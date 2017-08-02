Об авторе

Убеждена, что об авторе лучше всего расскажет его творчество, но если самой и кратко: дочь, жена, мать. Всё, как обычно, как у всех.Родилась в прекрасной жаркой Туркмении, где и окончила среднюю школу. По образованию – продавец, бухгалтер. Живу в России, в потрясающем, любимом, родном городе — Краснодаре. В прошлом: продавец — диктор — пультист — бухгалтер — помощник руководителя — генеральный директор. В настоящем: пишу, осваиваю новое, осмысливаю прошлое, навёрстываю упущенное. Прозу пишу не так давно, не по профессии, а по зову сердца. Поэтому пишу никому не подражая и не считаясь с модой, только о том, что интересно и близко лично мне. Прозаик, секретарь ЮРТО «Серебро Слов», ведущая на радио «Серебро Слов» рубрики «Разрешите представиться». Публиковалась в газетах «Кубанский писатель», «Рассвет», «Юг Руси», альманахах «Серебряный дождь», «География жизни», «Юг Руси», «Книги и судьбы», «Плавская осень», «Созвучие» (Беларусь), в журнале «Зарубежные Задворки» (Германия), «Невский альманах» (Санкт-Петербург). В 2013 году награждена дипломом участника краевого семинара начинающих литераторов за творческие успехи и профессиональный рост, в 2014 лаурят конкурса, посвященного 200-летию М.Ю.Лермонтова. В 2015 награждена медалью имени М.Ю.Лермонтова. В 2016 медалью имени Твардовского А.Т. Вот, пожалуй, и все. С глубоким уважением к Вам, мои будущие читатели, ваша Елена Нимчук.

Родной человек

Стук захлопнувшейся входной двери болью разнёсся по телу. В висках застучали невидимые молотки, в груди запекло. Сжав до судороги кулаки, глядя на дверь, он зарычал по-звериному. Когда злость улеглась, буквально рванул за ушедшей, но внезапно вспыхнувшая в сознании сцена из детства остановила его.

…Спектакль отменили, и они с мамой, расстроенные, вернулись домой. Чтобы поднять настроение, решили подшутить над отцом. Подкравшись к гостиной, неожиданно наткнулись на чемодан. Вадим вопросительно посмотрел на маму, она пожала плечами. Осмотревшись, взяла записку со стола и, прочитав её, стала белой как снег. Сын не успел отреагировать — из ванной комнаты вышел отец. Увидев их, побледнел, стал мямлить что-то невразумительное. Мать властным жестом остановила его:

– Не оправдывайся! Ты сделал выбор! – без колебаний открыла входную дверь. –Удачи!

Избегая смотреть родным в глаза, отец нерешительно взял чемодан. Семилетний Вадим, до этого безмолвно наблюдавший за родителями, вдруг испуганно закричал:

– Мамочка, не пускай папку! – и с вытянутыми ручонками побежал закрывать дверь. Мать подхватила сына на руки, демонстративно громко хлопнув дверью, скрылась в комнате.

– Успокойся, Вадюш, – прошептала она, прижимая сына. – И запомни на всю жизнь: остановить уходящего можно только отпустив его! Родной человек не сможет уйти.

И он запомнил. А повзрослев, понял смысл сказанного матерью.

Помнится, был долгий скандал, мать с отцом бурно выясняли отношения, но потом помирились. Больше в их семье об этом не вспоминали…

«Алёнка, Алёнка, как ты смогла переступить порог квартиры?! Переступить через любовь?! Нет… Родной человек не ушёл бы!» – как заклинание, повторял Вадим слова матери, нервно вышагивая по комнате.

По окну забарабанил дождь. Вадиму казалось, что его стук насмешливо отбивает: ушла, ушла, ушла… Не в силах слышать это, он в отчаянии рухнул на диван и накрыл голову подушкой. Вадим нисколько не сомневался в правильности слов матери, но как жить с мыслью о потере родного, близкого человека, которого искренне любишь, он не понимал. Было одно желание – умереть! Дождь усилился, и Вадим вновь услышал: ушла, ушла, ушла….

Звонок прозвучал, как выстрел в тишине. «Любимая» – прочёл он на дисплее телефона и усмехнулся: небось о вещичках вспомнила или забыла сказать что-нибудь, –сердито рассуждал он, пытаясь отвлечь себя от жгучего желания ответить и даже прокричать: «Вернись, Алёнка!». Ладно, только узнаю, что ей надо, а потом вычеркну её из жизни! Раз она смогла все разрушить, смогу и я ее забыть! – холодно подумал он.

– Здравствуйте, – прозвучал в трубке мужской голос. – Лейтенант полиции Иванов, – У Вадима похолодело в груди. – Хозяйка телефона… – звонивший выдержал паузу.

– Алёна, Алёна Городницская, – практически шёпотом произнёс Вадим, с замиранием сердца ожидая услышать что-то ужасное.

– Она погибла.

Вадим едва не потерял сознание. Из-за помутнения в голове он не смог разобрать объяснение полицейского.

– Я подъеду… сейчас, – с трудом выговорил он. – Адрес…

Поставив голову под холодную воду, он как заклинание, повторял название перекрестка, где случилась авария. «Если бы ты остановил её – Алена осталась жива! Если бы ты остановил её – Алена осталась жива! Если бы ты остановил её…» – навязчиво пульсировала мысль.

Вынести такое обвинение он был не в силах. От ужаса происходящего Вадим закричал, проснувшись от собственного крика. Алёны рядом не было. Часы показывали два часа ночи. Тяжело дыша, Вадим обхватил голову руками, пытаясь понять, что сон, а что реальность.

«Мы поссорились…Она ушла…Я лёг на диван… Потом позвонили…Сказали…» Вадим судорожно схватил телефон, последний входящий был от Алены еще днем.

– Фуф! – выдохнул он с облегчением. – Приснилось, – и вдруг его словно обожгло: – А что если сон вещий? – ему стало не по себе. Он схватил ключи от машины и, захлопнув дверь, побежал по лестнице вниз.

«Я только проверю, как она доехала, – оправдывал он внезапный порыв поехать к её дому. – Увижу, что машина стоит в целости, и вернусь».

Подойдя к своей машине, поблагодарил Бога за то, что его никто не перекрыл, и тут заметил её красный «Опель», стоявший на том же месте, где она вчера и припарковалась. «Видимо, взяла такси», – мелькнуло у него в голове, но, подойдя ближе, увидел спящую Алёну, свернувшуюся калачиком на разложенном сидении.

– Родной человек никогда не уйдет! – счастливо улыбнулся Вадим…

Елена Нимчук