Эдуард Бреслер | Подражание Александру Вертинскому

Подражание Александру Вертинскому

Закончилось шампанское «Lanson»,

Но откупорена бутылка «Клинского».

И под французский старенький шансон

Изящно закартавлю «под Вертинского».

ПАДШИЙ АНГЕЛ

Вы спускались с небес и, скользя по лучу,

Приземлились в парижской квартире.

Крылья сняв, аккуратно задули свечу

И оставили ключ на камине.

Падший Ангел любви, прилетевший на миг,

Задержавшийся в памяти грешной,

Почему предо мною Ваш облик возник

И растаял средь жизни кромешной?

Видно, кончилось всё в этом небе ночном,

Ведь мгновеньям не свойственно длиться.

Были ль Вы, освещённые нежным лучом,

Или мне Вы успели присниться?

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Что грустите опять, моя милая деточка,

Средь высоких деревьев и нежной травы?

Ваша тонкая шея, как хрупкая веточка –

На осеннем ветру неприкаянны Вы.

Грязью Вас окатила погода коварная,

Гложет душу, нелепое чувство вины.

И замучила жизнь – эта дама вульгарная,

Может быть, потому Вы так часто пьяны…

Беды только крепчают и яростно множатся

Среди листьев пожухлых и злой кутерьмы.

Ничего из разбитого счастья не сложится

На пороге холодной и вечной зимы.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Синей Птицей счастье реет

И лучом судьбы играет.

Тот, кто шансов не имеет,

Как добыть его – не знает…

Мы, любви желая страстно,

Рушим всё собственноручно,

Понимая: всё напрасно,

Очень скучно и беззвучно…

Мы по замкнутому кругу

Двигаться уже не можем,

А в небесную фрамугу

С укоризной смотрит Боже…

ДАЛЬ

С опустевшей уехали ночью Вы станции,

Лишь в купе приподняли вуаль.

И с билетной истёртой дорожной квитанцией

Увозили с собою печаль.

Уносилось былое за окнами поезда

В непомерно далёкую даль.

Нет печальнее плохо написанной повести

И сомнений, что прошлого жаль.

ВЕРЕ, ОЧЕНЬ ХОЛОДНОЙ

Где Вы теперь? У Вас есть постояльцы?

В такт машет головой «комодный» Ли.

Как полюбить смогли неандертальца?

Потом совсем Вы по рукам пошли.

Ведь я был рядом, даже очень близко,

Но смысл утерян, всё уже не то.

Дотанцевались… С порванным мениском…

Кто Вам подаст «саке» и кимоно?

ЗА КУЛИСАМИ

Вы стояли в театре, в углу за кулисами,

Жизнь беспутную тихо кляня.

Алкоголик-директор, солист с «морфинистами»

В этот мир приглашали меня.

Говорили Вы мне: «Почитатель плюгавенький,

Продолжайте ко мне заходить.

Обнимайте меня и не будьте Вы паинькой,

И сумейте меня разбудить.

Был окончен спектакль. Руку дав белоснежную,

Задавали греховности тон.

Но потом показали всю страсть неизбежную

И меня увлекли на балкон.

Патефон надрывался мелодией старенькой,

Душу мне продолжал бередить.

Вы меня называли то «зайкой», то «заинькой»,

И учили, как надо любить…

ДУХИ ОТЧАЯНИЯ

Я читаю письмо, тонкой вязи касаюсь страницы,

Запах нежный ловлю, погружаясь в весеннюю трель,

И от фразы одной: «Мои чувства не знают границы…» –

Отлетают слова и пьянят, словно сладостный хмель.

Наступила весна. Лепестки распустили улыбки,

Распакована грусть, под вуалью – печаль и тоска.

Между нами – пески, и попытки приблизиться – зыбки,

Циркулирует кровь, и стучит, и стучит у виска.

Очень горько, мой друг. На судьбу остаётся нам злиться,

Уповать на Всевышнего, пить в одиночку вино,

И не знает никто, сколько может всё это продлиться:

Изменить ничего в этой жизни, увы, не дано.

Несмотря на весну, сердцу хочется искренне плакать.

Исстрадалась душа, не сбываются вещие сны.

Может только любовь иссушить эту мерзкую слякоть,

Наполняя всё счастьем в разгар долгожданной весны.

Я читаю письмо, тонкой вязи касаюсь страницы,

Расцветают цветы, и доносится сладкая трель.

И парят в облаках, прилетая из прошлого, птицы,

И пропитаны строки духами «Нуит де ноэль».