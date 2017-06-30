Елена Тамаркина | Автобусные зарисовки

«Автобусные зарисовки»
***
Я довольствуюсь малым –
и в капле одной
вижу целое море
средь суши земной.
И в слезинке скупой
на щеке старика
вижу давнее горе
и гибель сынка.
2014
СОЛДАТКА
Светлорусая головка,
худенькая, бледный вид.
Не задумываясь, ловко
в Гугле пальчиком скользит,
сквозь наушник в правом ухе
песни слушает она…
– «С добрым утром, дорогая!» –
говорит ей вся Страна.
13 июня 2016, автобус № 1, 7.20 утра
В АВТОБУСЕ
Крутолобые чёрные бэби –
шоколадные пупсы в кудрях…
Вдруг представилось: где-нибудь в небе
обитает мой Ангел-мал’ах. –
Заглянуть бы ему на минутку,
светлокудрому, прямо в глаза:
в них смешались гроза с незабудкой.
Только ярче, как будто, гроза…
2012
…моё отраженье
всё больше похоже
на тихую мою бабушку,
какою она была прежде,
ещё до того,
как я повзрослела.
Её больше нет. –
Я её догоняю…
2011
***
Утром в автобусе каждая
молится – своему.
Одна –
над книжкой псалмов Давида;
другая – над телефоном мобильным.
Но иногда
роли меняются. –
Люди!..
2014
***
Маленькие глаза,
большегубый
точёный профиль;
тёмная кожа лица
лоснится.
В сумочке роется, но,
не найдя
свой телефон мобильный,
она извлекает накидку –
и при этом становится
ещё типичней –
в золотых висячих серьгах
и тонком платке,
открывающем лоб и висок
с татуировкой крестов. –
Что ты за племя?
2014
НОМЕР
Пятница. После работы
в длинном автобусе еду.
Все – в ожиданьи Субботы
и в предвкушеньи обеда.
Тело разморено липким,
влажным, по августу, жаром.
Редки на лицах улыбки –
не расцветают задаром.
Век на дворе двадцать первый.
Рядом – старик, словно гномик.
Вдруг… ударяет по нервам:
намертво въевшийся … номер...
Я разглядела не сразу –
в старческих пятнах предплечье…
Дедушка голубоглазый!
Ты навсегда искалечен…
23 августа 2002
ФОТОГРАФИЯ
Кто эта женщина? В кого-то влюблена? –
Как будто, улыбается она.
Полузнакомый взгляд её открыт,
но что за тайну он в себе хранит?..
А время шло… И женщины той нет.
И Лета затянула тайны след…
2016
Елена Тамаркина