тьмы?

Отчего в этот сумрак синий

оглушителен сердца стук?

И изломанность веток-линий

выправляется в вечный круг…

***

Это горло больше не поёт.

И не помнят поцелуя губы.

Словно кто-то по частям крадёт

эту жизнь, идущую на убыль.

Только то, что вырвалось из жил

и – застыло в стихотворной строчке,

разорвать сумеет рубежи

и расставить там, где надо, точки.

***

Мальчик-воин так – над винтовкой,

музыкант – над своим роялем.

Так колдуешь ты – надо мной,

чтобы верно играла,

чтоб тебя охраняла

в этой жизни хмельной.

***

Ты будешь ждать, а он не позвонит…

И будет пыткой этот долгий вечер.

И будут плавиться и плакать свечи.

Ты будешь ждать, а он не позвонит.

Рассудок перед сердцем часто слаб,

а доводы сухие – не бесспорны.

И голос станет резким, непокорным.

Рассудок перед сердцем часто слаб.

И будет таять воск горячих свеч –

и вниз стекать, и смешиваться с тенью,

рождая новые хитросплетенья

и замыкая зренье, слух и речь.

Страсть будет жечь, пульсируя в виске. –

Не усмирить её холодным душем,

бесстрастным словом, мнимым равнодушьем…

Страсть будет жечь, пульсируя в виске…

Ты будешь ждать…….

***

Не достичь недостижимого –

долгим счастье не бывает!

Но мечта неудержимая

всё манит и зазывает. –

Так звенит она монистами

и чарует, как цыганка,

что, за нею мчась неистово,

не заметишь, что обманка!

ВИНО

Я спешу. Спешу на всякий случай.

Мы не знаем, сколько нам дано…

Ты себя, мой милый друг, не мучай –

с лёгким сердцем пей моё Вино!

Не пролей, смакуй неторопливо –

в нём – «букет» и дивный аромат…

(Сердце! Стук умерь нетерпеливый!) –

Друг мой! Ты ни в чём не виноват!

Я сама Вином тебя поила,

на подносе тонком поднесла…

Только зря я быстрый взгляд ловила.

Ты ушёл… А я – не догнала…

ВРЕМЯ

Время! Время! Кнут безжалостный!

Гонишь сердце рысью спешною.

Ах! Помедли же, пожалуйста,

пожалей ты душу грешную!

Хлещешь яростно, без устали,

отсекая вёсны с зимами…

Были юными, «безусыми»,

и робели мы с любимыми…

Мчатся «круглые десяточки».

Сердце вкровь давно исхлёстано.

И дымятся только пяточки

Над крутыми перекрестками…

СЧАСТЬЕ

Счастье – это ненормально.

Для развития души

жизнь должна быть… экстремальной,

на пределе, бурной, шквальной!

Значит, счастье, не спеши!

Но… Насытившись слезою,

комом в горле и грозою,

страхом, страстью, болью, сном,

умоляю об одном:

после горьких всех напастей

от тоски не дай истлеть!

Коль придется умереть –

дай мне умереть от счастья!

***

Эти смешные слова,

над которыми хочется плакать…

Эти текучие дни –

……….. как с ладони песок –

……….. ……….. ускользают.

Их удержать не дано.

***

Мудрость –

…………… всегда коротка:

не о чем ей

долго беседовать с нами.

Время –

…………… в цене наивысшей.

И мы умираем,

…………… ведя ему счет.

Оно же –

…………… бессмертно.

Какого цвета жизнь моя…

Какого цвета жизнь моя?

В ней есть полоски золотые.

И серебристые поля

легли на вензеля литые.

В ней алым цветом брызжет боль,

В ней – голуба, как лёд, разлука…

Давно не виделись с тобой.

Но, Боже, как бесцветна мука!

Елена Тамаркина

Иллюстрация Радмилы Мардер