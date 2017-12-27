Эдуард Бреслер | Лирика

ЛИРИКА
***
Строка. За ней ещё строка
Бежит к истоку или к устью,
И наполняется река
То радостью моей, то грустью.
Душа, в движении легка,
Так идентична стилю ретро…
Здесь интонация тонка –
Уносится порывом ветра.
МИРАЖ
Мираж – он там, за той чертой,
Отрезок горизонта.
За ним расстались мы с тобой,
Как два природных фронта.
Один – на землю нёс тепло,
Другой – лишь грязь и слякоть.
И лето в осень занесло,
И стало с неба капать.
Остались где-то мы с тобой,
Невидимые глазу,
Под властью истины простой
Растаявшие сразу.
***
Что человека ждёт на жизненном пиру,
Коль затрещит вдруг счётчиками Геймер?
Умом ли тронешься, пролепетав муру,
Или придёт негаданно Альцгеймер?
Необъясним судьбы круговорот!
Условностями жизненного толка
За поворотом – новый поворот:
Стежки неровно делает иголка.
***
Вся наша жизнь – грохочущий состав.
Одни вошли, другие сразу вышли,
И заполняются свободные места,
И растворяются прокуренные мысли.
Кто в тамбуре, кого-то ждёт плацкарт,
А кто-то в общем мается вагоне.
Но это жизнь, а в жизни есть азарт:
Уж лучше ехать, чем замёрзнуть на перроне.
В МАСТЕРСКОЙ
Мастерская спала, погрузившись во тьму,
Вдруг повеяло ветром несмело.
Бог приклеил на небо большую луну,
Освещая пространство умело.
В кресле – мирно сопя, повернувшись на бок,
Избегая житейского бума,
Сладко спал человек, как уставший сурок
Утомившись от бренного шума.
Краски пахли, и веяло лесом слегка
От шуршащих древесных опилок.
Отдыхал инструмент, и вздыхала пила
Среди лаком пропахших бутылок.
Свет луны пробивался сквозь мрак темноты,
Куклы тихо о жизни шептались.
Голоса вырывались из пустоты,
Но рассеять её не решались.
Мастер спал, нафталиновой пылью дыша –
На натянутых нервах висела душа.
***
Художник проснулся.
Всё тело болит,
И ломит согбенные мощи.
Грядущего день ничего не сулит
И крутит продрогшие кости:
– А жизнь очень быстро и скучно прошла,
Мрачнеют оттенки пастели.
Известность в награду, увы, не пришла… –
Вздыхая, грустит на постели.
Полотна пылятся в промозглой пыли
Под гнётом бесценного груза.
Мерцает огонь запотевшей свечи,
Храпит постаревшая муза.
Сейчас он заснёт, повернувшись на бок,
Заняв свои мысли работой.
Во сне совершая последний прыжок,
И всё же, надеясь на что-то.
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