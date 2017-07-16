Эдуард Бреслер | Серый хлястик

На улице стоял осенний промозглый день. Невзрачный Серый Хлястик начинал его, как обычно. Уже несколько лет он жил на Большой Арнаутской 17, на пальто у одного весомого авторитета.

Так уж сложилась эта жизнь, что в самую унылую и ненастную пору ему чаще всего приходилось выходить из дома вместе со своим Хозяином…

Теплые месяцы года Серый Хлястик проводил в сырой прихожей на гвозде, среди старых, отживших свой век вещей, никому не нужный и одинокий… И только ближе к осени для него начиналась насыщенная и беспокойная жизнь. Честно говоря, он уже не знал, что лучше: висеть долгими скучными вечерами в тесной и затхлой прихожей или мотаться под дождем в холодную и мерзкую погоду.

Так уж получилось, что Серый Хлястик и не догадывался о роде деятельности своего Хозяина. Ему даже никогда не удавалось увидеть его лица… Единственное, в чем был уверен Серый Хлястик, так это в полной неаккуратности и безалаберности своего Хозяина, которому никогда не хватало времени пристрочить его к пальто…

Глубокой осенней ночью, крадучись и путая следы, им часто приходилось заниматься непонятными, таинственными и темными делами, а потом убегать безлюдными дикими улицами, слыша за спиной топот, учащенное дыхание и крики.

От такой жизненной непришитости почти все время не покидало ощущение беcпробудной безысходности. В те холодные вечера Серому Хлястику было особенно некомфортно… Хозяин, вбегая в свою комнату, хлопал дверью, энергично сбрасывал пальто, тяжело и часто дышал… И долго еще не мог прийти в себя от ночных переживаний.

Однажды, находясь то ли в грустном, то ли в лирическом состоянии духа, Хозяин взял в руки свое видавшее виды, потрепанное пыльное пальто и произнес:

– Я сильно устал… А завтра я обязательно тебя пришью…

– Боже мой, – подумал Серый Хлястик, – впервые в жизни появилась надежда на то, что что-то в этой жизни может круто измениться…

Несмотря на пронизывающий холод, теплая истома разлилась по поверхности пальто. Но надежде, увы, не суждено было сбыться. Выдался неплохой солнечный денек. Хозяин сказал сам себе:

– Я скоро вернусь… – и вышел на улицу в одном пиджаке.

Ни в воскресенье, ни в последующие дни Хозяин домой не вернулся…

Серый Хлястик висел на гвозде. От страшной догадки стало не по себе:

– Боже мой, никогда я не буду пришит суровыми нитками к пальто! – подумал Серый Хлястик, понимая, что его Хозяина пришили раньше…