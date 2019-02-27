Дневной сон улучшает когнитивные способности подростков

Группа исследователей из Сингапура выяснила, что дневной сон для подростков имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, «раздельный» сон благотворно сказывается на их когнитивных способностях, с другой — приводит к повышенному содержанию сахара в крови.

В эксперименте приняли участие 126 подростков, половина из которых вошла в состав контрольной группы. Другую половину ученые разделили еще на две подгруппы: участники первой спали по 6,5 часа ночью, во второй ночной сон длился 5 часов, а еще 1,5 часа учащиеся «досыпали» днем.

В рамках исследования были измерены когнитивные способности и уровень глюкозы после стандартной учебной нагрузки у учащихся в возрасте 15-19 лет. Продолжительность эксперимента составила две недели. Результаты исследования показали, что недостаток сна (менее 9 часов) негативно сказывается на производительности и настроении.

Вместе с тем ученики в группе с раздельным сном показали лучшие результаты, чем участники, спавшие по 6,5 часов непрерывно. Единственным недостатком дневного сна стало повышение уровня глюкозы. Впрочем, ученые пока не готовы говорить о том, чревато ли это развитием диабета в будущем.

Ранее сотрудники Университета Аризоны выяснили, что дети, которые спят в дневное время, развитие языковых навыков происходит быстрее, чем у их сверстников. По рекомендации ученых, дошкольникам необходимо спать 10-12 часов в сутки, и это не обязательно должен быть только ночной сон — дневной сон также очень полезен ребенку.

Дефицит сна способствует появлению негативных последствий, особенно это касается когнитивных функций. Ученые считают, что сон в дневное время способствует консолидации функций памяти. При этом, по их же мнению, недостаток сна может оказать негативное воздействие на здоровье не только детей, но и взрослых.

Сегодня огромное число людей страдают от хронической нехватки сна. Зачастую она вызвана слишком напряженным ритмом жизни, а также развитием современных технологий.

Многими учеными уже неоднократно было доказано то, что недостаточное количество сна может привести к значительному ухудшению состояния здоровья человека.

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