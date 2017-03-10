Эгрант Самойлов-Алин | Ути на батуте!

Приветствую вас в нашем клубе для желающих сбросить лишний вес, под названием «Три поросёнка». Наш способ прост. Прыжки на батуте.

Этот очень действенный способ похудания был давно известен в депутатских кругах, но он тщательно скрывался от нормальных людей. Теперь же он стал доступен каждому полному.

Вы видите, посредине нашего спортивного зала, батут для прыжков в высоту. Он обтянут сетью двухметровой высоты, что позволит, по возможности, избежать прыжка спортсмена в сторону пола.

Дамы и господа! Сегодня в нашу группу вливается ПОПОЛНЕНИЕ. Теперь она будет еще ПОЛНЕЕ! Мы будем заниматься с вами по ПОЛНОЙ программе, с ПОЛНОЙ отдачей!

Наши правила просты.

Мы принимаем в наш клуб всех желающих, независимо от национальности тела, его размеров и веса.

Принимать пищу рекомендуется не позже, чем за 8 часов до тренировки. Иначе съеденное накануне будет прыгать не с вами, а из вас.

Никакой стягивающей одежды. Лишь спортивные трусики и лёгкие футболочки. Никаких лифчиков. Это касается и женщин тоже.

Во время занятий строго запрещены все упоминания и мысли о еде!

А теперь давайте знакомиться. У нас всё здесь запросто, по-семейному. Просто громко называйте своё имя.

Итак: Сонечка, Иван, Мария, Виктор…

Стоящий последним мужчина в усах раскатисто икнул:

– Икккк-гей!

– Мужчина, я вас не спрашивал о вашей половой ориентации. Я спросил ваше имя.

– Так я Сергей. Серёжа я!

– Какая прелесть!

По окончании этого интенсивного курса у вас появится юношеская подпрыгивающая походка. Все мужчины на улице будут оглядываться на вас, любуясь вашей крепкой, как орех, попкой. Ваша грудь будет постоянно стоять, словно у юной девственницы. Сергей, что же вы сделали такое мечтательное лицо? Я имел в виду, что мужчины будут любоваться женской, а не вашей, мужской, попой. Ах, вы отреагировали так на слова «Будет постоянно стоять». Какая прелесть!

Вы, друзья, без памяти должны влюбиться в этот снаряд. Кстати, о памяти. Вы спрашиваете, зачем я прикрепил к груди каждого из вас табличку с номером телефона ваших близких, группой вашей крови и вашим именем. Это сделано на всякий случай, если вдруг у вас наступит амнезия – потеря памяти. От голода. В таких случаях человек забывает всё и держит в памяти только съестное.

Если вы, Иван, будете строго следовать моим советам, то не позднее, чем через месяц, не только жена, но и вы сами сможете увидеть ваши мужские «недостатки» напрямую, а не как сегодня, только в зеркале.

Если есть вопросы ко мне? Я с удовольствием вам на них отвечу.

Нет, каску не следует натягивать так низко на глаза. И застёгивать её желательно под подбородком. Под первым подбородком, Мария. Под первым. Нет, эти каски не для того, чтобы не треснуло ваше лицо, а на случай, если вы вдруг долетите до потолка. И, пожалуйста, не ухайте и не стоните так громко, когда вы, прыгая на батуте, взлетаете вверх. Вы должны входить в резонанс с прогибом сетки батута. Сонечка, не путайте резонанс с экстазом. Поясняю, за стенкой – шахматный кружок. Вы можете себе представить, что подумают шахматисты, услышав ваши, с равным интервалом, стоны.

Будем прыгать на батуте парами. Первыми пойдут люди из нового пополнения. Софья и Григорий, вы подходите друг другу по весу. Прыгаем одновременно и параллельно, а не друг на друга.

Кстати, Григорий, у вас нормально работает ваш аппарат? Соня, куда вы устремили свой взгляд? Я имел в виду его вестибулярный аппарат. Соня, вы уже встанете со своего партнёра. Ах, у вас ноги перепутались с его руками? Ну, вы уже выбрали свои? Теперь начинайте подпрыгивающие движения. Нет, Соня, не лёжа на животе у Григория, а рядом с ним. Софья, у нас здесь не эротический клуб, а клуб похудения. Какая прелесть!

