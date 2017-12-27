Эдуард Бреслер | Лирика

ЛИРИКА

***

Строка. За ней ещё строка

Бежит к истоку или к устью,

И наполняется река

То радостью моей, то грустью.

Душа, в движении легка,

Так идентична стилю ретро…

Здесь интонация тонка –

Уносится порывом ветра.

МИРАЖ

Мираж – он там, за той чертой,

Отрезок горизонта.

За ним расстались мы с тобой,

Как два природных фронта.

Один – на землю нёс тепло,

Другой – лишь грязь и слякоть.

И лето в осень занесло,

И стало с неба капать.

Остались где-то мы с тобой,

Невидимые глазу,

Под властью истины простой

Растаявшие сразу.

***

Что человека ждёт на жизненном пиру,

Коль затрещит вдруг счётчиками Геймер?

Умом ли тронешься, пролепетав муру,

Или придёт негаданно Альцгеймер?

Необъясним судьбы круговорот!

Условностями жизненного толка

За поворотом – новый поворот:

Стежки неровно делает иголка.

***

Вся наша жизнь – грохочущий состав.

Одни вошли, другие сразу вышли,

И заполняются свободные места,

И растворяются прокуренные мысли.

Кто в тамбуре, кого-то ждёт плацкарт,

А кто-то в общем мается вагоне.

Но это жизнь, а в жизни есть азарт:

Уж лучше ехать, чем замёрзнуть на перроне.

В МАСТЕРСКОЙ

Мастерская спала, погрузившись во тьму,

Вдруг повеяло ветром несмело.

Бог приклеил на небо большую луну,

Освещая пространство умело.

В кресле – мирно сопя, повернувшись на бок,

Избегая житейского бума,

Сладко спал человек, как уставший сурок

Утомившись от бренного шума.

Краски пахли, и веяло лесом слегка

От шуршащих древесных опилок.

Отдыхал инструмент, и вздыхала пила

Среди лаком пропахших бутылок.

Свет луны пробивался сквозь мрак темноты,

Куклы тихо о жизни шептались.

Голоса вырывались из пустоты,

Но рассеять её не решались.

Мастер спал, нафталиновой пылью дыша –

На натянутых нервах висела душа.

***

Художник проснулся.

Всё тело болит,

И ломит согбенные мощи.

Грядущего день ничего не сулит

И крутит продрогшие кости:

– А жизнь очень быстро и скучно прошла,

Мрачнеют оттенки пастели.

Известность в награду, увы, не пришла… –

Вздыхая, грустит на постели.

Полотна пылятся в промозглой пыли

Под гнётом бесценного груза.

Мерцает огонь запотевшей свечи,

Храпит постаревшая муза.

Сейчас он заснёт, повернувшись на бок,

Заняв свои мысли работой.

Во сне совершая последний прыжок,

И всё же, надеясь на что-то.

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