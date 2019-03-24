Долгожители из разных уголков мира раскрывают секреты продления молодости!

В мире существует несколько «голубых» зон. Это места, где люди живут гораздо дольше, чем в других уголках нашей планеты. Среди ближайших географически к нам: Сардиния (Италия), Икария (Греция), Окинава (Япония). Почему же именно там люди живут так долго и счастливо?

Ученые сходятся во мнении, что всё дело в рационе питания. Средиземноморская диета позволяет продлить жизнь итальянцам и грекам минимум до 100 и 80 лет соответственно. Плюс мягкий климат, отсутствие суеты и стрессов. В общем, не жизнь – а малина!

Остается неясным, почему в тройку самых известных «голубых» зон входит еще и японский остров? Там же совершенно другая кухня! Оказывается, именно это и есть секрет долголетия жителей страны восходящего солнца. Они готовят свои блюда на тропических маслах, таких как пальмовое. На нем жарят, добавляют его в салаты, пекут хлеб. Так как в пальмовом масле нет трансжиров и холестерина, это спасает японцев от преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А благодаря высокому содержанию токотриенолов и каротиноидов в салатном красном пальмовом масле, азиаты практически не страдают Альцгеймером и медленнее стареют.

Это подтверждает растущий импорт данного масла. В прошлом году японцы установили свой собственный рекорд: ввезли на 2,84% больше пальмового масла, чем в 2017, и вышли на показатель, превышающий 760 тыс тонн.

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