Чтобы избежать повторного падения друг на друга, возьмитесь за руки. Сонечка, не за свои руки, а за руки партнёра. Как, вам не дотянуться до рук Гриши? Вам мешают животы? Ну тогда встаньте боком друг к другу и возьмитесь за одну руку партнёра. Какая прелесть! Что вы сказали, Сонечка? Вы очень хотите похудеть, но только не ценой вашей жизни? Разумно.

Виктор, вы спрашиваете, похожи ли вы в полёте на Бэтмена? А вы, кстати, Виктор, знаете, как переводится на русский язык слово «бэтмен»? «Мужчина-кровать». Так я вам скажу, Виктор, что вы чисто Бэтмен, но в русском переводе.

Машенька, вы говорите, что когда вы летите вниз, у вас темно в глазах? Не пугайтесь. Это нормально. Это сила притяжения Земли. Ваше тело падает вниз быстрее, чем ваши большие груди. Это они закрывают вам глаза, когда вы устремляетесь вниз. Прыгая, считайте. Через 20 прыжков отдыхаем. Машенька, считайте только свои прыжки. Считайте в тот момент, когда коснулись поверхности батута. Это не важно, Маша, чем вы коснулись. Я понимаю, что у вас чаще получается коснуться лицом, и это сбивает вас со счёта.

Сонечка, Вы меня спрашиваете, элегантно ли вы выглядите во время прыжков? Ну что вам на это сказать? Зависит от того, с каким животным вас сравнивать. Шучу.

При отталкивании от батута взмахиваем руками, а не обхватывайте ими живот. Свой живот. Он пока никуда от вас не денется. Он прыгает вместе с вами. При подпрыгивании и взлёте с поверхности сетки батута вы должны взмахивать руками, словно орлы, грациозно взмахивающие крыльями перед тем, как воспарить над землёй. Нет, Серёжа, так, как вы сделали сейчас ручками, делают селезни на Патриарших прудах во время отрыва от воды. Те хлопают крылышками, часто-часто-часто, хлоп-хлоп-хлоп. Нет, Серёжа, селезень – это уткин муж.

Екатерина, нет смысла после каждого прыжка идти взвешиваться. Я вас уверяю, что по окончании курса, вы сможете взвешиваться уже и на аптечных весах.

Вы, Михаил, спрашиваете, как вы почувствуете, что наконец наступил перелом и началось сжигание жира. Я вам скажу так, если у вас при взгляде на Киру исчезнет желание съесть её, а появится другое желание, то вы уже на правильном пути.

Итак! Эта пара сползает с батута. Заползает следующая. Кира и Михаил. Кира, вы запамятовали, что у нас во время занятий запрещены всякие упоминания о еде, тем более о мясе. Но вы же, Кира, только что сказали, что Михаил заползает на батут – как сонная МУХА, елИ-елИ душа в теле. Начинаем с лёгеньких подпрыгиваний, как зайчики. Ннннда, зайчики. Подпрыгивая, касаемся в воздухе руками коленок. Мишенька, своих, а не Кириных.

Занятия закончены. Каждый делает себе витаминный фруктово-овощной коктейль. Миксер-измельчитель стоит на столе, а овощи и фрукты – в вазе. Каждый выбирает себе те, какие ему нравятся. И я вас попрошу, чтобы не было, как в прошлый раз, когда кто-то из вас к овощам ещё добавил в миксер кусок солёного сала. И ещё. По рецепту в коктейль вы должны добавлять стакан жидкости. Но это имеется в виду минеральная вода, а не пиво, как вы, Михаил, добавили в прошлый раз. И, возможно, это будет для вас неожиданностью, но все пластмассовые стаканы я заменил на стаканы из прочной нержавеющей стали. Края пластмассовых стаканов были все объедены.

А теперь, дамы и господа, мерим давление, толщину талии, пульс и ползём потихонечку в сауну и душ.

Сонечка, а вам теперь не всё ли равно, совместная мужско-женская сауна или нет? Так значит вы не очень устали сегодня, раз вас еще интересует разница полов. Ну что же, на следующем занятии увеличим нагрузку!

Эгрант Самойлов-Алин