Елена Тамаркина | Автобусные зарисовки

«Автобусные зарисовки»

***

Я довольствуюсь малым –

и в капле одной

вижу целое море

средь суши земной.

И в слезинке скупой

на щеке старика

вижу давнее горе

и гибель сынка.

2014

СОЛДАТКА



Светлорусая головка,

худенькая, бледный вид.

Не задумываясь, ловко

в Гугле пальчиком скользит,

сквозь наушник в правом ухе

песни слушает она…

– «С добрым утром, дорогая!» –

говорит ей вся Страна.

13 июня 2016, автобус № 1, 7.20 утра



В АВТОБУСЕ



Крутолобые чёрные бэби –

шоколадные пупсы в кудрях…

Вдруг представилось: где-нибудь в небе

обитает мой Ангел-мал’ах. –

Заглянуть бы ему на минутку,

светлокудрому, прямо в глаза:

в них смешались гроза с незабудкой.

Только ярче, как будто, гроза…

2012

…моё отраженье

всё больше похоже

на тихую мою бабушку,

какою она была прежде,

ещё до того,

как я повзрослела.

Её больше нет. –

Я её догоняю…

2011

***

Утром в автобусе каждая

молится – своему.

Одна –

над книжкой псалмов Давида;

другая – над телефоном мобильным.

Но иногда

роли меняются. –

Люди!..

2014

***

Маленькие глаза,

большегубый

точёный профиль;

тёмная кожа лица

лоснится.

В сумочке роется, но,

не найдя

свой телефон мобильный,

она извлекает накидку –

и при этом становится

ещё типичней –

в золотых висячих серьгах

и тонком платке,

открывающем лоб и висок

с татуировкой крестов. –

Что ты за племя?

2014



НОМЕР

Пятница. После работы

в длинном автобусе еду.

Все – в ожиданьи Субботы

и в предвкушеньи обеда.

Тело разморено липким,

влажным, по августу, жаром.

Редки на лицах улыбки –

не расцветают задаром.

Век на дворе двадцать первый.

Рядом – старик, словно гномик.

Вдруг… ударяет по нервам:

намертво въевшийся … номер...

Я разглядела не сразу –

в старческих пятнах предплечье…

Дедушка голубоглазый!

Ты навсегда искалечен…

23 августа 2002

ФОТОГРАФИЯ



Кто эта женщина? В кого-то влюблена? –

Как будто, улыбается она.

Полузнакомый взгляд её открыт,

но что за тайну он в себе хранит?..

А время шло… И женщины той нет.

И Лета затянула тайны след…

2016

Елена Тамаркина