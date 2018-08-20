Электронные книги для комфортного чтения

Носимая электроника стремительно вошла в нашу жизнь и стала неотъемлемой её частью. Один из самых популярных гаджетов — электронная книга, дающая любителю чтения новые, практически неограниченные возможности.

Преимущества электронных «читалок»

Популярность этих устройств объясняется их неоспоримыми преимуществами перед обычными печатными изданиями. Конечно, общение с бумажной книгой, неповторимый аромат и вид пожелтевших страниц имитировать невозможно, зато имеется много других возможностей, недоступных любителям «классики»:

возможность носить с собой целую библиотеку художественной и специальной литературы;

устойчивая работа устройства в любых местах — на пляже, в кафе, дома, на прогулке в городском саду или во время путешествия;

компактность — многие десятки и сотни тысяч книг помещаются в небольшом гаджете весом пару сотен граммов;

настройка режимов для наиболее комфортного чтения;

наличие дополнительных возможностей вроде скачивания книг из интернета или озвучивания текстов.

Выбрать наиболее подходящее электронное устройство поможет обзор электронных книг, размещенный на страницах ресурса BestAdvisor. На этом сайте публикуются подробные и беспристрастные обзоры самых разных товаров, включающие как их достоинства, так и недостатки. Ресурс очень полезен для тех, кто собирается приобрести электронную книгу в одном из интернет-магазинов и не желает «промахнуться» с покупкой.

Другие устройства и рекомендации

Электронные книги представлены на рынке в огромном ассортименте. Это — прямое следствие их популярности. Некоторые, наиболее продвинутые модели, снабжены операционной системой Android, что превращает устройство фактически в планшет, правда, монохромный. А «читалка» PocketBook 631 Plus Touch HD 2 имеет встроенный MP3-плеер, дающий возможность слушать музыку. И все же ридер — аппарат специализированный, предназначенный главным образом для чтения. То есть заменить собой обычный планшет и тем более ноутбук он не может.

Ноутбук — девайс многофункциональный, предоставляющий пользователю множество возможностей:

чтение книг в одном из цифровых форматов;

удобный и безопасный веб-серфинг;

покупки в интернет-магазинах;

богатые мультимедийные возможности, включая прослушивание музыкальных треков и просмотр видео;

запуск разнообразнейшего программного обеспечения и так далее.

Со временем «внутренности» ноутбука покрываются пылью, что чревато повышением температуры и, соответственно, снижением скорости и стабильности работы системы. Кардинальное решение проблемы — чистка электронного устройства. Но если для этого нет возможности, то выручит охлаждающая подставка для ноутбука. Выбрать наиболее подходящую можно, изучив обзор на сайте BestAdvisor.