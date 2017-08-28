Елена Тамаркина | Какого цвета жизнь моя

***
Полуденного солнца
пылающий язык
сквозь узкое оконце
в мой тихий дом проник.
Проник в мои владенья
и всё воспламенил,
и жжёт воображенье,
и требует чернил.
А белый лист, покорно
лежащий под рукой,
готов к работе чёрной,
чтоб дать душе покой.
СКАЧИ
Скачи,
……….. скачи,
………….. скачи,
………………. скачи –
но не гляди
………………. назад!
Ты – хохочи!
………….. Ты плачь,
………………. кричи –
но не гляди
………………. назад!
Гони коня
…………. во весь опор,
покуда хватит
………………. сил.
И сердцем
……………. пей
……… степной простор,
покуда хватит
………………. сил…
Скачи,
……….. скачи,
…………… скачи,
………………. скачи
прочь
……… от своей тоски!
Кричи
………. и смейся,
………………. хохочи! –
Прочь
……… от своей тоски!
Прочь навсегда –
………………. от неудач,
теснения
………………. в груди…
Во весь опор
………… несёшься вскачь… –
А что там,
………………. впереди?..
***
Где-то в горле толпятся строки –
амфибрахий, анапест, ямб…
Оплатила сполна уроки
долговых ожиданья ям.
Задолжали друг другу правду –
пожалели друг друга мы.
Отчего же твою браваду
пью всей кожей апрельской тьмы?
Отчего в этот сумрак синий
оглушителен сердца стук?
И изломанность веток-линий
выправляется в вечный круг…
***
Это горло больше не поёт.
И не помнят поцелуя губы.
Словно кто-то по частям крадёт
эту жизнь, идущую на убыль.
Только то, что вырвалось из жил
и – застыло в стихотворной строчке,
разорвать сумеет рубежи
и расставить там, где надо, точки.
***
Мальчик-воин так – над винтовкой,
музыкант – над своим роялем.
Так колдуешь ты – надо мной,
чтобы верно играла,
чтоб тебя охраняла
в этой жизни хмельной.
***
Ты будешь ждать, а он не позвонит…
И будет пыткой этот долгий вечер.
И будут плавиться и плакать свечи.
Ты будешь ждать, а он не позвонит.
Рассудок перед сердцем часто слаб,
а доводы сухие – не бесспорны.
И голос станет резким, непокорным.
Рассудок перед сердцем часто слаб.
И будет таять воск горячих свеч –
и вниз стекать, и смешиваться с тенью,
рождая новые хитросплетенья
и замыкая зренье, слух и речь.
Страсть будет жечь, пульсируя в виске. –
Не усмирить её холодным душем,
бесстрастным словом, мнимым равнодушьем…
Страсть будет жечь, пульсируя в виске…
Ты будешь ждать…….
***
Не достичь недостижимого –
долгим счастье не бывает!
Но мечта неудержимая
всё манит и зазывает. –
Так звенит она монистами
и чарует, как цыганка,
что, за нею мчась неистово,
не заметишь, что обманка!
ВИНО
Я спешу. Спешу на всякий случай.
Мы не знаем, сколько нам дано…
Ты себя, мой милый друг, не мучай –
с лёгким сердцем пей моё Вино!
Не пролей, смакуй неторопливо –
в нём – «букет» и дивный аромат…
(Сердце! Стук умерь нетерпеливый!) –
Друг мой! Ты ни в чём не виноват!
Я сама Вином тебя поила,
на подносе тонком поднесла…
Только зря я быстрый взгляд ловила.
Ты ушёл… А я – не догнала…
ВРЕМЯ
Время! Время! Кнут безжалостный!
Гонишь сердце рысью спешною.
Ах! Помедли же, пожалуйста,
пожалей ты душу грешную!
Хлещешь яростно, без устали,
отсекая вёсны с зимами…
Были юными, «безусыми»,
и робели мы с любимыми…
Мчатся «круглые десяточки».
Сердце вкровь давно исхлёстано.
И дымятся только пяточки
Над крутыми перекрестками…
СЧАСТЬЕ
Счастье – это ненормально.
Для развития души
жизнь должна быть… экстремальной,
на пределе, бурной, шквальной!
Значит, счастье, не спеши!
Но… Насытившись слезою,
комом в горле и грозою,
страхом, страстью, болью, сном,
умоляю об одном:
после горьких всех напастей
от тоски не дай истлеть!
Коль придется умереть –
дай мне умереть от счастья!
***
Эти смешные слова,
над которыми хочется плакать…
Эти текучие дни –
……….. как с ладони песок –
……….. ……….. ускользают.
Их удержать не дано.
***
Мудрость –
…………… всегда коротка:
не о чем ей
долго беседовать с нами.
Время –
…………… в цене наивысшей.
И мы умираем,
…………… ведя ему счет.
Оно же –
…………… бессмертно.
Какого цвета жизнь моя…
Какого цвета жизнь моя?
В ней есть полоски золотые.
И серебристые поля
легли на вензеля литые.
В ней алым цветом брызжет боль,
В ней – голуба, как лёд, разлука…
Давно не виделись с тобой.
Но, Боже, как бесцветна мука!
Елена Тамаркина
Иллюстрация Радмилы Мардер