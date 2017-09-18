Эдуард Бреслер | Гений и успех

ГЕНИЙ

Часть первая

Из душного окна дышал хамсин. Пыльные грязные пальмы шелестели засушенными листьями. Зной входил во все щели, распространяя по комнате специфический затхлый запах. Предметы в комнате покрылись толстым слоем пыли. Она витала в воздухе, наполняя собой легкие. Улицы были пусты… Даже собаки, высунув языки, лежали в прохладной тени, не рискуя выползать в душный полдень.

Комната съемной квартиры напоминала мрачное помещение тюремной камеры, из которой были выселены все арестанты. Пара-тройка старых стульев, потрескавшийся комод, допотопный телевизор, радиола… В комнате — стойкий запах туалета… Звук гудящего бачка и льющейся в неизвестность воды… В углу — вешалка с минимумом вещей… Нервно сидящий пятилетний мальчик комкает и выбрасывает на пол листки использованной бумаги… Лицо сосредоточено… Зубы упорно грызут и без того изгрызенную ручку…

Ветер воет… Окно дребезжит под ударами ветра и пыли… Мальчик думает, сосредоточенно поглядывая в окно… Родители придут не скоро… Работа… Бесконечная работа… Несложившаяся судьба… Отец — скрипач, мама — пианистка… Когда-то, еще до приезда сюда, друзья отца определили, что у их сына есть редкий дар — дар поэта.

Окрыленные и ослепленные желанием, они стремились сложить жизнь сына из разваливающихся кусочков пазла в единый монолит… Накрепко… Любой ценой… Работа не по специальности — ради заоблачной цели. Для ее достижения был талант ,благословение специалистов и… надежда на удачное расположение звезд. Отец считал, что мальчику с фамилией Пушкинер должна обязательно улыбнуться удача.

Вместе с репатриацией у ребенка произошел некоторый спад в стихосложении. Связанный с переездом период, стрессы, отсутствие друзей, неприятности, климат -тяготили… Родители искренне хотели сыну счастья, но не знали, как повернуть его в правильное русло.

Отец, будучи мудрым человеком, советовал сыну учиться на примерах высокой поэзии. Поскольку его познания в области местной поэзии, были нулевыми, он, будучи знатоком и почитателем Пушкина, считал,что на этом примере можно развить в себе талант поэта.

— Алекс, читай и перечитывай, пиши. Ты поцелован Всевышним!

Все — еще на старой родине — были уверены, что их сын — вундеркинд… Ребенок любит читать, пишет стихи и подает надежды. А тут переезд…

Мысли путались. Алекс сидел, пытаясь что-то вспомнить… но получалось плохо. Пытаясь себя занять, на ум приходили обрывочные строчки из классиков, продолжения которых он не в состоянии был вспомнить. Выходила глупость, чушь…Хотелось плакать… В голову лезли всякие несуразности из нелепой действительности, которые никак не хотели вязаться с высокой поэзией…

— Я помню чудное мгновенье… Зачем со мной связался ты… Наводит скуку и томленье… Скуку и томленье… Как там дальше… Не помню… Ничего не помню… Румяною зарей покрылся… Покрылся… Покрылся… Ближний Восток… Арабы… В крови горит огонь желанья… сижу я с мыслью в голове… Душа вся сохнет от желанья… Я вновь с тобой на схардире…

Алекс засмеялся… Он пытался вспомнить свое любимое… Мысли путались, мешались…

-У ложа моего, печальная свеча, горит… мои стихи журча… сливаясь и журча… журча… журча…

Какая рифма может прийти в голову ребенка, когда гудит сломанный бачок, источая неприятный запах… Сделав все необходимое, Алекс встал с горшка…

— Попробую попозже, — подумал он улыбнувшись. В пыльной квартире рождался поэт.

УСПЕХ

Часть вторая

Как много воды утекло! Нивроку, жизнь прошла неплохо, несмотря на возраст и кучу болезней. Человек устроен так, что не каждый может оценить свою жизнь объективно. Но в общем, если смотреть на нее с позиций плохо видящего человека, она удалась… Конечно, всегда спасала самоирония и любовь к классике. Детали пазла сошлись… Не сразу… Но сошлись… Поэт состоялся!

Лавровый венок венчает голову известного поэта…Но еще не время почивать на лаврах… Жизнь все еще продолжает радовать… Как радостно, что имя твое на устах, несмотря на «неудобный возраст»… Молодые дарования наступают на пятки, но особой конкуренции быть не может. Ведь так писать не может никто. Бренд Алекс Пушкинер -«Ироническая поэзия» — работает до сих пор. И работает безошибочно! За эти годы была известность, публикации в местной русскоязычной прессе, многочисленные выступления… Аплодисменты… Аплодисменты…

— А сейчас, друзья, для вас прозвучат стихи известного поэта Алекса Пушкинера в исполнении автора!

Автор читал импульсивно и самозабвенно, демонстрируя высокое мастерство самоиронии и профессионализма.

— А теперь я вам прочитаю свое самое любимое:

— У ложа моего печальная свеча… Горит; мои стихи сливаясь и журча… Сливаясь и журча… Журча… Журча…

Текст был забыт… Как в далеком детстве…

— Попробую попозже! — сказал он вслух.

Зал разразился громом аплодисментов. Под восторженные возгласы слушателей, санитар повез гения по просторному холлу — ко входу в туалет…

Эдуард Бреслер

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