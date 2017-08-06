«Яндекс.Деньги»: Электронные книги берут верх над бумажными

Печатные издания обходятся россиянам в три раза дороже, чем электронные.

В первой половине 2017 года россияне купили электронных книг на 13% больше, чем печатных, но потратили на них меньше денег, сообщается в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги». Эксперты опирались на данные о том, как россияне оплачивают покупки в книжных интернет-магазинах, подключенных к «Яндекс.Кассе», и офлайн-магазинах с помощью пластиковых карт «Яндекс.Денег».

За первые семь месяцев 2017 года количество платежей за электронные книги в 2,5 раза превысило количество платежей за бумажные, купленные как в интернете, так и оффлайн. По сравнению с аналогичным периодам прошлого года количество заказов электронных книг выросло в 2,5 раза. Количество покупок бумажных книг в магазинах увеличилось на 70%, а в интернете на 24%. При этом россияне потратили на электронные книги почти в три раза меньше денег: средний чек составил 192 рубля, тогда как на печатные книги 553 рубля. В книжных интернет-магазинах средний чек – 1 289 рублей.

«Если сравнивать расходы на бумажные книги, то на заказы в интернет-магазинах россияне потратили примерно столько же, сколько и в офлайн-книжных. Если смотреть и на электронные, и на бумажные книги вне зависимости от места покупки, то рынок бумажных книг всё ещё больше: оборот их продаж в 1,7 раза превысил оборот продаж электронных книг», — сообщается в исследовании.

В среднем один покупатель оплатил 3,4 покупки электронных книг и 1,7 — бумажных. Количество тех, кто заказал первые, в 3,8 раза превысило число тех, кто купил повторно.

По данным GFK, Россия занимает второе место после Китая в рейтинге самых читающих стран мира — 59% жителей России читают ежедневно или хотя бы раз в неделю.

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